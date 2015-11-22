Отечественное византиноведение последней трети XIX - начала XX в. — периода, когда оно, оформившись в особую ветвь исторического знания и удивительно быстро встав на ноги, завоевало прочные позиции в мировой науке, не может пожаловаться на недостаток внимания со стороны историографов. Ему посвящено немало специальных исследований. Наблюдаемые в нем явления и процессы явились объектом пристального анализа в обобщающих трудах — коллективных «Очерках истории исторической науки в СССР» (М., 1963. Т. 3. С. 514-535), в книге Г. Л. Курбатова «История Византии (Историография)» (Л., 1974) и др. Наконец, редко в каком из обзоров литературы, сопровождающем статьи либо монографии о тех или иных проблемах византийской истории, не фигурируют труды В. Г. Васильевского и его современников.

Однако чуть ли не всем работам на данную тему, появившимся у нас после 1917 г., свойственен избирательный подход к материалу, который оставляет вне поля зрения ряд существенных моментов. Исследователи сфокусировали внимание на университетских центрах византинистики, в первую очередь на петербургском, блестяще представленном В. Г. Васильевским и его учениками, и одесском, где трудились Ф. И. Успенский, Н. П. Кондаков и другие, тогда как прочие очаги византийских студий оказались как бы в тени.

В результате такой селекции из истории науки незаслуженно выпали многие яркие сочинения и их авторы. Более того, из нее фактически было вычеркнуто целое научное направление. Речь идет о том направлении в византиноведении, которое условно можно было бы назвать академическим. Оно сложилось на базе Духовных академий — Московской, Киевской, Петербургской, Казанской — и, естественно, будучи ориентировано на церковную историю, дало целую плеяду талантливых ученых: И. Е. Троицкого, Ф. А. Курганова, А. П. Лебедева, В. В. Болотова,

Η. Η. Глубоковского и др. Когда А. П. Лебедев, профессор Московской Духовной академии и Императорского Московского университета, выдающийся историк Церкви, первый историограф этой дисциплины русского богословия, писал о том, что в последней трети XIX в. церковно-историческая наука становится «действительной наукой» и «что у нас в России она вышла за стены учебных заведений и сделалась явлением общественного значения», в его словах не было преувеличения. Тем не менее ни имени самого А. П. Лебедева, ни имен большинства его коллег мы не встретим в историографических исследованиях.

Иван Соколов - Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842-1204). Опыт церковно-исторического исследования

Вступительная статья Г. Е. Лебедевой СПб.: « Издательство Олега Абышко», 2003. 464 с.

Серия «Библиотека христианской мысли». Исследования

ISBN 5-89740-090-3

Иван Соколов - Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842-1204). Опыт церковно-исторического исследования - Содержание

Слово к читателю епископа Новгородского и Старорусского Льва

Г. Е. Лебедева. Ученый и время: И. И. Соколов

И. И. Соколов. СОСТОЯНИЕ МОНАШЕСТВА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКВИ С СЕРЕДИНЫ IX ДО НАЧАЛА XIII ВЕКА (842-1204) Опыт церковно-исторического исследования

Предисловие

Часть I ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ МОНАШЕСТВА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКВИ С СЕРЕДИНЫ IX ДО НАЧАЛА XIII ВЕКА (842-1204)

Глава первая. Внешнее состояние монашества в Константинопольской церкви от Михаила III до воцарения Исаака Комнина (842-1057)

Глава вторая. Внешнее состояние монашества в Константинопольской церкви от Исаака Комнина до завоевания Константинополя латинянами (1057-1204)

Глава третья. Внешняя история монашества на Афоне до 1204 года

Глава четвертая. Внешнее состояние монашества в патриархатах Антиохийском, Иерусалимском и Александрийском с середины IX до начала XIII века

Часть II ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ МОНАШЕСТВА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКВИ С СЕРЕДИНЫ IX ДО НАЧАЛА XIII ВЕКА (842-1204)

Глава первая. Быт византийских монахов и виды их подвижнической жизни. Виды монастырей

Глава вторая. Организация монастырского управления

Глава третья. Нравственное и умственное состояние византийского монашества с середины IX до начала XIII века (842-1204)

Глава четвертая. Значение монашества IX—XII веков в истории Византийской церкви и государства

Приложение.

Алфавитный указатель монастырей и монашеских пунктов, существовавших в пределах Византийской империи с середины IX до начала XIII века (842-1204)

Новейшая литература

Список сокращений

Иван Соколов - Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842-1204). Опыт церковно-исторического исследования - Слово к читателю

Одна из многочисленных и подчас невосполнимых потерь, которые понесла русская академическая наука в результате установления в России большевистской диктатуры, оказалась связанной с продолжавшимся целые десятилетия забвением традиции русской церковной византологической науки. Воздвигнутые большевиками уже в первые месяцы после их прихода к власти гонения на Русскую Православную Церковь привели в течение нескольких лет к полному уничтожению не только всей системы богословского образования, но и занимавшей лидирующее положение в православном мире русской церковной науки. Справедливо считавшаяся одной из лучших в мировой исторической науке школа русской византологии, связанная с именами таких замечательных профессоров Духовных академий как В. В. Болотов и И. Е. Троицкий, Ф. А. Курганов и А. П. Лебедев, была на многие годы искусственно выведена за рамки историографических исследований советского византиноведения.

При этом результаты исследований церковных византологов продолжали «безымянно» использоваться в советском византиноведении, а неизбежно вытекавшие из этих исследовательских результатов выводы упорно игнорировались советской исторической наукой. Однако, на протяжении последних 10-15 лет в уже не советском, а российском византиноведении определенно возобладала тенденция, связанная со стремлением современных историков не только научно добросовестно и этически корректно использовать творческое наследие русских церковных византологов, но и воздать, наконец, искреннюю дань уважения научным заслугам наиболее выдающихся из них.

Данная книга представляет собой поистине выдающийся вклад в восстановление в анналах российского византиноведения памяти о научном наследии и творческом таланте одного из крупнейших русских церковных византологов профессора Санкт-Петербургской Духовной академии Ивана Ивановича Соколова (1865-1939). Глубокий научный исследователь разнообразных церковно-исторических тем, связанных с византологической проблематикой, и эрудированнейший знаток русской и зарубежной византологической историографии, талантливый переводчик православной агиографической литературы и выдающийся церковно-общественный деятель, принимавший активное участие в Предсоборном Присутствии 1906 года и Поместном Соборе 1917-1018 гг., И. И. Соколов на протяжении всей своей творческой деятельности органично сочетал в ней лучшие традиции православного церковного богословия и светской академической науки, которые в начале XX в. уже имели значительный опыт плодотворного взаимовосполнения друг друга в русской духовной культуре.

Оставшийся в советской России и тем самым обреченный на вынужденное творческое безмолвие и на трагическую смерть в уфимской ссылке, И. И. Соколов явил в своей личности выдающийся образец православного ученого-патриота, сочетавшего в своей душе глубокую любовь к Православной Церкви и России с преданностью той подлинной русской исторической науке, для которой уже не оставалось места в сталинском обществоведении 1930-х гг., ставших временем трагической гибели многочисленных представителей русской науки.

Выражая глубокую благодарность создателям этой замечательной книги, надеюсь, что данное издание будет способствовать восстановлению утраченного в российской науке на многие десятилетия творческого синтеза церковной и академической научных традиций, столь необходимого как для Русской Православной Церкви, так и для всей отечественной культуры.