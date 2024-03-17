Греческая философия с самого зарождения была обращена к постижению первоначала всего существующего. Некоторые исследователи полагают, что появление греческой философии происходит одновременно с формированием концепта о божественном. Американский ученый Адам Дроздек в своей книге, посвященной греческим философам именно как теологам, стремится показать процесс формирования, становления и осмысления понятия «бог» в горизонте монотеистической герменевтики. По его мнению, принцип и начало мира, архэ (άρχή) философов, и есть тот самый корень, из которого с происхождением философии произрастет строгий теоретический монотеизм. У философов понятия о боге отличаются от обычных и привычных представлений о божественном, существовавших как в «народной религии», так и в эпической литературе в то время. Перед нами предстает целая вереница понятий: «первоначало» (субстанция), «логос», «апейрон», «бытие», «единое», «гармония», «ум», «необходимость», «демиург», «благо», «парадейгма», «перводвигатель», «пневма» (πνεΰμα), вплоть до первоединого, мыслимого апофатически; в них находит свое выражение и воплощение философское богословие.

В творчестве Платона особое внимание будет уделяться исследованию влияния «божественного» на социальные, этические и эсхатологические аспекты мироздания и человеческой жизни. Одна из первых непосредственных и самоочевидных интуиций человеческого разума усматривает в природе божественного в качестве его атрибутов вечность и бессмертие, а они, в свою очередь, могут осмысливаться через понятие бесконечного, как в его отношении ко времени, так и в его отношении к вездесущности.

Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)

В натурфилософии (фисиологии) милетцев мы находим подтверждение этого тезиса. Описываемое начало должно быть единственным или в смысле единого первоначала, наподобие огня, жидкости или воздуха, или в смысле единого начала, качественно отличного от всего, подобно апейрону (απείρων) Анаксимандра. Его единственное атрибутивное свойство, доступное для нашего понимания, — это беспредельность, некое бесконечное неопределенное начало. «Божественность» включена в избранное архэ: у Фалеса — через его анимизм; у Анаксимандра — через моральное толкование мирового закона; у Анаксимена — через всеохватность и вездесущность его понятия «воздух», который, согласно ему, является основанием не только жизни, но и разумности: «душа и, соответственно, жизнь — это и есть воздух». На примере апейрона Анаксимандра мы встречаемся с таким пониманием верховной божественной активности, которую, что важно, можно интерпретировать как отличную от природной активности, а вовсе ей нетождественную, поскольку она превосходит природную. Самый известный фрагмент, который относят к Анаксимандру, позволяет рассматривать эту субстанцию в качестве первичного мирового этического принципа: «Эта сила, руководящая физическим порядком, имеет моральное измерение — все вещи платят, согласно закону, свой долг».

Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии (досократики, Платон, Аристотель)

Учебное пособие. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. —184 с.

ISBN 978-57533-1861-9־

Самуйлов, Геннадий Николаевич - Богословские интуиции в античной философии – Содержание

Теологические интерпретации философских идей Античности

Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) Фалес Анаксимандр Анаксимен

Пифагор и «Золотые стихи» пифагорейцев

Диалектическая стратегия Гераклита

Бог Ксенофана

«Бытие» Парменида

Эмпедокл

«Нус» Анаксагора

Сократические стратегии (Антисфен, Евклид)

Теологические интерпретации философии Платона

Биография

Религия и теологические интуиции Платона Как и благодаря чему мы можем познавать бога? Аргументы, допускающие существование бытия бога

Диалектика диалога «Парменид» Структура диалога

Теория идей и богословская «лаборатория» Платона Демиург Что позволяет связывать понятие «идея» с понятием «бог»?

Предварительный перечень имен и дескрипций понятия «бог» Бог как высшее бытие Бог как благо Всемогущество бога Разум как свидетельство о боге Мировая душа Провидение



Аристотель

Биография

Классификация наук и место в ней теологического знания

Отождествление «первой философии» с естественной (философской) теологией

Органон Аристотеля Учение об истине и законах мышления Законы мышления и бытия Учение о суждении Учение о понятиях

Метафизика Введение Структура «Метафизики» Первая книга (Альфа большая) Вторая книга (Альфа малая) Третья книга (Бета) Четвертая книга (Гамма) Пятая книга (Дельта) Шестая книга (Эпсилон) Седьмая книга (Зета) Восьмая книга (Эта) Девятая книга (Тэта) Десятая книга (Йота) Одиннадцатая книга (Каппа) Двенадцатая книга (Лямбда) Тринадцатая книга (Мю) и четырнадцатая книга (Ню) Интерпретация и фрагменты !2-й книги Метафизики «Лямбда» Фрагменты 12 -й книги (Лямбда) Метафизики



Приложение

Диалог Платона «Государство»: структура, основные темы и их презентация