Сегодня очевидно, что для достижения самых малых изменений необходимы огромные усилия. Миллионы выступают против войны с Ираком, но она идет по плану. Сотни тысяч протестуют против мер жесткой экономии, но беспрецедентные сокращения бюджета продолжаются. Несмотря на постоянные студенческие протесты, захваты и демонстрации против повышения платы за обучение, она продолжает неумолимо расти.

По всему миру люди разбивают протестные лагеря и борются с имущественным неравенством, но разрыв между богатыми и бедными все увеличивается. В новых формах протеста — в антиглобалистской борьбе конца 1990-х, антивоенно-экологических коалициях начала 2000-х и, наконец, новых студенческих волнениях и движениях площадей, начавшихся в 2008-м, — прослеживается общий паттерн: сопротивление стремительно нарастает, мобилизует большое число людей, но вскоре затухает, уступая место апатии, меланхолии и чувству поражения. Несмотря на мечты миллионов о лучшем мире, итог этих действий оказывается минимальным.

Срничек Ник, Уильямс Алекс - Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда

Пер. с англ.

М.: Strelka Press, 2019. 336 c.

ISBN 978-5-906264-94-7

Срничек Ник, Уильямс Алекс - Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда - Содержание

Благодарности

Введение

1. Наш политический здравый смысл: введение в народную политику

2. Почему мы не выигрываем? Критика сегодняшних левых

3. Почему выигрывают они? Создание неолиберальной гегемонии

4. Левая модерность

5. Будущее не работает

6. Образы посттрудового будущего

7. Новый здравый смысл

8. Строительство власти

Заключение

Послесловие. Переизобретая будущее

Примечания

Указатель имен

Срничек Ник, Уильямс Алекс - Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда - Введение

Куда делось будущее? Оно царило в наших мечтах на протяжении большей части XX века. На политических горизонтах левых множились образы освобождения, зачастую выраставшие из соединения политической власти народа с раскрепощающим потенциалом технологии. От новых миров, где не будет труда, до космического коммунизма советской эпохи, от афрофутуризма с его торжеством синтетической и диаспорной природы черной культуры до постгендерных чаяний радикального феминизма — коллективное воображение левых превосходило самые смелые сегодняшние мечты. Путем народного политического контроля над новыми технологиями мы должны были сообща изменить мир к лучшему. C одной стороны, сегодня эти мечты ближе к воплощению, чем когда-либо. Ресурсы, производимые технологической инфраструктурой в XXI веке, позволяют выстроить совсем иную политическую и технологическую систему. Машины сегодня выполняют то, чего нельзя было вообразить и десять лет назад. Интернет и социальные медиа дают право голоса миллиардам людей, которых прежде не было слышно, и глобальная представительная демократия становится реальнее, чем когда-либо. Общедоступный дизайн, творчество, не ограниченное авторским правом, и трехмерная печать предвещают мир, где нехватка многих вещей будет преодолена. Новые методы компьютерной симуляции способны вдохнуть новую жизнь в экономическое планирование и позволить нам рационально управлять экономикой в беспрецедентных масштабах. Новая волна автоматизации дает возможность отказаться от огромного объема рутинной и унизительной работы. Технологии чистой энергии открывают перед нами почти неограниченный спектр экологически безопасных форм производства энергии. А новые медицинские технологии не только обещают более продолжительную и здоровую жизнь, но и позволяют экспериментировать с гендерной и сексуальной идентичностью. Многие классические требования левых — сокращение рабочего времени, избавление от дефицита, экономическая демократия, производство социально полезных товаров, освобождение человечества — с материальной точки зрения сегодня более выполнимы, чем в любой другой исторический момент.

И все же, несмотря на лоск нашей технологической эпохи, нас продолжают связывать прежние, отжившие социальные условности. Мы продолжаем работать много часов в день и ездим на работу все дальше, чтобы выполнять задачи, которые кажутся все более бессмысленными. Наши рабочие места все менее прочны, наш заработок не растет, а долги становятся невыносимыми. Мы бьемся, чтобы свести концы с концами, чтобы на столе была еда, чтобы оплатить аренду или ипотеку, а при переходе с одной работы на другую вспоминаем о пенсии и судорожно ищем доступный детский сад. Автоматизация повышает безработицу, а стагнирующие оклады разоряют средний класс, в то время как доходы корпораций бьют новые рекорды. Проблески лучшего будущего погребены под спудом все более ненадежного и требовательного настоящего. И каждый день мы снова идем на работу: измотанные, опустошенные, охваченные тревогой и стрессом. На общемировом уровне все выглядит еще более зловеще. Глобальные изменения климата нарастают, и продолжительный эффект экономического кризиса заставляет правительства идти по наклонной дорожке жесткой экономии. Постоянно находясь под ударами неразличимых, абстрактных сил, мы не способны ни контролировать перепады в экономике, общественной жизни, окружающей среде, ни уклоняться от них. Но как это изменить? Куда ни посмотри, создается впечатление, что политические системы, движения и процессы, доминировавшие в последние сто лет, уже не могут привести к серьезным преобразованиям. Напротив, они пускают нас по замкнутому кругу несчастий. Выборная демократия не поддается восстановлению. Левоцентристские политические партии выхолощены и лишены всякого доверия народа. Их трупы годны лишь на то, чтобы продвигать карьеристов. Радикальные политические движения, ярко вспыхнув вначале, мгновенно затухают под действием репрессий и внутренних кризисов. У профсоюзного движения систематически отбирают рычаги влияния, оно обескровлено и не способно ни на что, кроме слабого сопротивления. Тем не менее сегодняшняя политика упрямо держится за прежний набор идей. Десятки лет неолиберализм правит бал, а социал-демократия существует в основном как предмет ностальгии. Кризис набирает силу и скорость, а политика чахнет и отступает. Этот паралич политического воображения отменяет будущее.