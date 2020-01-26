Сегодня ни для кого не является откровением тезис о том, что идея Бога теряет свою сакральную значимость. В нашу эпоху «ослабленного мышления» (Дж. Ваттимо), «идентичности без личности» (Дж. Агамбен) и «информационной перезагрузки» (Э. Тоффлер) только непосредственный опыт переживания Божественного может быть достоверным для современного человека. В этой связи обращение к философии западноевропейского Средневековья обусловлено стремлением к сущностному обновлению понимания трансцендентной сути бытия человека в неразделимом единстве «Бог-мир-человек». Специфика средневековой мысли, высшей целью которой является непосредственное единение с Богом, предлагает востребованный современностью путь к иррациональному духовному центру человеческой личности в мистическом опыте общения с трансцендентной реальностью.

Александр Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции

монография / А.В. Тимофеев.

Днепр: Изд-во «Инновация», 2018. – 198 с.

Александр Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции - Содержание

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО

1.1. Преломление концептов божественной благодати и свободы воли раннего христианства (Антоний Великий, Макарий Египетский, Ориген) в антропо-гносеологических воззрениях св. Бернарда

1.2. Влияние идей византийского неоплатонизма на формирование воззрений св. Бернарда. Учение Максима Исповедника как концептуальная основа христологической концепции свободы воли

1.3. Антропологические воззрения Бернарда Клервоского в русле августиновско-григорианской традиции латинской патристики

ГЛАВА 2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ СВ. БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО

2.1. Проблема самопознания в наследии Бернарда Клервоского

2.2. Проблема свободы воли в учении св. Бернарда Клервоского в контексте европейской истории философии

2.3. «Credo, ut experiar» – познание как духовный опыт в учении св. Бернарда Клервоского

ГЛАВА 3. РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИДЕЙ БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

3.1. Влияние учения Бернарда Клервоского на европейскую философию позднего Средневековья

3.2. Бернард Клервоский как предвестник идей протестантизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение. Перевод на украинский язык проповеди св. Бернарда Клервоского на Адвент «Три пришествия Господа»

Основные работы Бернарда Клервоского

Список использованных источников

Александр Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции - Введение

В данном контексте представляется значимым обращение к духовному наследию выдающегося богослова мистического опыта, религиозного лидера Западной Церкви XII века святого Бернарда Клервоского, реформаторская и проповедническая деятельность которого способствовала формированию духовных и социокультурных основ западноевропейской ментальности. Недостаточно изученное в отечественной истории философии учение средневекового мыслителя, по мнению лауреата премии Ратцингера французского философа Р. Брага «неожиданно оказывается проливающим свет на современные преобразования в философии» [34, с. 110]. Поэтому не только интерес к духовности ушедших эпох, но и обогащение современной философии «новыми» идеями средневековой философии (незаслуженно остающейся без должного внимания отечественных ученых), даёт возможность говорить об актуальности специального исследования философско-теологической мысли св. Бернарда Клервоского на современном этапе развития историко-философской науки в Украине.