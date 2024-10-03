Тэхкэ - Психика и ее лечение

Определенная ограниченность культуры психоанализа рамками отдельных регионов вызвана не только языковыми барьерами, которые делают значительную часть нашей распространяемой по всему миру литературы, даже на основных (и официальных) языках международного психоаналитического сообщества, недоступной для многих, если не для большинства психоаналитиков из-за знания ими лишь одного языка, но и тем, что наш круг чтения, начиная с обязательной программы периода обучения, в основном включает журналы, издающиеся в нашем регионе (или стране) и авторов одного с нами языка и культуры и предпочитаемого теоретического направления. Лишь на протяжении прошедшего десятилетия—возможно, чуть дольше — мы являемся свидетелями развития интернационализации психоанализа в организационном и научном плане с возрастающим повсеместным принятием и приспособлением к нашему психоаналитическому несходству, или плюрализму, как мы стали его называть, через теоретические направления, языковые барьеры и общепринятые нормы, укоренившиеся в каждом отчетливо выраженном национальном, социальном, культурном, историческом образовании.

Важным аспектом этой текущей быстрой интернационализации нашей научной и литературной осведомленности и дискурса стал охват для сравнительного исследования направлений, развитых в более отдаленных регионах авторами, чья солидная репутация твердо установилась внутри их национального и языкового сообщества, но которые часто неизвестны за пределами этих границ, явно к общему для всех нас ущербу. В течение нескольких последних лет это движение вызвало громадный приток такого рода книг для большинства англоговорящего психоаналитического мира, и каждый из нас смог рекомендовать собственный предпочитаемый список таких книг, раздвигающих горизонты нашего личного психоаналитического опыта. Особенно приятно, когда такой новый вклад в психоаналитическую литературу приходит из очень маленькой страны, на языке которой говорит лишь небольшая группа людей за пределами ее границ и чьи практикующие врачи, соответственно, мало известны среди более широкого психоаналитического мира.

«Психика и ее лечение» Вейкко Тэхкэ, дистиллят более чем сорокалетнего научного осмысления психоаналитического исследователя, клинициста и преподавателя в Финляндии, — очень важный и впечатляющий новый образец как раз такого жанра. В действительности это не одна, а скорее две книги, на что явно указывает само название. Во-первых, это книга о развитии психики, динамическом психическом эволюционном процессе с его самых ранних начал до достижения личной автономии и эмансипации, то есть взрослости, со всеми возможностями на этом пути для неадекватного, нарушенного и отклоняющегося развития или недоразвития и о возникновении множества психических расстройств психопатологического спектра, явно психотических, многообразно пограничных и типично невротических. И во-вторых, это книга о лечении, психоаналитической терапии этого психопатологического множества недугов, которая основывается и выводится из предложенной ранее на обсуждение теории развития и которая пытается затем предложить психоаналитическое лечение, специфически подходящее для психопатологических расстройств каждого уровня эволюционной фиксации и нарушения, не попадая при этом в дебри ограничений, семантических или существенно важных для различных обозначений истинного, или «классического», психоанализа, по отношению к психоаналитической или психоаналитически ориентированной психотерапии или психотерапиям.

Тэхкэ В. - Психика и ее лечение - Психоаналитический подход

Пер. с англ. Старовойтов В.В. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2025 г. — 464 с.

ISBN 978-5-88373-722-9

Тэхкэ В. - Психика и ее лечение – Содержание

Вступительное слово

Предисловие к русскому изданию (В, Тэхкэ)

Предисловие

Часть 1. СТРУКТУРА ПСИХИКИ

ГЛАВА 1. Дифференциация

Введение

Некоторые общие принципы

Начало

Смысл

Недифференцированность

Первые регулирующие структуры

К дифференциации

Дифференциация

Собственное Я и объект в состоянии зарождения

Влечения

Агрессия

Рождение тревоги

Защищающая дифференциация

ГЛАВА 2. От дифференцированности к константности Собственного Я и объекта

Понятие интернализации

Собственное Я и объект

Мотивации интернализации

Интернализация и структурализация

Защитные дихотомии

Интроекция, проекция и отрицание

Маниакальное, параноидное и депрессивное решения

Инкорпорация

Функциональная привязанность

Функционально-селективные идентификации

Мотивы и предпосылки для функционально-селективных идентификаций

Переоценка нарциссизма

Последствия функционально-селективных идентификаций

Идентичность и индивидуальный объект константность Собственного Я и объекта

ГЛАВА 3. К автономии

Введение

Константность Собственного Я и объекта

Фантазия и припоминание

Сознание

Амнезия, предшествующая константности Собственного Я и объекта

Защитные действия

Тревога

Вытеснение

Частный и разделяемый миры

Новые формы идентификации

Оценочно-селективные идентификации

Информативные идентификации

Возникновение и интернапизация эдипа

Нормативные структуры и относительная автономия

ГЛАВА 4. Об аффектах

ГЛАВА 5. Обращение с потерей объекта

Введение

Интернализация

Проработка потери объекта

Обращение с потерей индивидуального объекта (потеря объекта как такового)

Либидинозные аспекты отношений

Агрессивные аспекты отношений

Интеграция

Обращение с потерей функционального объекта (потеря вспомогательного Собственного Я)

Неудача проработки потери объекта

Неудача проработки потери индивидуального объекта

Неудача проработки потери функционального объекта

Потеря дополнительного объекта

Заключение

Приложение

Часть 2. ПРИРОДА И ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ

Глава 6. Психоаналитическое лечение как процесс развития

Определение термина «психоаналитическое лечение»

Вопросы диагностики

Застой в психоаналитическом лечении

Потребность в фазово-специфическом подходе

ГЛАВА 7. Психика аналитика как источник знания

Рациональные отклики

Аффективные отклики

Комплиментарные отклики

Эмпатические отклики

Контрпереносные отклики

Интеграция

Проективная идентификация

ГЛАВА 8. Аналитик и пациент как объекты друг друга

Аналитик как объект пациента

Аналитик как текущий объект

Аналитик как прошлый объект

Аналитик как новый объект

Пациент как объект аналитика

Пациент как текущий объект

Пациент в качестве «ребенка»

Пациент как объект контрпереноса

Часть 3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ

ГЛАВА 9. Восстановление и защита дифференцированности: психозы

О природе психотической патологии

Восстановление диалога

Защита дифференцированности

Улучшение структурализации

ГЛАВА 10. Помощь в индивидуации: пограничные состояния

О природе пограничной патологии

Начальная стадия лечения

Центральная роль идентификации

Кушетка

Установление взаимоотношений

Начальное сопротивление

Предпосылки для возобновления структурообразования

Безопасность переживания Собственного Я

Идеализация

Фрустрация

Отзеркаливание

Реактивация и помощь структурообразованию

Забота

Эмпатическое описание

Интерпретация

Раскрытие чувств аналитика

Агрессия в лечении

Установление идентичности и более поздние стадии лечения

ГЛАВА 11. Содействие эмансипации: невротическая патология

О природе невротической патологии

Первые индивидуальные объектные отношения как идеальные диады

Патология индивидуальных идеальных диад

Развитие триадных отношений

Формирование конфликта

Неудача в достижении автономии

Основы лечения

Разрешение конфликта

Отказ от эволюционных объектов

Структуры автономии

Именной указатель

Предметный указатель

Литература