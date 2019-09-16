Эта книга носит страноведческий характер, повествует об одном из интересных государств Восточной Европы, окутанном флёром легенд и сказаний, поэм и романов. Но страноведение в данном случае сугубо историческое, поскольку страны этой давно нет на карте!

Она в том же ряду, что и всем известные Византия и СССР и мало кому знакомые территории «полузабытой Европы». Что ж, так бывает и с государствами, и с народами. Где они теперь, скифы и сарматы, хазары и печенеги и их потомки, в чьих жилах течёт их кровь? Учёные спорят, и споры эти долго ещё будут кипеть...

Дворниченко Андрей - Rus Lietuvos: Великое княжество Литовское от рассвета до заката

СПб.: «Евразия», 2019. 128 с.

ISBN 978-5-8071-0437-3

Дворниченко Андрей - Rus Lietuvos: Великое княжество Литовское от рассвета до заката - Содержание

1. Кто ты - Великое княжество Литовское?

2. Великое княжество на географической карте Европы

3. Великое княжество в историографии и исторических источниках

4. Средневековый мир в эпоху генезиса литовско-русской государственности. Древние литовцы

5. Завоевание или сотворение государства? Великое княжество в XIII-XV веках

6. Великое княжество «само в себе»: от военно-служилого к сословному государству

7. Общинные традиции в социальной борьбе, праве и военном деле Великого княжества

8. Национальное многоцветье Великого княжества Литовского, Жомойтского и Русского

9. Культурное развитие Великого княжества Литовского

Дворниченко Андрей - Rus Lietuvos: Великое княжество Литовское от рассвета до заката - Кто ты - Великое княжество Литовское?

Великое княжество Литовское - своего рода феномен истории Восточной Европы. Когда-то огромное и сильное, это государство объединилось с Польшей, а потом затерялось среди разделов Речи Посполитой конца XVIII в., и память о нём, казалось, исчезла навсегда. Возникает вполне естественный вопрос: зачем изучать его историю? Кстати, правильнее его именовать, как в исторических источниках, не только «Литовским», но ещё и «Жомойтским», а также «Русским». В российской исторической науке (до 1917 г.) его называли «Литовско-Русским государством». Уже из названий следует, что страна эта непосредственно связана с Россией, русской историей. Иногда говорят «другая Русь», б но такое определение мне не очень нравится. Я предпочитаю название «Русь Литовская» (Rus Lietuvos), что и вынесено в заголовок книги. А почему бы и нет?

Русь ведь разная была: Московская, например, или Киевская. А уж о цветах и говорить не приходится: Червонная (Красная) Русь, Белая, Чёрная. Даже, говорят, «Жёлтая» была... Научное значение Великого княжества Литовского (можно для краткости именовать его «ВКЛ») велико и многогранно. Без знания его истории не понять предшествующего времени, т. е. истории так называемой Киевской (Древней) Руси (IX - начала XIII вв.). Дело в том, что многие явления древнерусской истории нашли дальнейшее развитие и воплощение в истории ВКЛ, поскольку между Киевской Русью и этим государством больше связей и меньше дискретности, чем между той же Киевской Русью и Московским государством. В этом смысле история ВКЛ является прямым продолжением истории Киевской Руси. В то же время и познание Московского (Российского) государства будет неадекватным, если не учитывать историю соседа, не проводить постоянных сравнений и не принимать во внимание их непростые взаимоотношения.

Не менее важно понимание того, как это государство повлияло на последующие века, как из его недр появились страны и народы наших дней, тем более что сейчас здесь существует несколько стран с разным населением. В ВКЛ уходит своими корнями история Украины, Белоруссии, собственно Литвы, западных регионов России. Без этой страны не разобраться в полной мере и в истории Польши. Другими словами, без знания истории ВКЛ просто не понять современную Восточную Европу. Изучение этой истории имеет большое интернациональное и воспитательное значение. В том государстве прекрасно уживались славяне, балты и другие народы, совместно противостоя внешним вызовам, которые временами были крайне тяжёлыми. Важно вспомнить об этом в наше непростое время. История эта интересна и с сугубо научно-теоретической точки зрения. Процессы, которые шли на огромном пространстве Восточной Европы, очень актуальны для познания истории человечества в целом. Наконец, история ВКЛ необычайно увлекательна: она наполнена гулом сражений и звуками повседневного труда, в ней живут рыцари и прекрасные дамы, стоят красивые города, в которых шумят ярмарки, высятся храмы разных вер. Погружение в такую историю вполне подобно волшебному сну. У меня, например, это погружение вызывает ассоциации с советским фильмом «Город мастеров» или с «Волшебником Изумрудного города»...