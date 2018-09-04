Неизвестная история

Летом 2010 года (15 июля) общественность стран-соседей Восточной Европы — Беларуси, Польши, Украины и Летувы — отметила 600-летие битвы под Грюнвальдом. В жестоком кровопролитном сражении наши предки положили конец военной экспансии Тевтонского ордена на Восток. Эта битва стала кульминацией в его противоборстве с Великим княжеством Литовским и Польским королевством. Для того, чтобы расставить в нашем повествовании все точки над начнем с первопричины — с экспансии.

Анатолий Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года

Издание 3-е, с изменениями

Тарас Анатолий. — Минск: Харвест, 2017. — 160 с.: ил. — (Неизвестная история).

ISBN 978-985-18-4055-3

Анатолий Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года - Содержание

Часть I. DRANG NACH OSTEN 1. Духовно-рыцарские ордены

2. Тевтонский орден

3. Завоевание Пруссии

4. Агрессия крестоносцев против ВКЛ

5. Война ордена с Польшей

6. Продолжение войны ордена с ВКЛ

7. Ягайло, Кейстут и Витовт

8. Кревская уния (1385 г.)

9. Борьба Витовта со Скиргайло

10. Островский договор (1392 г.) Часть II. ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 1.Приближение Великой войны Общая политическая ситуация Салинский договор (1398 г.) Битва на Ворскле (1399 г.) Виленско-Радомская уния (1401 г.) Война с орденом и Рациёнжский договор Борьба ордена с Польшей

2. Накануне... Последний предвоенный год

3. Первый этап войны (август — октябрь 1409 г.)

4. Перемирие (октябрь 1409 — июнь 1410 гг.)

5. Брестская встреча (декабрь 1409 г.)

6. Второй этап войны Как тогда сражались Передвижение войск до битвы Место решающего сражения

Часть III. БИТВА 1.Силы противников. Хоругви и командиры Тевтонского ордена Хоругви и командиры Короны Польской Хоругви и командиры Великого княжества Литовского Построение войск

2.Ход сражения Завязка боя Притворное отступление Кульминация на правом фланге Действия поляков Критический момент на левом фланге Предательство Окончание боя Факторы победы Потери и трофеи

Часть IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В РЕГИОНЕ 1.После Грюнвальда Поход на Мариенбург, Помощь ливонцев Продолжение боевых действий Судьба изменника Торнский мир Кто выиграл?

2.Последствия Грюнвальда Городельская уния (1413 г.) Война 1422 года и Мельнский мир Поход литвинов в Чехию (1422—26 гг.) Тринадцатилетняя война Второй Торнский мир (1466 г.) Конец ордена

Часть V. ВЫДУМКИ И РЕАЛЬНОСТЬ 1.Споры о заслугах предков Русские авторы Польские авторы Авторы из Летувы Татарские авторы Немцы

2.Мифы Об агрессии против славян О славянском войске О немецком войске Что же это было ? Заключение: Значение Грюнвальдской победы

Литература, Приложение. Тактический маневр Витовта

Анатолий Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года - Духовно-рыцарские ордены

В последней трети XI века турки-сельджуки захватили многие владения Восточной Римской империи (Византии), в том числе «святую землю» — Палестину и «священный город» — Иерусалим.

Несмотря на конфликт, произошедший в 1054 году между легатом Папы Римского Гумбертом и Патриархом Константинопольским Михаилом Керуларием, обе ветви христианства — Восточная (Православная) и Западная (Католическая) — продолжали считать себя единым организмом. Поэтому церковные иерархи Византии обратились к христианам Европы с призывом оказать военную помощь в борьбе против захватчиков. В ответ на этот призыв Папа Римский Урбан II в 1095 году торжественно провозгласил в городе Клермон на юге Франции поход во имя спасения «гроба Господа нашего Иисуса Христа» от «неверных» и ради поддержки братьев — христиан Востока.

В следующем году отряды из ряда стран Европы разными маршрутами добрались до Константинополя. Ими командовали герцог Готфрид Бульонский из Лотарингии, граф Раймунд IV из Тулузы, герцог Боэмунд Тарентский, герцог Нормандский, граф Фландрский. Участники похода нашивали на свою одежду кресты — как обозначение цели похода, отсюда произошло название — крестоносцы. Когда они объединились, в войске оказалось несколько десятков тысяч воинов (около 30—40 тыс. человек, из них 10-15 тыс. конных и 20-25 тыс. пеших, включая слуг знатных воинов).

Переправившись через Босфор, христиане в ряде сражений в Малой Азии нанесли сокрушительные поражения туркам и освободили от них значительную часть малоазиатского полуострова. А в 1099 году они взяли штурмом Иерусалим.

На территории, отвоеванной у «неверных», крестоносцы создали несколько государств: графство Эдес-са (существовало до 1144 г.), княжество Антиохия (до 1268 г.), графство Триполи (до 1289 г.) и королевство Иерусалимское (до 1291 г.). Эти государства вели непрерывные войны с мусульманами. В «Святой земле» для их защиты, упрочения и расширения были учреждены братства монахов-воинов — ордены. Как монахи, они давали тройной обет: воздержания, послушания и бедности; как воины — носили оружие и участвовали в боевых действиях. Эти братства зарекомендовали себя наиболее боеспособными войсками христианскоого мира. Причина очевидна: члены орденов сочетали идейную убежденность и высокий моральный дух с прекрасной военной подготовкой и хорошей физической формой.

Первым возник орден св. Иоанна («иоанниты»), основанный в Иерусалиме около 1102 года. Он также известен как орден госпитальеров, потому что основой для него послужил госпиталь, где находили приют изувеченные и больные рыцари. В 1118 году там же появился орден рыцарей Храма Господня («тамплиеры» — от французского слова «тампль» — храм). Наконец, в 1192 году, во время 3-го крестового похода, был учрежден третий орден — Тевтонский.

Прежде, чем перейти непосредственно к нему, отметим три важных обстоятельства, связанных с крестовыми походами и с деятельностью орденов.

Во-первых, в XII—XV веках католическая церковь и европейские феодалы широко использовали идею крестовых походов для обоснования захватнических войн против «язычников», а также карательных экспедиций против «еретиков». В роли «язычников» выступали ближневосточные, прибалтийские и славянские народы. Формальной целью войн с ними являлось принудительное крещение населения. Карательные походы были направлены против альбигойцев, штедингов и гуситов.

Во-вторых, главной целью деятельности орденов стало именно «обращение» нехристианского населения в «истинную веру». При этом под таковой после 1204 года (когда крестоносцы захватили и разграбили Константинополь) имелась в виду только католическая конфессия. Христиан других направлений (православных, ариан, несториан и т.д.) «монахи-воины» без особых сомнений «записали» в «схизматиков» (раскольников).

В-третьих, и идея «крестовых походов», и теория «обращения в истинную веру» прикрывали главную цель этих двух взаимосвязанных предприятий — захват земель, с превращением местных крестьян (т.е. 90-95 % населения) в крепостных, обрабатывающих земли и содержащих новых господ.