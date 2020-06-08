События и люди

Владимир Святославич проживет долгий по меркам Средневековья век и уйдет из жизни глубоким стариком. Вся жизнь его была заполнена мыслями и делами государственными.

Он был истовым строителем Древнерусской державы и, как оказалось, также и создателем Русской судьбы. Вряд ли государственные заботы отпускали его даже на смертном ложе. Многое он не успел сделать и предчувствовал надвигавшийся кризис в создававшейся им «по кирпичику» стране - борьбу за власть между наследниками. Но это был неизбежный сюжет. Владимир Святославич достигнет высшей славы - он, реальный, как бы растворится в пространстве времени и преобразится в образ былинно-мифический, в образ «Светозара» и «Красного Солнышка». И этот величественно благородный образ окажется гораздо более реальным и востребованным, нежели исторический персонаж --- умный и страстный, упрямый и гибкий, суровый и великодушный, властолюбивый и неутомимый в созидании своей идеи, которой было единство Руси. Вдохновение коснулось его, когда он прозрел, что это единство лежит через Православие. Единство не только Киевской Руси как конкретного восточнославянского государства, а Руси--России как исторического феномена как особого пути народов Евразии через века, исполненного трагедий и прозрений, искушений и подвигов. Руси - России как исторической судьбы, суть которой в хранении Слова Истины и преображении.

Юрий Алексеевич Соколов - Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко

Научный редактор: протоиерей Константин Александрович Костромин — кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по науке, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

Санкт-Петербург: Издательство СПбПДА, 2017. 372 с.

ISBN 978-5-906627-31-5