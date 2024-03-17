Самуйлов - Богословские интуиции в античной философии
Греческая философия с самого зарождения была обращена к постижению первоначала всего существующего. Некоторые исследователи полагают, что появление греческой философии происходит одновременно с формированием концепта о божественном. Американский ученый Адам Дроздек в своей книге, посвященной греческим философам именно как теологам, стремится показать процесс формирования, становления и осмысления понятия «бог» в горизонте монотеистической герменевтики. По его мнению, принцип и начало мира, архэ (άρχή) философов, и есть тот самый корень, из которого с происхождением философии произрастет строгий теоретический монотеизм. У философов понятия о боге отличаются от обычных и привычных представлений о божественном, существовавших как в «народной религии», так и в эпической литературе в то время. Перед нами предстает целая вереница понятий: «первоначало» (субстанция), «логос», «апейрон», «бытие», «единое», «гармония», «ум», «необходимость», «демиург», «благо», «парадейгма», «перводвигатель», «пневма» (πνεΰμα), вплоть до первоединого, мыслимого апофатически; в них находит свое выражение и воплощение философское богословие.
В творчестве Платона особое внимание будет уделяться исследованию влияния «божественного» на социальные, этические и эсхатологические аспекты мироздания и человеческой жизни. Одна из первых непосредственных и самоочевидных интуиций человеческого разума усматривает в природе божественного в качестве его атрибутов вечность и бессмертие, а они, в свою очередь, могут осмысливаться через понятие бесконечного, как в его отношении ко времени, так и в его отношении к вездесущности.
Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)
В натурфилософии (фисиологии) милетцев мы находим подтверждение этого тезиса. Описываемое начало должно быть единственным или в смысле единого первоначала, наподобие огня, жидкости или воздуха, или в смысле единого начала, качественно отличного от всего, подобно апейрону (απείρων) Анаксимандра. Его единственное атрибутивное свойство, доступное для нашего понимания, — это беспредельность, некое бесконечное неопределенное начало. «Божественность» включена в избранное архэ: у Фалеса — через его анимизм; у Анаксимандра — через моральное толкование мирового закона; у Анаксимена — через всеохватность и вездесущность его понятия «воздух», который, согласно ему, является основанием не только жизни, но и разумности: «душа и, соответственно, жизнь — это и есть воздух». На примере апейрона Анаксимандра мы встречаемся с таким пониманием верховной божественной активности, которую, что важно, можно интерпретировать как отличную от природной активности, а вовсе ей нетождественную, поскольку она превосходит природную. Самый известный фрагмент, который относят к Анаксимандру, позволяет рассматривать эту субстанцию в качестве первичного мирового этического принципа: «Эта сила, руководящая физическим порядком, имеет моральное измерение — все вещи платят, согласно закону, свой долг».
Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии (досократики, Платон, Аристотель)
Учебное пособие. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. —184 с.
ISBN 978-57533-1861-9־
Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии – Содержание
Теологические интерпретации философских идей Античности
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Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)
- Фалес
- Анаксимандр
- Анаксимен
- Пифагор и «Золотые стихи» пифагорейцев
- Диалектическая стратегия Гераклита
- Бог Ксенофана
- «Бытие» Парменида
- Эмпедокл
- «Нус» Анаксагора
- Сократические стратегии (Антисфен, Евклид)
Теологические интерпретации философии Платона
- Биография
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Религия и теологические интуиции Платона
- Как и благодаря чему мы можем познавать бога?
- Аргументы, допускающие существование бытия бога
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Диалектика диалога «Парменид»
- Структура диалога
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Теория идей и богословская «лаборатория» Платона
- Демиург
- Что позволяет связывать понятие «идея» с понятием «бог»?
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Предварительный перечень имен и дескрипций понятия «бог»
- Бог как высшее бытие
- Бог как благо
- Всемогущество бога
- Разум как свидетельство о боге
- Мировая душа
- Провидение
Аристотель
- Биография
- Классификация наук и место в ней теологического знания
- Отождествление «первой философии» с естественной (философской) теологией
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Органон Аристотеля
- Учение об истине и законах мышления
- Законы мышления и бытия
- Учение о суждении
- Учение о понятиях
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Метафизика
- Введение
- Структура «Метафизики»
- Первая книга (Альфа большая)
- Вторая книга (Альфа малая)
- Третья книга (Бета)
- Четвертая книга (Гамма)
- Пятая книга (Дельта)
- Шестая книга (Эпсилон)
- Седьмая книга (Зета)
- Восьмая книга (Эта)
- Девятая книга (Тэта)
- Десятая книга (Йота)
- Одиннадцатая книга (Каппа)
- Двенадцатая книга (Лямбда)
- Тринадцатая книга (Мю) и четырнадцатая книга (Ню)
- Интерпретация и фрагменты !2-й книги Метафизики «Лямбда»
- Фрагменты 12 -й книги (Лямбда) Метафизики
Приложение
Диалог Платона «Государство»: структура, основные темы и их презентация
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Пролог (1-я книга). Справедливость и несправедливость
- Справедливость как воздаяние должного каждому человеку
- Теологический аргумент
- Душа, ее цель, назначение и достоинства
- Кольцо Гига
- Модель идеального государства
- Философы-правители
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Эпистемология
- Идея блага
- Идея как форма познания
- Образ пещеры и система образования
- Диалектический метод
- Виды правления и форм государства
- Тимократия
- Олигархия
- Демократия
- Тирания
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Бессмертие души и посмертные воздаяния
- Миф об Эре, сыне Армения, родом из Памфилии
- Миф о загробных воздаяниях
Спасибо за хорошую книгу! Вот бы еще время найти все это читать! Молодым теперь раздолье книжное...