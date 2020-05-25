Как и в случае с любым сложным культурным феноменом, в отношении Просвещения в целом нам сложно указать его четкие временные рамки. Не в меньшей степени это справедливо и для немецкого Просвещения, в отношении которого мы имеем дело с весьма размытыми критериями, руководствуясь которыми мы могли бы начинать отсчет.

Однако, если ориентироваться на общие характеристики феномена философского Просвещения как некоего явления, связанного с кардинальной переоценкой роли спекулятивных построений в жизни отдельного индивида и всего общества, и непосредственно вытекающим из этого пересмотром основных тем и предметов, которым должна посвящать себя философия, то условным рубежом начала Просвещения в Германии принято считать 80-90-ее гг. XVII в. Примерно с этого момента мы отмечаем начало смещения акцентов с традиционных для предшествующей философской традиции вопросов о бытии и его предикатах на более насущные вопросы жизни человека, его предназначения и его потребностей, в силу чего XVII столетие в Германии нередко называют «сократическим веком». В это же время в Германии появляются и начинают набирать обороты попытки философского обоснования секуляризации - обоснования ограничения вмешательства и господствующего положения церкви в некоторых сферах жизни общества, прежде всего в политической и правовой, а также этической. Событием, являющимся условной отправной точкой немецкого Просвещения, при этом является начало академической деятельности Христиана Томазия, называемого по этой причине нередко родоначальником немецкого Просвещения.

Людмила Эдуардовна Крыштоп - Мораль и религия в философии немецкого Просвещения: от Хр. Томазия до И. Канта: монография

Москва: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020 г. - 528 с.

ISBN 978-5-88373-622-2

Людмила Эдуардовна Крыштоп - Мораль и религия в философии немецкого Просвещения: от Хр. Томазия до И. Канта: монография - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ В ЭПОХУ РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

§ 1. Хр. Томазий: начало Просвещения в Германии

1.1. Учение о морали

1.2. Томазий о религии

1.3. Религия и государство

1.4. Итоги

§ 2. Феномен религиозного Просвещения: учение пиетизма

2.1. Пиетизм: объем понятия

2.2. Основные положения пиетизма

2.3. Воспитательная система пиетизма

2.4. Учение пиетистов о «новом рождении»

2.5. Моральное учение пиетизма

2.6. Учение Лютера и пиетизм

2.7. Итоги: пиетизм и Просвещение

§ 3. Мораль и религия в философии Хр. Вольфа

3.1. Моральная философия Вольфа

3.2. Закон достаточного основания в философии Вольфа

3.3. Естественный закон

3.4. «Речь о практической философии китайцев» (1721)

3.5. Бог в философии Вольфа

3.6. Обязанности по отношению к Богу

3.7. Вольф и пиетизм

3.8. Итоги

§ 4. Мораль и религия в философии Хр. А. Крузия

4.1. Критика закона достаточного основания и закон достаточной причины

4.2. Свобода воли человека

4.3. Божественный закон как основа практической философии Крузия

4.4. Добродетель и благоразумие

4.5. Божественное Откровение и церковныя установления

4.6. К вопросу возможного влияния Крузия на Канта

4.7. Итоги

ГЛАВА 2. МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ В ЭПОХУ ЗРЕЛОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ГЕРМАНИИ. НЕОЛОГИЯ

§ 1. Неология: общая характеристика

§ 2. И.И. Шпальдинг о морали и религии

2.1. Шпальдинг и его «Размышление о предназначении человека»

