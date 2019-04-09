Во Второзаконии 33:27 бытие человека аллегорически определяется как пребывание «под мышцами вечности». В свете этого представляется знаменательным, что одной из уникальных особенностей библейской пророческой литературы было то, что пророки Древнего Израиля и Иудеи, являясь «устами» Бога, призывали свою паству взглянуть на мировые и бытовые проблемы не с ситуативной, узкожитейской точки зрения человека, но в ракурсе взгляда Божественного, с позиции представлений об оламе т. е. «вечности».

При этом акцент делался на проблемах этических. В конечном счете праведный образ жизни оказывается для еврея важнейшим аспектом служения Богу, так что иудаизм становится первой в мировой истории этической религией, а нравственность оказывается формой богослужения. Если пророки вещали по преимуществу о судьбах мира и всего еврейского народа, то автора библейской религиозно-философской Книги Иова занимает доля индивидуума на примере праведного мужа глубокой древности Иова (возможно, сей муж также имплицитно персонифицирует и весь иудейский народ в вавилонском плену, что не меняет сути основных выводов автора-мыслителя касательно личности праведника, по крайней мере в восприятии читателей последующих поколений).

Значение имени главного героя книги — масоретская вокализация: — знаменательно: его, вероятно, следует интерпретировать как «Где дух предка (праотца)?» . Так что уже само название данного произведения выявляет цель его написания и самую суть содержания: что происходит с человеком, праведным или нечестивым, после его земной кончины и есть ли загробное воздаяние? Безвинный страдалец Иов, находясь на краю смерти и сетуя на свою участь, заявляет о несправедливом устройстве мира, где, по его мнению, праведники страдают, а нечестивцы благополучны и господствуют. При этом и за гробом как будто бы нет надежды: ведь, согласно известному Иову распространенному мнению, переход духа человека в Шеол оказывается равносильным практически полному небытию.

Согласно Иов. 9:11, человеку не дано «постигнуть» Бога не только за гробом, но и в период земной жизни: Вот Он пройдет рядом со мной, и не увижу (Его); пронесется ( Дух Его. — И. Т.), и не распознаю Его. Но на высшей точке напряжения Иов — ведь Бог «в утеснении отверзает людям слух» (Иов. 36:15Ь), т. е. «чуткость» к интуитивному знанию в экзистенциальных ситуациях, — приходит к главному своему выводу, который он хотел бы не просто записать в свитке, но предлагает высечь резцом железным на скале навеки, дабы он был доступен для всех поколений:

Я знаю, Избавитель мой жив, и (в) конце ( т. е. по кончине Иова. — И. Т.) над прахом встанет Он, после того, как моя кожа (здесь: плоть. — И. Т.) уничтожится; и вне плоти своей (т. е. выйдя за пределы своей изгнившей плоти. — И. Т.) я (т. е. дух Иова. — И. Т.) увижу Бога , я сам увижу (Его), мои глаза увидят — (я сам), а не другой (19:25-27а). Итак, разумный дух человека (Иов. 32:8), являясь не просто творением, но по сути частицей Духа Божьего, возвращается по смерти плоти к своему Творцу (ср.: Иов. 33:4, 6,34:14-15; ср. также: Быт. 6:3; Эккл. 12;7).

Стоящему на пороге смерти или, скорее, находящемуся уже в лиминальной ситуации Иову Бог дает возможность взглянуть на сотворенный Им мир — от момента его созидания, — причем не с точки зрения человека, а с точки зрения Самого Творца. В этом и заключается, как представляется, суть ответа Бога Иову, в душе которого «наступает катарсис, не поддающийся рассудочному разъяснению» и который характеризует это полученное им Божественное откровение следующим образом: Только слухом слышал я о Тебе; ныне же глаза мои видят Тебя! (Иов. 42:5).

