Начнем с первой цели - а точнее, с вопроса: почему мы должны изучать российские и глобальные дискурсы о новой искренности?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала вернусь к публичной дискуссии о COVID-19. Коронакризис актуализирует запрос на правительство, руководствующееся искренними побуждениями, как заявил американский политик и бывший директор ФБР Джеймс Коми. «Аутентичность, честность и... оптимизм - вот необходимые компоненты лидерства во время кризиса». В комментарии, в котором явно присутствует издевка над Трампом, он продолжал: «Искренность - в отличие от приукрашивания ситуации - позволяет людям немного расслабиться, зная, что лидер всегда скажет, что им нужно знать и когда им нужно это знать. Это позволяет людям переложить часть своего эмоционального бремени на плечи лидера, давая им шанс найти некоторую устойчивость в шторме».

Коми, другими словами, в коронакризисе увидел стимул для возрождения классических лидерских качеств: искренности и аутентичности. В другом контексте журналистка Мария Корниенко в нем увидела иную «новую искренность» и толчок к новым проявлениям «социальной жизни». В тот же день, 11 апреля 2020 года, для Русской службы Би-би-си Корниенко составила обзор онлайн вечеринок, диджей-сетов, тренингов и других «новых форм совместного досуга». В качестве особенно популярной онлайн-инициативы она описала Stay the Fuck Ноте - виртуальное кафе, которое к этому времени выросло в целую «барную улицу» из четырнадцати оживленных онлайн-заведений. Сооснователь проекта Михаил Шишкин объяснил популярность бара жаждой «новой», отчетливо неглянцевой онлайн-«искренности»: в баре, по его словам, общение происходит «без макияжа, без идеального интерьера квартир», что для всех посетителей «стало новой нормой».

В том же обзоре специалист по коммуникации Оля Полищук подтвердила мнение Шишкина. С ее точки зрения, в период карантина сформировались более крепкие социальные связи, и доступ к пространству, который предоставляют онлайн-встречи, одновременно добавлял человечности и тревоги к общению: дом - ведь это «интимное пространство».

В том, что в онлайн-барах мы и вправду перестаем волноваться о внешности, я сомневаюсь, но мнения Шишкина, Полищук и - на другом конце мира - Коми меня интересуют не как последняя истина о пандемиях и искреннем самовыражении. Я их анализирую не с целью утверждать, что сегодня искренность на самом деле принимает новые формы, так и не с целью дать свое жестко фиксированное определение «новой искренности». Их комментарии меня интересуют по другой причине. Я изучаю их как показатели более широкого социального и дискурсивного тренда, который я наблюдала все те 10 с лишком лет, что я профессионально изучала риторику искренности. Этот тренд можно обозначить так: когда за последние десятилетия возникали (как крупные, так и более скромные) социальные сдвиги, за ними неизменно следовали дискуссии о новых формах искренности, якобы родившихся в результате данного сдвига.

Эллен Руттен - Искренность после коммунизма: культурная история

М.: Новое литературное обозрение, 2022. - 416 с.

ISBN 978-5-4448-1701-8

Эллен Руттен - Искренность после коммунизма: культурная история - Содержание

Политика и привилегии искренности: предисловие к русскому изданию

Введение. Искренность, память, маркетинг, медиа

Акцент на искренности

Новая искренность: рабочее определение

Новая искренность: мой подход

Целительная искренность: искренность и память

Искренность и расчет: «я» как товар

Искренность и подлинность в (пост)дигитальном мире

Исследование искренности

Исследование искренности: постсоветский анализ

New sincerity - новая искренность: транснациональный подход

В заключение

Глава первая. История

Искренность выходит на сцену: от древности до ранней модерности

Россия: дерзновение и искренность

XVIII век: опасный язык сердца

Русский сентиментализм: искренние граждане царя

Долгий XIX век: новые смыслы искренности

Долгий XIX век: Россия

Европа начала XX века: «Что есть искренность?»

После войны: дискомфорт, деконструкция, дигитализация

Новое, пост-, постпост-: искренность сегодня

Послевоенная Россия: «Как можно быть искренним?»

Глава вторая. «Но ведь так хочется искренности!»: годы перестройки и после

Постпанк и «новое»: новая искренность в 1980-х годах 162 Искренность - постмодернизм - травма

Так хочется искренности: Пригов

«Безумно искренний»: читатели Пригова

Поэтика похмелья: современники Пригова

«Стёб с душком»: реакционные завихрения

Память, маркетинг, медиа: новые ракурсы интерпретаций

Память, конфликт и целительная искренность: заключение

Глава третья. «Я лично дважды прослезился»

Искренность и жизнь в посткоммунистическом мире

1990-е и 2000-е годы: построение канона новой искренности

Литература: постпостмодерн и ярлыки новой искренности

Искренность и Сорокин

Верность себе: «Трилогия»

«Непосредственная речь»: «Трилогия» и Сорокин

«Это я серьезно»: публичный образ

Постмодернизм, поза, личность: рецепция

«Корыстные интересы»: искренность и стратегия

Искренность и жизнь в посткоммунистическом мире: заключение

Глава четвертая. «Такая, типа новая искренность»

Новый век, новые медиа

Массмедиа, «попомо», правдоподобие: в ожидании искренности

Медиатизация и «новая искренность»

Новая искренность и цифровые медиа

«Жужжание в блогах»: онлайновый (ново)искренний дискурс

«Публичная искренность» в российских цифровых медиа

«Too much, Mr. Prigov!»: взгляд медиа(прод)юзера

Онлайновая подлинность и искренность: оды несовершенству

«Новая искренность XXXL»: технология и несовершенство после коммунизма

Искренность и подлинность: выводы

Заключение. Мечты об искренности

Список использованной литературы

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