2.2. Религиозные сочинения Шпальдинга

2.3. Христианство и естественная религия

2.4. Религия и внешние обряды

2.5. Религия и религиозные чувства

2.6. Религиозная критика и Просвещение

2.7. Итоги

§ 3. Неологи и церковное догматическое вероучение

3.1. Умеренное направление просветительской теологии и историческая герменевтика

3.2. Радикальная теология Просвещения: Г.С. Реймарий

3.3. Теологические взгляды Г.Э. Лессинга и неология

3.4. Итоги

ГЛАВА 3. МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

§ 1. Позднее Просвещение: основные черты

§ 2. М. Мендельсон о морали и Боге: концепция религиозного плюрализма

2.1. Моисей Мендельсон о Просвещении и предназначении человека

2.2. Теория познания Мендельсона

2.3. Практическая философия Мендельсона

2.4. Мендельсон о Боге и возможности доказательства его существования

2.5. Мендельсон о государстве и церкви

2.6. Итоги: М. Мендельсон в истории философии

§ 3. И Кант и его проект моральной религии разума

3.1. Кант о Просвещении

3.2. Сущность религии и ее взаимосвязь с моралью

3.3. Особенности рассмотрения религии и морали в «Религии в пределах только разума» (1793)

3.4. Царство Божие на земле: видимая и невидимая церкви

3.5. Кант о разных религиях

3.6. Священное Писание и догматическое вероучение

3.7. Свобода совести и веротерпимость

3.8. Рецепция взглядов Канта и их дальнейшее развитие

3.9. Итоги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

Людмила Эдуардовна Крыштоп - Мораль и религия в философии немецкого Просвещения: от Хр. Томазия до И. Канта: монография - ВВЕДЕНИЕ

«Что такое Просвещение?» - этот вопрос впервые был мимоходом задан пастором И.Ф. Цёльнером в 1783 г. в его статье, посвященной рассмотрению возможности светского бракосочетания: «Что такое Просвещение? На этот вопрос, который почти так же важен, как что такое истина, должен быть найден ответ, прежде чем начнут просвещать. Но я еще нигде не нашел на него ответа». Эта ремарка породила оживленную дискуссию. Она побудила многих мыслителей задуматься над поставленным вопросом и попытаться дать на него ответ, что нашло отражение в целом ряде работ немецких просветителей конца XVIII в. Наиболее известен кантовский ответ на этот вопрос, изложенный в его небольшой статье «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» (1784). Однако этот ответ был далеко не единственным. Наряду с ним можно упомянуть работу М.Мендельсона «О вопросе: что означает просвещать?» (1784/, И. А. Эберхарда «Об истинном и ложном Просвещении» (1788) и др.

Естественно, что взгляды мыслителей на сущность эпохи Просвещения несколько разнились. Тем не менее, бесспорным оказывается тот факт, что сам этот вопрос о сущности Просвещения мог быть задан только в эпоху позднего Просвещения, когда происходящие просвети¬тельские процессы настолько развились и вглубь, и вширь, что само понятие Просвещения приобрело многоаспектность и многозначность, перестав быть самоочевидным. Подтверждением многозначности интересующего нас понятия может служить статья «Критический опыт о слове Просвещение», вышедшая в 1790 г. в «Немецком ежемесячнике», в которой анонимный автор предпринимал попытку прояснения значения этого понятия и насчитывал двадцать один различный вариант его определения6. Впрочем, все тот же Цёльнер незадолго до этого в другой своей работе - в статье «О Просвещении» - вынужден был констатировать, что ответа на этот вопрос так и не было найдено: «Последние несколько лет в Германии много пишут и говорят о Просвещении. Но все еще кажется, что не поняли истинного его понятия, по крайней мере не пришли к согласию [относительно такового]».

Таким образом, мы видим, сколь многие умы еще с конца XVIII в. пытались дать определение интересующему нас явлению. Но тем не менее, несмотря на более чем двухвековую историю осмысления феномена Просвещения, начатую еще самими просветителями, ответ на этот вопрос и сегодня не является очевидным. Как кажется, существенной подсказкой здесь должна служить этимология слова «просвещение», которое может рассматриваться в значительной степени как самоназвание. В большинстве европейских языков оно производно от слов, образованных от корня со значением «свет». И действительно, одной из основополагающих тенденций философской мысли XVIII в. во всех странах оказывалось стремление к прояснению темных, неясных представлений человека, их очищению от заблуждений и предрассудков.