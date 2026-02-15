Апанович - Киевская митрополия и восточные патриархи после Брестской унии
Серия «Монографии и исследования Минской духовной академии» - Том IV
В результате решений Брестского униатского Собора 1596 г., утвержденных королем Речи Посполитой, Православная Церковь утратила статус «терпимой» конфессии при «господствующей» в государстве Католической Церкви и была отнесена к «нетерпимым» вероисповеданиям. В то же время вновь созданная Униатская Церковь обрела поддержку со стороны правительства. Посредством принуждения и поощрения светских властей униатское вероисповедание вводилось среди православного населения, для которого принятие унии стало обязательным.
«Нетерпимость» по отношению к Православной Церкви и верующим в Речи Посполитой проявлялась в следующих формах: дискриминация православия со стороны государства на политико-правовом уровне; дискриминация Православной Церкви со стороны католического и униатского духовенства в религиозной сфере; вражда к православным со стороны верующих Католической и Униатской Церкви на бытовом уровне. В качестве «нетерпимого» православие было подвергнуто гонениям со стороны светских и религиозных властей Речи Посполитой.
Кристина Олеговна Апанович - Киевская митрополия и восточные патриархи после Брестской унии (1596-1632 гг.)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2019.- 187 с.
(Монографии Минской духовной академии. Т. IV)
ISBN 978-985-7145-02-7
Кристина Олеговна Апанович - Киевская митрополия и восточные патриархи после Брестской унии (1596-1632 гг.) - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- 1.1. Политико-правовое положение Православной Церкви
- 1.2. Особенности православно-католических отношений в Речи Посполитой
- 1.3. Формы протеста православного населения
ГЛАВА 2 ОПЫТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ ПАТРИАРХАТОВ С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
- 2.1. Османская империя и Речь Посполитая в первой трети XVII в: религиозно-политическая ситуация
- 2.2. Восстановление позиций Православной Церкви в Речи Посполитой: церковно-административный и пастырский уровни
- 2.3. Попытки решения проблемы юридического статуса православной Киевской митрополии на внешнеполитическом уровне
ГЛАВА 3 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРОТЕРПИМОСТИ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
- 3.1. Возобновление организационной структуры православной Киевской митрополии Иерусалимским патриархом Феофаном (1620 г)
- 3.2. Религиозная политика Восточных патриархов в отношении Православной Церкви в Речи Посполитой
- 3.3. Практика веротерпимости католической и протестантской элит Речи Посполитой
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
ГЛОССАРИЙ
Кристина Олеговна Апанович - Киевская митрополия и восточные патриархи после Брестской унии (1596-1632 гг.) - Введение
В 1596 г. в г. Бресте состоялось два собора - униатский и православный, итоги работы которых привели к созданию уникальной ситуации в Речи Посполитой. На Брестском униатском соборе был предан гласности факт присоединения православного митрополита и части православных епископов к Католической Церкви с сохранением византийского богослужебного обряда. Переход в Унию части высшей православной иерархии интерпретировался католической стороной как инкорпорация всей Православной Церкви в Церковь Католическую, т. е. как прекращение существования Православной Церкви и появление вместо нее Церкви Униатской.
Брестский православный собор 1596 г., проходивший под председательством экзарха константинопольского патриарха и с участием представителей Восточной Церкви, засвидетельствовал каноничность дальнейшего существования Православной Церкви в Речи Посполитой.
Итогом данного собора явилось сохранение юрисдикционной зависимости православного духовенства и паствы Киевской митрополии от вселенского патриарха и их принадлежности к Православной Церкви.
Королевским универсалом от 15 декабря 1596 г. правительство признало итоги работы Брестского униатского собора и объявило недействительными постановления Брестского православного собора. Поддержку со стороны светских властей Речи Посполитой обрела Униатская Церковь, ставшая «господствующей» по отношению к православию, а Церковь Православная, лишившись правового статуса, была отнесена к «нетерпимым» вероисповеданиям. Существование Православной Церкви на восточнославянских землях Речи Посполитой оказалось под угрозой.
В кон. XVI в. православная Киевская митрополия представляла собой региональную церковную организацию под управлением константинопольского патриарха, в состав которой входили 8 епархий: Киевская (митрополичья), Полоцкая, Владимирская, Луцкая, Львовская, Перемышльская, Пинская и Холмская. После заключения Брестской церковной унии 1596 г. лишь две епархии (Львовская и Перемышльская) возглавлялись православными епископами, остальные епархии управлялись епископами-униатами.
В период с 1596 по 1632 г. в Речи Посполитой «нетерпимое» православие не имело юридического статуса, православное население было лишено религиозных прав. Иерархия и верующие «нетерпимого» православия были подвергнуты гонениям со стороны светских и религиозных властей Речи Посполитой с целью их обращения в унию. Единая ранее православная Церковь Великого княжества Литовского раскололась на униатов и православных, конфликты между которыми осложнили внутриполитическое положение в стране.
Несмотря на то, что Православная Церковь в Речи Посполитой de jure не признавалась, de facto она продолжала существовать и поддерживаться православным населением.
В этой ситуации в роли внешнего субъекта канонической и политической защиты религиозных прав духовенства и мирян православной Киевской митрополии выступила находившаяся под властью турецкого султана Восточная Церковь. Термин «Восточная Церковь» используется в качестве обобщающего названия четырех патриархатов, именуемых Восточными.
No comments yet. Be the first!