После того как Иов приобрел это высшее знание, он был возрожден Богом, по сути обрел новую жизнь. Читатель же уразумел, что именно благочестивое религиозно-этическое поведение ведет к спасению. Еще один библейский мыслитель, Экклесиаст, вероятно бывший современником автора Книги Иова, исходя из того посыла, что все деяния человека будут в итоге рассмотрены на Божественном суде за гробом, подробно исследует в своей книге (подчас впадая в глубокий пессимизм), как должно человеку себя позиционировать, — прежде всего, в нравственных и рациональных аспектах деятельности, дабы его дух возвратился к своему Истоку — Богу (Эккл. 12:7b: «<...> а дух возвратится к Богу, Который его дал»), аллегорически обозначаемому редактором Книги Экклесиаста «Единственным Пастырем» (Эккл. 12:11).

Игорь Тантлевский - Очерки по философии Спинозы

Издательство «РХГА» — 200 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-88812-899-2

Игорь Тантлевский - Очерки по философии Спинозы - Содержание

Вводное слово автора. С точки зрения Спинозы

Часть I. Deus, sive Nature и Deus, et Natura в философской системе Спинозы

1.Корреляция понятий Deus, sive substantia и Deus, sive omnia Dei attributa в философии Спинозы

I.Гебраистические основания Универсума

II.Тетраграмматон и концепция единой Божественной субстанции

III.Elohim-Бог и Deus, sive omnia Dei attributa

2. Понятие Deus, sive Natura у Спинозы и корреляция «Божественного» и «природного» в концепции создания мира Маймонида. «Скрижали» как аллегория мироздания

3.«Природа» (hat ־ teba) как «Отпечаток» Elohim –Бога и Божественный «Престол» (hak-kisse) в учении Джикатилы

4.Deus, sive Natura и Deus, et Natura в концепции Спинозы

5.Теолого-натурфилософский монизм Ксенофана Колофонского как один из возможных источников становления монистической концепции Спинозы

I. Элементы натурфилософского монизма Ксенофана Колофонского, засвидетельствованные в трудах Аристотеля, Цицерона и Секста Эмпирика

II. Сопоставление теолого-натурфилософского монизма Ксенофана Колофонского с монистической концепцией Спинозы

Часть II. Сотериологические элементы в учении Спинозы

1.Божественная «Слава» (kabod) и атрибуты «протяжения» и «мышления» в учении Спинозы

I. «Слава» Бога как источник протяженности мира

II. «Слава» Бога и атрибут мышления. Сотериологические аспекты «Славы»

2.Возможная рецепция Спинозой учения Аристотеля о мере божественной «доли» разумной души, которая «вечна»

I. «Доля» (pars) души человека, которая «вечна», в части V «Этики» Спинозы. Раввинистическое учение о «доле» человека «в Грядущем мире»

II. Идея «преэкзистенции» души и ее «посттелесной» самоидентичности в части V «Этики» Спинозы

III. Божественная «доля» (meros) души человека, которая «вечна», в учении Аристотеля. «Ум, который становится всем», и «ум, все производящий»

IV. «Сотериологические» аспекты учения Аристотеля и некоторые особенности его этической доктрины

V. Перипатетическая концепция единства «ума (разума), разумеющего и разумеемого» в интерпретации Спинозы

3.Как обрести «спасение» души

I. «Скрижаль души» как аллегория «приобретенного ума». «Пропорции» спасения. Душа человека как «часть бесконечного ума Бога»

II. «Свобода» как «спасение» души

III. «Слава» как «субстрат»/«носитель» души разумного человека, «обеспечивающий» ее вечное функционирование в мире модусов атрибутов мышления и протяжения

Вместо заключения. Молитва «Шема, Йисраэл!» и учение Спинозы об Amor Dei intellectualis

Ссылки на первоисточники

Ссылки на сочинения Спинозы

Цитируемые издания

Сочинения Спинозы

Источники на древнегреческом, латинском, иврите и арабском

Источники в переводах на современные европейские языки и иврит и цитируемые исследовательские работы

Оглавление на английском языке

Игорь Тантлевский - Очерки по философии Спинозы – «Слава» Бога как источник протяженности мира

