Слесарев Александр - Церковная жизнь белорусской эмиграции

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена значимостью усвоения исторического опыта Православной Церкви в трагическом ХХ веке, породившем мировые войны, тоталитарные режимы, вызовы национализмов, автокефальные церковные расколы, массовую эмиграцию, потребность организации церковной жизни в новых культурных и социально-политических условиях. Пережив в полной мере все эти сложные испытания, белорусский народ не устоял перед угрозой церковных расколов, на десятилетия утвердившихся в среде белорусской диаспоры. Включенность идеи церковной автокефалии в идеологию белорусского национализма предопределила направление конфессиональной политики двух ведущих политических центров послевоенной белорусской эмиграции — Рады Белорусской Народной Республики (БНР) и Белорусской Центральной Рады (БЦР). В своем конкурентном противостоянии обе политические организации придерживались курса, ориентированного на формирование независимых белорусских церковных структур за пределами отечества.

Следствием реализации религиозной политики Рады БНР стало образование в 1948—1949 гг. неканоничной Белорусской Автокефальной Православной Церкви (БАПЦ), а плодом деятельности БЦР явилось возникновение сети белорусских приходов юрисдикции Константинопольского Патриархата, стремившихся к «каноническому» обретению автокефалии. Аналогичным образом объединение белорусского народа в рамках независимой церковной юрисдикции объявлялось основной задачей деятельности малочисленных религиозных сообществ — альтернативной БАПЦ юрисдикции архиепископа Владимира (Финьковского), Белорусской Христианской Православно-Католической Субожни, Православно-Католического Белорусского Патриархата Святого Апостола Андрея Первозванного, Белорусской Автокефальной Православной (Народной) Церкви. Дополнительную актуальность проблематике настоящего исследования сообщает последовательно проводимая Константинопольским Патриархатом на протяжении ХХ — нач. XXI вв. политика посягательства на пределы территории канонической ответственности Русской Православной Церкви. Синодальным решением Вселенской Патриархии, принятым в ноябре 1924 г., состоялось провозглашение автокефалии Православной Церкви в Польше. Данное деяние принималось на основании одностороннего дезавуирования греческими иерархами решений Константинопольского Собора 1686 г. о переходе Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата.

Прямым следствием означенного обстоятельства стало формирование в польском государстве межвоенного периода новой православной идентичности, укорененной в представлении об уникальном историческом пути «киевского Православия» и его многовековом антагонизме «московскому Православию». На протяжении 1920—1930-х гг. проходило формирование нового поколения православного духовенства и мирян, мировоззрение которых определялось означенными идеологическими и церковно-каноническими установками. В силу данного обстоятельства после начавшейся в 1941 г. немецкой оккупации территорий Беларуси и Украины отдельные иерархи, клирики и миряне, мотивированные идеей национального возрождения, развернули активную деятельность по реализации белорусского и украинского автокефальных проектов. Обоснование дистанцирования от РПЦ они находили в позиции Константинопольского Патриархата, утверждавшего преимущество греческой юрисдикции над территориями исторической Киевской митрополии. Процесс создания независимых национальных церковных структур предполагал последующее обращение к Вселенской Патриархии с просьбой об их признании на основании положений, выработанных в процессе провозглашения польской автокефалии.

Слесарев Александр - Церковная жизнь белорусской эмиграции в 1944—1991 гг.: Проблемы организации, юрисдикционных противоречий и расколов

Диссертация на соискание ученой степени доктора церковной истории

Москва, 2022

Объединенный докторский диссертационный совет Московской Духовной Академии, Санкт-Петербургской Духовной Академии, Минской Духовной Академии и Сретенской Духовной Академии

Слесарев Александр - Церковная жизнь белорусской эмиграции в 1944—1991 гг.: Проблемы организации, юрисдикционных противоречий и расколов - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. БЕЛОРУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ В ДИАСПОРЕ (1944—1956): РАЗВИТИЕ, УПРАЗДНЕНИЕ, ПОПЫТКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1. 1. Образование и становление Белорусской митрополии в период Второй мировой войны и немецкой оккупации Беларуси (1939—1944)

1. 2. Положение Белорусской митрополии в диаспоре на завершающем этапе Второй мировой войны (1944—1945)

1. 3. Белорусская митрополия в диаспоре после окончания Второй мировой войны (1945—1946)

1. 4. Переход белорусских иерархов в юрисдикцию РПЦЗ и упразднение Белорусской митрополии в диаспоре (1946 г.)

1. 5. Попытки восстановления Белорусской митрополии в 1946—1949 гг.

1. 6. Белорусская митрополия в составе РПЦЗ (1946—1956)

ГЛАВА 2. БЕЛОРУССКАЯ АВТОКЕФАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1949—1991 ГГ.

2. 1. Высшее церковное управление БАПЦ

2. 2. Межправославные контакты БАПЦ в 1949—1991 гг.

2. 3. Вопрос распространения деятельности БАПЦ в пределы БССР

2. 4. Епархиальное управление БАПЦ в 1949—1991 гг.

2. 5. Приходы БАПЦ в 1949—1991 гг.

2. 6. Братства и сестричества БАПЦ

2. 7. Монастырь БАПЦ

2. 8. Образовательные организации БАПЦ

ГЛАВА 3. БЕЛОРУССКИЕ ПРИХОДЫ И ЦЕРКОВНЫЕ СТРУКТУРЫ В ЮРИСДИКЦИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА (1950—1991)

3. 1. Начало организации белорусских приходов в юрисдикции Константинопольского Патриархата

3. 2. Белорусские приходы в юрисдикции Константинопольского Патриархата

3. 3. Проект организации белорусской епархиальной структуры в юрисдикции Константинопольского Патриархата

3. 4. Белорусский Совет православных церквей в Северной Америке в 1970—1991 гг.

ГЛАВА 4. БЕЛОРУССКАЯ АВТОКЕФАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЮРИСДИКЦИИ АРХИЕПИСКОПА ВЛАДИМИРА (ФИНЬКОВСКОГО)

4. 1. Архимандрит Владимир (Финьковский)

4. 2. Альтернативная Белорусская Автокефальная Православная Церковь (1959—1972)

ГЛАВА 5. МАРГИНАЛЬНЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧЕСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА В 1960—1991 ГГ.

5. 1. Патриарх Петр (Журавецкий)

5. 2. Патриарх Владислав Рыжий-Рыский

5. 3. Белорусская Христианская Православно-Католическая Субожня

5. 4. Православно-Католический Белорусский Патриархат Святого Апостола Андрея Первозванного в составе Американской Православной Католической Церкви

5. 5. Белорусская Автокефальная Православная (Народная) Церковь в составе Американского Всемирного Патриархата

ГЛАВА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДИАСПОРЕ

6. 1. Политическая деятельность белорусских религиозных организаций в диаспоре

6. 2. Общественная деятельность белорусских религиозных организаций в диаспоре

6. 3. Деятельность белорусских религиозных организаций в диаспоре по белорусизации богослужения и традиции церковного пения

6. 4. Юбилейные празднования белорусских религиозных организаций в диаспоре

6. 5. Мемориальная деятельность белорусских религиозных организаций в диаспоре

6. 6. Издательская деятельность белорусских религиозных организаций в диаспоре

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-32