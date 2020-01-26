Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского
Сегодня ни для кого не является откровением тезис о том, что идея Бога теряет свою сакральную значимость. В нашу эпоху «ослабленного мышления» (Дж. Ваттимо), «идентичности без личности» (Дж. Агамбен) и «информационной перезагрузки» (Э. Тоффлер) только непосредственный опыт переживания Божественного может быть достоверным для современного человека. В этой связи обращение к философии западноевропейского Средневековья обусловлено стремлением к сущностному обновлению понимания трансцендентной сути бытия человека в неразделимом единстве «Бог-мир-человек». Специфика средневековой мысли, высшей целью которой является непосредственное единение с Богом, предлагает востребованный современностью путь к иррациональному духовному центру человеческой личности в мистическом опыте общения с трансцендентной реальностью.
Александр Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции
монография / А.В. Тимофеев.
Днепр: Изд-во «Инновация», 2018. – 198 с.
Александр Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции - Содержание
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО
- 1.1. Преломление концептов божественной благодати и свободы воли раннего христианства (Антоний Великий, Макарий Египетский, Ориген) в антропо-гносеологических воззрениях св. Бернарда
- 1.2. Влияние идей византийского неоплатонизма на формирование воззрений св. Бернарда. Учение Максима Исповедника как концептуальная основа христологической концепции свободы воли
- 1.3. Антропологические воззрения Бернарда Клервоского в русле августиновско-григорианской традиции латинской патристики
ГЛАВА 2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ СВ. БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО
- 2.1. Проблема самопознания в наследии Бернарда Клервоского
- 2.2. Проблема свободы воли в учении св. Бернарда Клервоского в контексте европейской истории философии
- 2.3. «Credo, ut experiar» – познание как духовный опыт в учении св. Бернарда Клервоского
ГЛАВА 3. РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИДЕЙ БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
- 3.1. Влияние учения Бернарда Клервоского на европейскую философию позднего Средневековья
- 3.2. Бернард Клервоский как предвестник идей протестантизма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложение. Перевод на украинский язык проповеди св. Бернарда Клервоского на Адвент «Три пришествия Господа»
Основные работы Бернарда Клервоского
Список использованных источников
Александр Тимофеев - Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции - Введение
В данном контексте представляется значимым обращение к духовному наследию выдающегося богослова мистического опыта, религиозного лидера Западной Церкви XII века святого Бернарда Клервоского, реформаторская и проповедническая деятельность которого способствовала формированию духовных и социокультурных основ западноевропейской ментальности. Недостаточно изученное в отечественной истории философии учение средневекового мыслителя, по мнению лауреата премии Ратцингера французского философа Р. Брага «неожиданно оказывается проливающим свет на современные преобразования в философии» [34, с. 110]. Поэтому не только интерес к духовности ушедших эпох, но и обогащение современной философии «новыми» идеями средневековой философии (незаслуженно остающейся без должного внимания отечественных ученых), даёт возможность говорить об актуальности специального исследования философско-теологической мысли св. Бернарда Клервоского на современном этапе развития историко-философской науки в Украине.
Цель данной работы заключается в реконструкции продуктивных концептов учения Бернарда Клервоского в содержательном обновлении европейского философского пространства, а именно: в расширении сферы историко-философского знания экзистенциально-антропологическими и мистико-аскетическими аспектами учения выдающегося средневекового мистика Бернарда Клервоского. Отметим, что специального исследования, посвященного философско-теологическому учению св. Бернарда, до настоящего времени в Украине не проводилось. В этой связи наша работа может рассматриваться как первый шаг на пути к более глубокому изучению мысли и творчества Бернарда Клервоского в отечественной истории философии. Автор надеется, что предложенный св. Бернардом путь восхождения к Богу по ступеням смирения, милосердия и любви позволит читателю с новых позиций осмыслить актуальные вопросы современности, связанные с проблемой духовности.
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