В настоящее время не существует единого, достаточно полного и эксплицитного описания религиозного концепта веры в православии. Это связано с многоплановостью и многоаспектностью самой религиозной области веры как основы христианского сознания, высшей ценности, источника и центра духовной жизни человека.

Многочисленные попытки осмысления веры в истории культуры свидетельствуют о том, что вера, при всей своей исключительной значимости для человека, вообще трудно поддается концептуализации. Существует множество тому причин, но главная из них заключается в самой природе веры.

Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах - Лингвокультурологические исследования

Ответственные редакторы член-корреспондент РАН Н.Д. Арутюнова, доктор филол. наук М.Л. Ковшова

Москва: Гнозис, 2019 г. - 856 с.

ISBN 978-5-94244-066-4

Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах - Лингвокультурологические исследования -Содержание

Светлой памяти Нины Давидовны Арутюновой

Концепт веры в культурно-языковом преломлении. Религиозный, рациональный, этический аспекты

Радбиль Т. Б. Вера как основа мировосприятия и миропонимания в русской языковой картине мира

Макеева И. И. Из истории прилагательного верный

Циммерлинг А. В. Эпистемические предикаты и ментальные состояния

Иоанесян Е. Р. Вера и страх

Скляревская Г Н. О статусе религиозного языка в современном русском языке

Пазио-Влазловская Д. Кто такие «захожане»? Штрихи к лексическому портрету

Фролова О. Е. О доверии и недоверии

Семёнова С. Ю. О параметрическом имени вероятность

Янко Т Е. Достоверность и вероятность: регулярная полисемия в зеркале русской просодии

Концептуализация веры в лексике и грамматике разных языков

Эдельман Д. И. К этимологии обозначений веры-религии и веры-доверия в иранских языках

Суетина Ю. Г., Порхомовский В. Я.

Лексико-семантическое поле веры в языке хауса

Крылова Э. Б. Вера в достоверность: частица nok в датском языке

Ануфриев А. А. Модус веры-мнения в сочетании с другими оценочными модусами (на материале испанского языка)

Гулыга О. А. Лексемы с семантической доминантой ‘вера’ во французском языке

Чертыкова М. Д. «Вера» и «достоверность» сквозь призму зрительного кода (на материале хакасского языка)

Малышев А. А. Исторические колебания в семантическом наполнении слова мамелюк

Феликсов С. В. Семантический аспект лингвистического описания лексики православного вероучения в русском языке

Крылов С. А. Деривационные и синтагматические связи понятия «Вера» в русском языке (опыт дистрибутивно-статистического анализа)

Образы веры во фразеологии и паремиологии

Дронов П. С. Та a fhios agam, mar a chreidim: русские, английские и ирландские идиомы с компонентами знание и вера

Селиверстова Е. И. Свой глаз - алмаз, а чужой стекло: доверие и недоверие у русских и чехов (на примере паремики)

Высочанъски В. Концептуализация веры во фразеологии

Рахматуллаева Н. Г. Христианские образы в моделях структурно-семантической аналогии в английской фразеологии

Байрамова Л. К. Вера в истину, правду во фразеологизмах русского языка: «Бог правду видит, да не скоро скажет»

Мещерякова О. А., Шестеркина Н. В. Русская загадка как средство предъявления религиозного чувства человека

Рыжкина Е. В. Христианские символы в русской и английской фразеологии в аспекте семиозиса: крест / cross

Вознесенская М. М., Киселёва К. Л., Козеренко А. Д. Не так страшен чёрт, как его малюют: суеверия как источник русской фразеологии

Стрась Э. Приметы о благополучии в русском и польском языковом отражении

Фёдорова Л. Л. Семиотическая структура народной приметы

Фаттахова Н. Н. Народные приметы: вера или суеверие?

Орлова О. С. Тема веры в загадках и эвфемизмах

Ковшова М. Л. Идиомы и паремии с «колокольной» семантикой: образы и смыслы

Вера и верования. Опыт осмысления

Постовалова В. И. Вера в православном миросозерцании (слово, концепт, реальность)

Владимирова I Е. Дохристианские верования восточных славян

Кабакова С. В. Образы веры в церковном и народном искусстве

Никитина С. Е. Вера: своя - чужая - другая

Димитриева О. А., Михеева С. Л. Чувашские пословицы о вере и верованиях

Кречмер А. Г. Вера как составляющая культурной парадигмы Православной Славии

Степаненко В. А. Метод моделирования в теолингвистике: креационная модель мира

Воропаев Н. Н. Единство даосизма, конфуцианства и буддизма в системе верований китайцев

Коротаева С. В., Шахин Басел. Аль-Таухид: тысячелетие веры

Понятие веры в философских и религиозных текстах

Красухин К. Г. Доказательства бытия Божьего в апологетике, патристике, схоластике

Фомина 3. Е. Пролегомены к сущности веры в метафорических репрезентациях Мартина Лютера

Киосе М. И. Вера и разум в теориях инференции В. Уэлби и Ч.С. Пирса

Гончарова Н. Н. Основные признаки концепта «Вера» в Новом Завете

Карпенко Л. Б. Концептуализация правой веры в наследии святых Кирилла и Мефодия

Шулежкова С. Г. Вера и безверие в славянских текстах X-XI вв. сквозь фразеологическую призму

