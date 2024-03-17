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Самуйлов - Богословские интуиции в античной философии

Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии (досократики, Платон, Аристотель)
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Греческая философия с самого зарождения была обращена к постижению первоначала всего существующего. Некоторые исследователи полагают, что появление греческой философии происходит одновременно с формированием концепта о божественном. Американский ученый Адам Дроздек в своей книге, посвященной греческим философам именно как теологам, стремится показать процесс формирования, становления и осмысления понятия «бог» в горизонте монотеистической герменевтики. По его мнению, принцип и начало мира, архэ (άρχή) философов, и есть тот самый корень, из которого с происхождением философии произрастет строгий теоретический монотеизм. У философов понятия о боге отличаются от обычных и привычных представлений о божественном, существовавших как в «народной религии», так и в эпической литературе в то время. Перед нами предстает целая вереница понятий: «первоначало» (субстанция), «логос», «апейрон», «бытие», «единое», «гармония», «ум», «необходимость», «демиург», «благо», «парадейгма», «перводвигатель», «пневма» (πνεΰμα), вплоть до первоединого, мыслимого апофатически; в них находит свое выражение и воплощение философское богословие.
В творчестве Платона особое внимание будет уделяться исследованию влияния «божественного» на социальные, этические и эсхатологические аспекты мироздания и человеческой жизни. Одна из первых непосредственных и самоочевидных интуиций человеческого разума усматривает в природе божественного в качестве его атрибутов вечность и бессмертие, а они, в свою очередь, могут осмысливаться через понятие бесконечного, как в его отношении ко времени, так и в его отношении к вездесущности.
Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)
В натурфилософии (фисиологии) милетцев мы находим подтверждение этого тезиса. Описываемое начало должно быть единственным или в смысле единого первоначала, наподобие огня, жидкости или воздуха, или в смысле единого начала, качественно отличного от всего, подобно апейрону (απείρων) Анаксимандра. Его единственное атрибутивное свойство, доступное для нашего понимания, — это беспредельность, некое бесконечное неопределенное начало. «Божественность» включена в избранное архэ: у Фалеса — через его анимизм; у Анаксимандра — через моральное толкование мирового закона; у Анаксимена — через всеохватность и вездесущность его понятия «воздух», который, согласно ему, является основанием не только жизни, но и разумности: «душа и, соответственно, жизнь — это и есть воздух». На примере апейрона Анаксимандра мы встречаемся с таким пониманием верховной божественной активности, которую, что важно, можно интерпретировать как отличную от природной активности, а вовсе ей нетождественную, поскольку она превосходит природную. Самый известный фрагмент, который относят к Анаксимандру, позволяет рассматривать эту субстанцию в качестве первичного мирового этического принципа: «Эта сила, руководящая физическим порядком, имеет моральное измерение — все вещи платят, согласно закону, свой долг».

Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии (досократики, Платон, Аристотель)

Учебное пособие. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. —184 с.
ISBN 978-57533-1861-9־

Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии – Содержание

Теологические интерпретации философских идей Античности
  • Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)
    • Фалес
    • Анаксимандр
    • Анаксимен
  • Пифагор и «Золотые стихи» пифагорейцев
  • Диалектическая стратегия Гераклита
  • Бог Ксенофана
  • «Бытие» Парменида
  • Эмпедокл
  • «Нус» Анаксагора
  • Сократические стратегии (Антисфен, Евклид)
Теологические интерпретации философии Платона
  • Биография
  • Религия и теологические интуиции Платона
    • Как и благодаря чему мы можем познавать бога?
    • Аргументы, допускающие существование бытия бога
  • Диалектика диалога «Парменид»
    • Структура диалога
  • Теория идей и богословская «лаборатория» Платона
    • Демиург
    • Что позволяет связывать понятие «идея» с понятием «бог»?
  • Предварительный перечень имен и дескрипций понятия «бог»
    • Бог как высшее бытие
    • Бог как благо
    • Всемогущество бога
    • Разум как свидетельство о боге
    • Мировая душа
    • Провидение
Аристотель
  • Биография
  • Классификация наук и место в ней теологического знания
  • Отождествление «первой философии» с естественной (философской) теологией
  • Органон Аристотеля
    • Учение об истине и законах мышления
    • Законы мышления и бытия
    • Учение о суждении
    • Учение о понятиях
  • Метафизика
    • Введение
    • Структура «Метафизики»
    • Первая книга (Альфа большая)
    • Вторая книга (Альфа малая)
    • Третья книга (Бета)
    • Четвертая книга (Гамма)
    • Пятая книга (Дельта)
    • Шестая книга (Эпсилон)
    • Седьмая книга (Зета)
    • Восьмая книга (Эта)
    • Девятая книга (Тэта)
    • Десятая книга (Йота)
    • Одиннадцатая книга (Каппа)
    • Двенадцатая книга (Лямбда)
    • Тринадцатая книга (Мю) и четырнадцатая книга (Ню)
    • Интерпретация и фрагменты !2-й книги Метафизики «Лямбда»
    • Фрагменты 12 -й книги (Лямбда) Метафизики
Приложение
Диалог Платона «Государство»: структура, основные темы и их презентация
  • Пролог (1-я книга). Справедливость и несправедливость
    • Справедливость как воздаяние должного каждому человеку
    • Теологический аргумент
    • Душа, ее цель, назначение и достоинства
  • Кольцо Гига
  • Модель идеального государства
  • Философы-правители
  • Эпистемология
    • Идея блага
    • Идея как форма познания
    • Образ пещеры и система образования
    • Диалектический метод
  • Виды правления и форм государства
  • Тимократия
  • Олигархия
  • Демократия
  • Тирания
  • Бессмертие души и посмертные воздаяния
    • Миф об Эре, сыне Армения, родом из Памфилии
    • Миф о загробных воздаяниях
Views 309
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Спасибо за хорошую книгу! Вот бы еще время найти все это читать! Молодым теперь раздолье книжное...

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