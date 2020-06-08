Соколов - Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко
События и люди
Владимир Святославич проживет долгий по меркам Средневековья век и уйдет из жизни глубоким стариком. Вся жизнь его была заполнена мыслями и делами государственными.
Он был истовым строителем Древнерусской державы и, как оказалось, также и создателем Русской судьбы. Вряд ли государственные заботы отпускали его даже на смертном ложе. Многое он не успел сделать и предчувствовал надвигавшийся кризис в создававшейся им «по кирпичику» стране - борьбу за власть между наследниками. Но это был неизбежный сюжет. Владимир Святославич достигнет высшей славы - он, реальный, как бы растворится в пространстве времени и преобразится в образ былинно-мифический, в образ «Светозара» и «Красного Солнышка». И этот величественно благородный образ окажется гораздо более реальным и востребованным, нежели исторический персонаж --- умный и страстный, упрямый и гибкий, суровый и великодушный, властолюбивый и неутомимый в созидании своей идеи, которой было единство Руси. Вдохновение коснулось его, когда он прозрел, что это единство лежит через Православие. Единство не только Киевской Руси как конкретного восточнославянского государства, а Руси--России как исторического феномена как особого пути народов Евразии через века, исполненного трагедий и прозрений, искушений и подвигов. Руси - России как исторической судьбы, суть которой в хранении Слова Истины и преображении.
Юрий Алексеевич Соколов - Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко
Научный редактор: протоиерей Константин Александрович Костромин — кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по науке, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
Санкт-Петербург: Издательство СПбПДА, 2017. 372 с.
Санкт-Петербург: Издательство СПбПДА, 2017. 372 с.
ISBN 978-5-906627-31-5
Юрий Алексеевич Соколов - Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко - Оглавление
- Предисловие научного редактора. Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко
- Глава 1. Наследники
- Глава 2. Корни
- Глава 3. Отец. Святослав и Русь в начале 970-х годов
- Глава 4. Брат. Слабая власть и воевода Свенельд
- Глава 5. Первая война братьев
- Глава 6. Неверные плоды победы
- Глава 7. В земле грозных данов
- Глава 8. Владимир и Олав Трюггвасон
- Глава 9. Возвращение
- Глава 10. От Новгорода к Киеву
- Глава 11. Расправа: кровавый путь к престолу
- Глава 12. На киевском золотом столе
- Глава 13. Первые шаги во власти
- Глава 14. Походы Владимира
- Глава 15. Выбор веры
- Глава 16. Западная альтернатива
- Глава 17. Византийская альтернатива
- Глава 18. Круг проблем
- Глава 19. Победа в Пропонтиде
- Глава 20. Херсонес
Юрий Алексеевич Соколов - Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко - Предисловие научного редактора
О святом равноапостольном князе Владимире написано уже немало книг. Практически нет книг о Киевской Руси, где бы он не упоминался. Крещение князя и крещение Руси не раз становились предметом изучения как светских, так и церковных историков. Казалось бы, привлечены данные всех возможных наук чтобы понять эти ключевые в нашей истории события, исчерпаны сравнительно немногочисленные источники. Об этом событии думали лучшие умы России и исследовали самые выдающиеся историки-исследователи. И тем не менее, каждая новая книга о князе Владимире привлекает всеобщее внимание – столь уж значимыми и, в то же время, неоднозначными были результаты деятельности св. князя в истории нашей страны.
Предлагаемая читателю книга известного петербургского историка Ю. А. Соколова замечательна не только тем, что посвящена ключевой фигуре в отечественной истории. Ее основное отличие – это особый стиль мышления, делающий оригинальным всё, написанное данным автором. Его метод – это максимально геополитически и психологически достоверное воссоздание эпохи и характеров действующих лиц в исторической драматургии. Ю. А. Соколов пытается понять мотивацию и обстоятельства каждого поступка своих героев, «соткать» из их личностных особенностей и исторических закономерностей, событий и описаний, сравнений и обобщений единое «полотно» исторического сюжета. Такой подход позволяет увидеть жизнь людей в истории, а не какие-то абстрактные социально-политические и социально-экономические процессы. В результате читатель имеет возможность не просто прикоснуться к живой истории, к ожившим героям прошлого, но и восхититься эпическим характером как самих участников исторической драмы, так и написанной автором «словесной картины».
Работая над книгой, Ю. А. Соколов вынужден был касаться множества параллельных сюжетов и проблем. Выделяя закономерности и описывая типажи, нащупывая особенности и выявляя причинно-следственные связи, он часто приходил к неожиданным объяснениям и нетипичному прочтению отдельных исторических сюжетов. Все эти особенности делают книгу Ю. А. Соколова интересной не только для широкого читателя, но и для специалистов по истории Отечества.
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