Восходящая к библейским пророкам доктрина о Божественном «наполнении» «неба и земли», т, е. Вселенной, коррелирует в еврейской средневековой религиозно-философской мысли с представлением о «Славе» (kabod; изначальное значение термина: «сущность»; «существо»; «присутствие») Бога как «сотворенном свете», обозначающем Его присутствие в мире. Идею о «Славе», полагаемой в качестве «сотворенного света» (евр. or nibra), внес в еврейскую философию Саадия Гаон, считавший, что «Бог, остающийся бесконечным и неведомым также в качестве Творца, создал Славу как ״ сотворенный свет, первое из всех творений“». (NB: Согласно Быт. 1:3 и след., «свет» был сотворен Богом еще до создания Им «тверди небесной» и всех ее «светил», включая солнце и луну.)

В «Наставлении для растерянных», кн. I, гл. 64, Маймонид, говоря об обозначении «Слава Господа» в Еврейской Библии, отмечает, что оно подразумевает «самость и истинность Его», а иногда имеет в виду сотворенный свет, который Бог простирает в каком-либо месте (или: «которым Бог наполняет какое-либо место». — И. Т.) <...> А в «Наставлении», кн. III, гл. 52, у Маймонида в связи со стихом Ис. 6:ЗЬ («Полна вся земля Славы Его») прямо сказано, что мы всегда находимся в присутствии Его Славы и что <...> великие мужи среди наших мудрецов не обнажали свои головы, потому что полагали, что вокруг них и над ними — Слава Бога; по той же причине они мало говорили.

Моше де Леон (1250-1305) в Сефер ха-риммон («Книга граната») излагает, например, такое представление: Все связано со всем остальным вплоть до самого нижнего кольца цепи, и истинная сущность Бога вверху и внизу, на небесах и на земле, и ничего нет, кроме Него. И это имеют в виду мудрецы, утверждая, что, когда Бог даровал Тору Израилю, Он открыл ему семь небес, и увидел Израиль, что ничего там нет, кроме Его Славы; Он разверз семь бездн перед его очами, и увидел Израиль, что ничего там нет, кроме Его Славы. Помысли об этих вещах, и ты поймешь, что сущность Бога связана и соединена со всеми мирами и что все виды бытия связаны и соединены друг с другом, но что они происходят из Его существования и сущности.

Хасдай Крескас в сочинении Оp Адонай («Свет Господень»; опубликовано в 1555 г.) «развивает концепцию места как бесконечного пространства, вмещающего тела, и понимает формулу ״ Бог — место мира ״ как указание на присутствие Бога в мире, являющееся источником экстенсивности, протяженности последнего; таким образом, выражения ״ Бог— место мира“ и ״ Полна вся земля Славы Его“ (ср. также, например: Иез. 3:12b: ״ Благословенна Слава Господа от места своего (или: ״ Его“; mim-meqоmо. — И.Т.)! ״ ; Числ. 14:21; Пс. 72[71]:19; 108[107]:6. – И.Т.) оказываются близкими по смыслу. На эту концепцию опирался Спиноза, приписывая Богу атрибут протяженности».

Во всяком случае, когда Спиноза пишет о Боге, что «Он вездесущ, наполняет все и пр., что относится к протяжению», пребывает «везде в соответствии со Своей сущностью», а с другой стороны, говорит, что не только человек, но «все» «вещи», причину которых составляет Бог, «хотя и в различных степенях, однако же одушевлены», но можно говорить о «превосходстве одной души по сравнению с другими», то, скорее всего, он подразумевает — в свете Ис. 6:З6, Иез. 3:12Ь и Иер. 23:24: «Может ли человек скрыться в каком-либо тайном месте, где Я не увидел бы его?» — говорит Господь. — «Не наполняю (male) ли Я небо и землю?» — речение Господа и упомянутой выше еврейской теолого-философской традиции — именно «Славу» Бога, «наполняющую небо и землю», т. е. мироздание.