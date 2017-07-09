«Народная Библия » - Восточнославянские этиологические легенды

В течение долгого времени исследования по народному христианству (фольклорным религиозным представлениям, народному культу святых, легендам и поверьям, связанным с сюжетами библейских книг или житийными произведениями, и т. п.) были редким явлением в отечественной науке.

«Библейский фольклор» оставался за рамками филологических и этнокультурных исследований, редкими были публикации текстов народных легенд на религиозные сюжеты, материал, собранный в экспедициях, был доступен только узкому кругу специалистов.

Крайне бедной выглядела картина бытования «фольклорной Библии» в народной среде в наше время, особенно на фоне фундаментальных фольклорно-этнографических сводов XIX — начала XX в., собранных А.Терещенко, АН.Афанасьевым, В.Н.Добровольским, Н.Никифоровским, А. К. Сержпутовским, П. П. Чубинским, Н. Ф. Сумцовым, Б.Д. Гринченко, В.Гнатюком, И.Франко, Г. А.Булашевым, М. Левченко и др.

Фольклорные легенды, построенные на материале Ветхого и Нового Заветов, представляют один из интереснейших аспектов обширной темы — о роли и значении Библии в традиционной народной духовной культуре.

Интерпретация библейских сюжетов в народных легендах наглядно показывает неординарность и многоплановость фольклорной трактовки текстов, излагающих «священную историю». Содержащиеся в народных легендах анахронизмы, кажущаяся алогичность соединения в пределах одного текста фрагментов различных сюжетов, «вольное» обращение с именами и персонажами далеко не всегда свидетельствуют лишь о поверхностном знакомстве носителей фольклорной традиции с библейскими текстами.

Подобно апокрифам, народные легенды стараются дать объяснение тем эпизодам Священного Писания, которые, с точки зрения читателя или слушателя, нуждаются в более подробном изложении.

Наиболее драматичные, ключевые моменты библейской истории (сотворение мира и человека, грехопадение первых людей, история Каина и Авеля, Всемирный потоп, строительство Вавилонской башни и «смешение языков») расцвечиваются в народных легендах многочисленными подробностями, призванными как бы восполнить лаконизм первоисточника.

«Народная Библия » - Восточнославянские этиологические легенды

Составление и комментарии О.В.Беловой

Издательство «Индрик».

ISBN 5-85759-290-9

«Народная Библия » - Восточнославянские этиологические легенды - Содержание

Глава I. НАРОДНОЕ ХРИСТИАНСТВО И «НАРОДНАЯ БИБЛИЯ»

• I.1. Народное христианство: верования и тексты

• I.2. «Народная Библия»: морфология и сюжетика

Глава II. «НАРОДНАЯ БИБЛИЯ»: КАРТИНА МИРА

• II.1. Время и пространство

• II.2. Творцы

• II.З. Ангелы и демоны

• II.4. Народы

• II.5. Числа

• II.6. Имена

• II.7. Этика

• II.8. Природа и культура

• II.9. Животные

• II.10. Растения

Глава III. БИБЛЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ

III.1. Ветхий Завет

III.11 Сотворение мира

III.1.2. Сотворение человека. Первые люди

III.1.3. Всемирный потоп

III.1.4. Вавилонская башня

III.15. Исход

III.1.6. Давид и Соломон

III.2. Новый Завет

III.2.1 Рождество Богородицы и Рождество Христово

III.2.2. Бегство в Египет

III.23. «Когда Христос по земле ходил...»

III.2.4. Страсти Христовы

III.2.5. Воскресение

III.2.6. Вознесение

III.2.7. Воздвижение Креста Господня

III.2.5. Этиология обрядности {предписания и запреты)

III.3. Эсхатология

Глава IV. НЕБИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ

IV.1. Легенды об аисте

IV.2. Легенды о хлебном колосе

IV.3. Легенды о пауке, который «свет сновал»

IV.4. Легенды о пятнах на луне

IV.5. Легенды о пасхальных яйцах

Библиография

Список сокращений названий языков, диалектов

и географических названий

Список иллюстраций

Указатель мотивов

«Народная Библия » - Восточнославянские этиологические легенды

В системе традиционной духовной культуры, реализующей себя в различных региональных или «диалектных» вариантах, «народная библии также представлена локальными версиями, специфика которых обусловлена конфессиональной ситуацией того или иного региона, а также различной степенью влияния книжной традиции на фольклорные повествовательные жанры. Сравнение «национальных изводов»славянской «народной Библии» свидетельствует о неоднородной интеграции в фольклорную среду книжных текстов (канонических библейских книг, апокрифов, поучений, литургических текстов). В то же время материал показывает, что на основе устных локальных версий Священного Писания может быть не только создан единым восточнославянский фольклорный «библейский» свод, но также изучены семиотические механизмы усвоения письменного текста и особенности его рецепции в системе народных представлений (в форме легенды, фабулата, поверья).

К вопросу о морфологии «народной Библии». Своеобразие исследуемого «метатекста» состоит в том, что, с одной стороны, «библейские» легенды являются частью обширного пласта фольклорных космогоническо-космологических текстов; с другой стороны, фольклорные «библейские» нарративы часто «узурпируют» сферу других легенд (чаще всего — этиологических), и всё, что рассказывается, например,по поводу создания (появления, исчезновения) тех или иных природных объектов или культурных реалий, начинает восприниматься носителями традиции именно как часть фольклорной Библии и связываться с различными событиями Священной истории (в их фольклорной интерпретации). Таким образом, «народная Библия» оказывается тематически гораздо шире своего канонического оригинала, а народная этиология становится ее структурообразующим элементом.

При этом все локальные материалы демонстрируют яркую особенность фольклорной версии Библии — тенденцию объединения различных сюжетов в единый нарратив. В качестве объединяющих единиц и своеобразных знаковых констант в народных «библейских» легендах выступают этиологические мотивы, связывающие воедино основные тематические блоки (от сотворения мира до деяний Христа и апостолов) — один и тот же сюжет может относиться как к ветхотак и к новозаветным временам, свободно перемещаясь по всему хронологическому пространству «народной Библии»; одни и те же существа, предметы, признаки могут «твориться» неоднократно в разные периоды библейской истории.

В пространстве «народной Библии» этиология оказывается теснейшим образом связана с эсхатологией — реализуется это в стремлении информанта излбжить библейскую историю «от начала до конца», связав ее к тому же с современностью (которая чаще всего и интерпретируется как «начало последних времен»).

Важной особенностью «народной Библии» является своеобразная закольцованность сюжетов. Так, например, согласно полесским народным верованиям, «паук свет сновал» (т. е. участвовал в мироздании); в конце же времен пауки «заснуют весь свет паутиной» (см. IV3 и III.3). Библейский потоп может осознаваться как важнейшее изначальное событие, с которого ведет отсчет история «современного» человечества (см. III.1.3); в то же время, согласно народным рассказам, конец света также будет ознаменован потопом (иногда говорится об «огненном» или «атомном» потопе).