«Нетерпимость» по отношению к Православной Церкви и верующим в Речи Посполитой проявлялась в следующих формах: дискриминация православия со стороны государства на политико-правовом уровне; дискриминация Православной Церкви со стороны католического и униатского духовенства в религиозной сфере; вражда к православным со стороны верующих Католической и Униатской Церкви на бытовом уровне. В качестве «нетерпимого» православие было подвергнуто гонениям со стороны светских и религиозных властей Речи Посполитой.

В результате решений Брестского униатского Собора 1596 г., утвержденных королем Речи Посполитой, Православная Церковь утратила статус «терпимой» конфессии при «господствующей» в государстве Католической Церкви и была отнесена к «нетерпимым» вероисповеданиям. В то же время вновь созданная Униатская Церковь обрела поддержку со стороны правительства. Посредством принуждения и поощрения светских властей униатское вероисповедание вводилось среди православного населения, для которого принятие унии стало обязательным.

В 1596 г. в г. Бресте состоялось два собора - униатский и православный, итоги работы которых привели к созданию уникальной ситуации в Речи Посполитой. На Брестском униатском соборе был предан гласности факт присоединения православного митрополита и части православных епископов к Католической Церкви с сохранением византийского богослужебного обряда. Переход в Унию части высшей православной иерархии интерпретировался католической стороной как инкорпорация всей Православной Церкви в Церковь Католическую, т. е. как прекращение существования Православной Церкви и появление вместо нее Церкви Униатской.

Брестский православный собор 1596 г., проходивший под председательством экзарха константинопольского патриарха и с участием представителей Восточной Церкви, засвидетельствовал каноничность дальнейшего существования Православной Церкви в Речи Посполитой.

Итогом данного собора явилось сохранение юрисдикционной зависимости православного духовенства и паствы Киевской митрополии от вселенского патриарха и их принадлежности к Православной Церкви.

Королевским универсалом от 15 декабря 1596 г. правительство признало итоги работы Брестского униатского собора и объявило недействительными постановления Брестского православного собора. Поддержку со стороны светских властей Речи Посполитой обрела Униатская Церковь, ставшая «господствующей» по отношению к православию, а Церковь Православная, лишившись правового статуса, была отнесена к «нетерпимым» вероисповеданиям. Существование Православной Церкви на восточнославянских землях Речи Посполитой оказалось под угрозой.

В кон. XVI в. православная Киевская митрополия представляла собой региональную церковную организацию под управлением константинопольского патриарха, в состав которой входили 8 епархий: Киевская (митрополичья), Полоцкая, Владимирская, Луцкая, Львовская, Перемышльская, Пинская и Холмская. После заключения Брестской церковной унии 1596 г. лишь две епархии (Львовская и Перемышльская) возглавлялись православными епископами, остальные епархии управлялись епископами-униатами.