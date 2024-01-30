Советская идентичность и проблемы религиозности
Весной 2021 г. в ходе интервьюирования пожилой прихожанки одного из курских храмов членами нашего авторского коллектива был задан вопрос: «Посещали ли Вы церковь в советское время?». Прихожанка ответила: «Что вы! Разве в советское время можно было ходить в церковь или в Бога верить? За это наказывали! Я только после перестройки стала ходить». По всей видимости, женщина говорила вполне искренне, однако невольно исказила прошлое: посещение православных храмов в СССР не приветствовалось властями, однако и не запрещалось, равно как не запрещалось крестить детей или частным образом отмечать церковные праздники. Это искажение выглядело нелогичным, поскольку 70-е и тем более 80-е годы респондентка застала в сознательном возрасте. Однако в ходе наших бесед с другими прихожанами того же храма еще несколько человек заявили о том, что в советский период посещать церковь было почти невозможно. Впрочем, отвечая на сформулированные вопросы, они опирались не столько на собственный опыт (диалог происходил с людьми, начавшими приходскую жизнь в постсоветское время), сколько на представление о СССР как «богоборческом» государстве. Это представление, активно тиражировавшееся в последнее десятилетие XX- начале XXI вв., фактически стало «линзой», через которую наши современники смотрят на религиозное прошлое своей страны.
Разумеется, было бы нелепо отрицать, что ведомые КПСС власти пытались «отучить» граждан от религии. Советская идентичность, на формирование которой были направлены беспрецедентные усилия со стороны партийных и государственных структур, подразумевала не только политическую лояльность, преданность идее строительства социализма/коммунизма, но и принятие марксистско-ленинской идеологии. Нет сомнения, что подавляющая часть населения страны (по крайней мере, в центральной части, совпадавшей с районами традиционного распространения православия) в той или иной степени разделяла предложенные партией идеалы. Теоретически верующие должны были постепенно стать «чуждым» элементом для обновленного советского социума. Однако на практике религиозная (и в том числе православная) жизнь оставалась заметной составляющей общественного бытия вплоть до конца советского периода, о чем свидетельствуют всплески конфессиональной активности в периоды ослабления антирелигиозных кампаний, привлечение церковных структур к решению важных общественно-государственных задач, тайное посещение церквей некоторыми коммунистами, не прерывавшаяся традиция крещений новорожденных и празднования (пусть и упрощенного) Пасхи значительной частью граждан. Упрямые исторические факты свидетельствуют, что в годы, не сопровождавшиеся активными антицерковными кампаниями, в СССР нередко можно было наблюдать конфессиональную активность, не уступающую активности современных верующих.
Почему же многие россияне, подобно упомянутым выше курским прихожанам, склонны преувеличивать уровень атеизма в Советском Союзе? Видимо, решающую роль тут сыграла антикоммунистическая риторика отечественных реформаторов и СМИ в конце 80-х годов и в первые постсоветские десятилетия. Как отмечает А. Юрчак, дискурс перестройки критически окрасил множество явлений советского прошлого и способствовал появлению множества бинарных оппозиций, «которые используются сегодня для описания исчезнувшей советской системы, подчас упрощая и представляя ее более черно-белой, чем она была».
Советская идентичность и проблемы религиозности: православные практики в повседневной жизни граждан СССР в 1940-е - 1980-е гг.
ISBN 978-5-88995-176-6
Курск: Изд-во РОСИ, 2022. - 321 с.
Советская идентичность и проблемы религиозности: православные практики в повседневной жизни граждан СССР в 1940-е - 1980-е гг. - Содержание
Предисловие
Введение (А.В. Апанасенок, СА. Кравченко, И.С. Пудякова)
- Глава 1. Динамика развития православной культуры на территории послевоенного СССР в зеркале статистики (А.В. Апанасенок)
- Глава 2. Социология православной религиозности в Советском Союзе (А.В. Апанасенок)
- Глава 3. Православная культура в советской деревне (А.В. Апанасенок)
- Глава 4. Православная культура и молодежь в советском обществе (А.В. Апанасенок)
- Глава 5. Праздники как фактор воспроизводства православной культуры в советскомсоциуме (СА. Кравченко, А.В. Апанасенок)
- Глава 6. Православие и советская модернизация: традиционная конфессиональная культура в условиях «развитого социализма» (А.В. Апанасенок)
- Глава 7. Православная культура и советский уклад жизни (А.В. Апанасенок, И.С. Пудякова)
- Глава 8. Русская православная церковь перед проблемой «примирения» христианства и советской культуры (А.В. Апанасенок, иерей Павел Лизгунов)
- Глава 9. Проблема совмещения советской и конфессиональной идентичности православными гражданами Советского Союза (А.В. Апанасенок, И.С. Пудякова)
- Глава 10. Память и национальная идентичность в советском социуме: православие как маркер русско-советской идентичности (А.Ю. Бубнов)
Заключение (А.В. Апанасенок, СА Кравченко)
Приложение. Православные практики советских граждан в архивных документах 1940- 1980-х гг
- Из объяснительной записки Председателя СДРПЦ о состоянии Русской православной церкви на 1 января 1948 г.
- Из донесения СДРПЦ о праздновании Пасхи в СССР в 1948 г.
- Из донесения СДРПЦ в Совет министров о деятельности духовенства «в целях оживления религиозности» (1948 г.)
- Из докладной записки уполномоченного СДРПЦ по Курской области председателю СДРПЦ о положении церкви и церковной обстановке в регионе в 1945-1951 гг
- Из докладной записки СДРПЦ в Совет министров о взаимодействии советских органов с православными приходами в 1948-1950 гг.
- Из информационной справки Уполномоченного СДРПЦ о религиозной обстановке в Курской области (1953 г.)
- Из информационной справки Уполномоченного СДРПЦ о посещении церковных служб и паломничестве жителей г. Курска в 1953 г.
- Информационное сообщение уполномоченного СДРПЦ о посещениях верующими пасхальных служб в церквях г. Курска 17 апреля 1955 г.
- Из справки уполномоченного СДРПЦ «О массовой процессии к водоисточнику в бывшей Коренной пустыни 6 июля 1956 г.»
- Справка СДРПЦ о состоянии Русской православной церкви в Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС (1960 г.)
- Из отчетно-информационных докладов СДРПЦ по Молдавской ССР (1961 г.)
- Из справки уполномоченного СДР о религиозной обстановке в Белгородской области в 1967-1968 гг.
- Из докладной записки уполномоченного СДР Воронежскому обкому КПСС о проявлениях религиозности населения г. Воронежа в предпасхальные дни 1966-1968 гг.
- Из информационного отчета СДР в ЦК КПСС о современном православии за 1967 год
- Справка уполномоченного по Пензенской области в СДР «О некоторых фактах участия молодежи в отправлении религиозных обрядов» (1967-1968 гг.)
- Из информационного отчета СДР в ЦК КПСС о современном православии (1972 г.)
- Из информационного отчета СДР о состоянии контроля за деятельностью Русской православной церкви за 1974 год
- Из справки СДР «О прохождении религиозного праздника Пасха в 1983 году»
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