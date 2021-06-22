Во второй половине XX - начале XXI в. в исторически ориентированных гуманитарных науках явственно обозначилась и продолжает развиваться тенденция антропологизации их предметного поля. Основным объектом исторических, филологических, философских, культурологических и искусствоведческих исследований становится человек, различные аспекты его социальной и духовной жизни и его роль и место в истории.

Такой антропологический поворот в гуманитарной сфере связан с формированием феноменологического подхода к пониманию культуры, опирающегося на философию Э. Гуссерля и М. Хайдеггера и представляющего культуру как «человеческую деятельность» или «смыслополагание человека».

В настоящее время антропологизация является характерной чертой исследований всех хронологических периодов истории русской культуры. Пожалуй, наиболее интенсивно в последние годы стали изучаться позднее Средневековье и раннее Новое время, связанные между собой «переходным» периодом, соединяющим черты обеих эпох.

Особую значимость данному обстоятельству придает тот факт, что русская позднесредневековая культура, равно как и ее роль в формировании нововременной культуры, традиционно недооценивались в отечественной историографии и характеризовались в терминах, обозначающих отсталость, деградированность и маргинальное»» в сравнении как с предшествующей культурой зрелого Средневековья, так и с будущей европеизированной культурой Просвещения. Но в 70-90-е гг. XX в. она стала объектом пристального внимания со стороны исследователей, представляющих разные отрасли современного гуманитарного знания: историков (А.И. Клибанов, Б.И. Краснобаев, А.Л. Юрганов, Л.А. Черная и др.), филологов (Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, А.Н. Робинсон и др.), философов (В.В. Бычков, М.Н. Громов и др.), искусствоведов (В.Г. Брюсова, И.Л. Бусева-Давыдова, С.Ю. Тарасов, О.Р. Хромов и др.).

Длительное время господствовавший в гуманитарных науках взгляд на историю как на линейный процесс, направленный в сторону социального и культурного прогресса человечества, сформировал представления о том, что культура имеет некие предопределенные цели и задачи, осуществление которых обеспечивает движение исторического развития общества вперед и вверх. Под влиянием этих идей русская позднесредневековая культура середины XVI - середины XVII в. и следующая за ней культура «переходного» периода (термин, получивший обоснование в трудах Л.А. Черной) обычно рассматриваются как почва для зарождения культурных потенций петровского времени.

Для ее характеристики часто применяются такие понятия, как «новизна», «обмирщение», «светские элементы» и т. п. «Заранее заданные» результаты историко-культурных исследований в данных хронологических рамках требуют специфического подхода к выбору Источниковой базы.

Сукина Людмила Борисовна - Человек верующий в русской культуре XVI-XVII веков

Москва: РГГУ, 2011 г. - 424 с.

ISBN 978-5-7281-1119-1

Сукина Людмила Борисовна - Человек верующий в русской культуре XVI-XVII веков - Содержание

Введение

Глава 1. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ РУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ: СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Основные проблемы изучения человека в исторических исследованиях русской культуры позднего Средневековья и переходного времени

1.2. Феноменологический подход в источниковедении русской средневековой культуры: становление и проблемы метода

1.3. Герменевтический подход к источниковедческому и историко-антропологическому исследованию

Глава 2. ВЕРА И БЛАГОЧЕСТИЕ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

2.1. Нормативный образец «человека верующего» в «предписанном» христианстве Русского государства XVI-XVII вв. Документы государственной и церковной регламентации веры и благочестия

2.2. Синодики и вкладные книги XVI - начала XVIII в. как источники исследования правил повседневного благочестия и способов их реализации в обществе

2.3. Наказание за грехи и примеры праведного жития в русской литературе позднего Средневековья и переходного времени

2.4. Русский человек и его православная вера в сочинениях европейцев о России XVI-XVII вв.

Глава 3. ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV1-XVII вв. В ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

3.1. Памятники архитектуры и храмоздательная практика позднего Средневековья

3.2. Памятники изобразительного искусства и проблема коллективного и индивидуального благочестия

3.2.1. Икона XVI-XVII вв.

3.2.2. Монументапьные росписи середины -второй половины XVII в

Глава 4. ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК И ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

4.1. Понятие «категория» и категориальный анашз в исследованиях средневековой культуры

4.2. Сюжеты и образы русской средневековой культуры в сознании человека второй половины XVI-XVII в. Конец света и Апокалипсис Смерть Война и воинский подвиг Чудо и чудесное Игры и игрища От «учителя» и «учительства» к «ученому мужу» и «учености»



Заключение

Примечания

Список сокращений