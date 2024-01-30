Советская идентичность и проблемы религиозности

Весной 2021 г. в ходе интервьюирования пожилой прихожанки одного из курских храмов членами нашего авторского коллектива был задан вопрос: «Посещали ли Вы церковь в советское время?». Прихожанка ответила: «Что вы! Разве в советское время можно было ходить в церковь или в Бога верить? За это наказывали! Я только после перестройки стала ходить». По всей видимости, женщина говорила вполне искренне, однако невольно исказила прошлое: посещение православных храмов в СССР не приветствовалось властями, однако и не запрещалось, равно как не запрещалось крестить детей или частным образом отмечать церковные праздники. Это искажение выглядело нелогичным, поскольку 70-е и тем более 80-е годы респондентка застала в сознательном возрасте. Однако в ходе наших бесед с другими прихожанами того же храма еще несколько человек заявили о том, что в советский период посещать церковь было почти невозможно. Впрочем, отвечая на сформулированные вопросы, они опирались не столько на собственный опыт (диалог происходил с людьми, начавшими приходскую жизнь в постсоветское время), сколько на представление о СССР как «богоборческом» государстве. Это представление, активно тиражировавшееся в последнее десятилетие XX- начале XXI вв., фактически стало «линзой», через которую наши современники смотрят на религиозное прошлое своей страны.

Разумеется, было бы нелепо отрицать, что ведомые КПСС власти пытались «отучить» граждан от религии. Советская идентичность, на формирование которой были направлены беспрецедентные усилия со стороны партийных и государственных структур, подразумевала не только политическую лояльность, преданность идее строительства социализма/коммунизма, но и принятие марксистско-ленинской идеологии. Нет сомнения, что подавляющая часть населения страны (по крайней мере, в центральной части, совпадавшей с районами традиционного распространения православия) в той или иной степени разделяла предложенные партией идеалы. Теоретически верующие должны были постепенно стать «чуждым» элементом для обновленного советского социума. Однако на практике религиозная (и в том числе православная) жизнь оставалась заметной составляющей общественного бытия вплоть до конца советского периода, о чем свидетельствуют всплески конфессиональной активности в периоды ослабления антирелигиозных кампаний, привлечение церковных структур к решению важных общественно-государственных задач, тайное посещение церквей некоторыми коммунистами, не прерывавшаяся традиция крещений новорожденных и празднования (пусть и упрощенного) Пасхи значительной частью граждан. Упрямые исторические факты свидетельствуют, что в годы, не сопровождавшиеся активными антицерковными кампаниями, в СССР нередко можно было наблюдать конфессиональную активность, не уступающую активности современных верующих.

Почему же многие россияне, подобно упомянутым выше курским прихожанам, склонны преувеличивать уровень атеизма в Советском Союзе? Видимо, решающую роль тут сыграла антикоммунистическая риторика отечественных реформаторов и СМИ в конце 80-х годов и в первые постсоветские десятилетия. Как отмечает А. Юрчак, дискурс перестройки критически окрасил множество явлений советского прошлого и способствовал появлению множества бинарных оппозиций, «которые используются сегодня для описания исчезнувшей советской системы, подчас упрощая и представляя ее более черно-белой, чем она была».