Гаврюшина Л. К. Страстная седмица в русских духовных стихах

Власова Е. А. Языковые особенности выражения веры в текстах «Нового благочестия» (на материале рукописных молитвенников из собрания Российской национальной библиотеки)

Концепт веры в аспекте переводимости

Яковенко Е. Б. “In God We Trust” (о вере, надежде и уповании в английском библейском тексте и современном светском употреблении)

Казаков Г. А. Лексические аспекты английских переводов Библии

Фесюн А. Г «Вера» или «истинное видение»? (проблема перевода буддийской терминологии на примере текстов Mahayana sraddhotpadasastra)

Виноградова С. П., Додыхудоева Л. Р. О некоторых терминах и понятиях монотеистических религий

Масленникова Е. М. Духовный код русской литературы: параметры интерпретируемости и (не)переводимости

Стрижак У. П. Понятие «вера» и его когнитивная трансформация в переводе на японский язык (на материале произведения Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»)

Вера в художественных мирах

Шестакова Л. Л., Кулева А. С. «В душистом сумраке благоговейных скиний...»: слово скиния как единица поэтического лексикона веры

Абрамова В. И. «Невыразимое» как образ веры в русской романтической поэзии первой трети XIX века

Коннова М. Н. «Верую»: к вопросу об особенностях художественной экспликации внутреннего опыта в стихотворениях Б. Л. Пастернака

Ляпон М. В. Недоказуемая достоверность. Сновидение в творческом эксперименте писателя

Варзин А. В. «Через горнило сомнений...»: феномен веры в слове и мысли Ф. М. Достоевского

Архангельская Ю. В. Камерные лексические и фразеологические обереги в экзистенциальном дискурсе Л. Н. Толстого

Изотова Я. В. Обыденный и религиозный дискурс священнослужителей в прозе А. П. Чехова

Осьминина Е. А. Церковнославянизмы в произведениях В. А. Никифорова-Волгина: эмигрантская ценностная картина мира

Махмудова А. В. Понятия вера и доверие в тюркском диване Фузули

Томберг О. В. Юдифь и Юлиана: лингвокультурные доминанты образа святой в англосаксонской литературе

Понятие веры в риторических практиках и социальном контексте

Панченко Я. Я Доверие как фактор и условие достоверности

Босов А. Е. Верификация письменных доказательств и поиски истины в современном судебном дискурсе

Борисова Е. Г. «Доверяй, но проверяй»: типология доверия и маркетинговые коммуникации

Вдовиченко А. В, Вера в знаки: об элементах семантического и лингвокультурологического исследования

Тарасов М. И. Концепт «вера» в зеркале риторической инвенции

Сечин А. Г. «Алтарь Монтефельтро» Пьеро делла Франческа в контексте учения Аристотеля о видах сложного периода речи

Анисимова Е. Е. Концепты ВЕРА и ЕДА в православном кулинарном дискурсе

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Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах - Лингвокультурологические исследования - К. Г Красухин - Доказательства бытия божьего в апологетике, патристике, схоластике

Первым, кто задумался о необходимости доказательства существования Бога, был Аристотель Стагирит (384-322 гг. до и. э.). Бог в его понимании был един; веру во множество антропоморфных олимпийских богов он отвергал. В первой книге «Метафизики», рассматривая вопрос о материи и форме, он строит иерархическую модель мира, в которой главную роль играют понятия материи (иЛу) и формы (родуц). Под первой подразумевается потенция, под второй — её реализация. Понятия эти иерархичны: форма для одного предмета может быть материей для другого. Так, камень — материя, колонна — форма. Но колонна является материей для дома, а дом — материей для города.

И возникает вопрос: есть ли предел для соединения материи с формой? Очевидно, при безудержном применении аристотелевской методологии можно было бы впасть в дурную бесконечность. Аристотель утверждает, что в мире есть первая форма, которая ни для чего уже не является материей. Это причина существования всего мира, — т. е. единый бог («Метафизика» I, 242 а). Форма есть душа вещи, творящая её, материя без формы не просто мертва, но не может ни во что воплотиться: творческий ум — «форма форм» («О душе» III 8, 431 Ь). Следовательно, для того, чтобы мир мог существовать, необходимо творческое начало, которое и есть Бог. Это построение Аристотеля могло бы быть истолковано в духе деизма. Но ниже мы укажем на средневековых мыслителей, соединивших аристотелизм с монотеизмом.

У самых же ранних христианских мыслителей отношение к доказательству бытия Божьего было различным. Первые толкователи Евангелия (апологеты) решительно расходились по этому вопросу. Самые ранние мыслители (Юстин, Клемент Александрийский) видели в христианстве новую философию: осмысление мира, объяснение его с опорой на Божественную мудрость. Это было свое образной реакцией на гностицизм — учение, возникшее с опорой на труды Филона Александрийского (50 г. до н. э. — 25 г. н. э.). Филон, соединяя иудейскую традицию и платонизм, учил, что непознаваемый Бог-творец связан с людьми через умопостигаемое начало — Логос. Мир же мыслится как не несущий печати божественной благодати, поэтому у гностиков к нему было враждебное отношение.