Відкривши Книгу Буття, зустрічаємо в райському садку дерево життя та дерево пізнання. Вони сотворені задля Людини. На сторінках Святого Письма з'являються згодом різні рослини, хоч і не завжди залишаються в нашій пам'яті. У круговерті подій ми часом не помічаємо присутності дерев і трав навколо нас. Біблійні ж рослини заслуговують на особливу увагу як ровесники прадавніх часів і свідки неповторних історичних діянь. Вони допомагають нам усвідомити сув'язь античної доби із сучасністю, зрозуміти моральні проблеми наших предків, відчути живий плин Історії.

Чому християнство, народившись між трьома континентами, на початку нової ери оволоділо душами мільйонів людей саме в Європі? Відповідь підкажуть біблійні рослини... У І столітті до Різдва Христового крізь усю Західну Європу від самих Піренеїв простягся величезний масив кельтських племен, що на Сході сягав Карпат, межуючи з ранніми слов'янами, а на Півдні стикався з римлянами. Кельти, слов'яни, греки, єгиптяни та романізовані народи жили в єдиному античному культурному просторі. При цьому слов'ян із їхніми сусідами духовно єднала спільність звичаєвих і релігійних традицій.

У давніх кельтів, як і у слов'ян, береза — священне дерево. Вона була (і лишається) символом жіночності, чистоти, осяяння, тоді як дуб являв собою чоловіче начало і силу, залишену предками у спадок. Він був утіленням «світового дерева» як центральний стовп будови, що символізувала Світ. Ці уявлення пізніше відобразились у слов'янському фольклорі християнської доби: «На морі, на окіяні, на острові Буяні стояв дуб дубнястий; під тим дубом криниця води холодної; заїжджайте і залучайте з усіх чотирьох сторін, зі сходу на захід, і з півдня до півночі... І ми помолимося, на всі чотири сторони вклонимося, за молитвеного, з білого тіла рожденого, хрещеного раба Божого Івана». Іноді розповідається, що могутній дуб росте на горах Сіянських, тобто Сіонських, за рікою Орданською (Йорданом), на острові Кияні. Це виразно підкреслює глибокий вплив біблійної символіки на народну творчість, повагу до релігійних святинь, до древнього Києва.

Андрій Топачевський - 3 Божого саду - Рослини і тварини у Святому Письмі

дизайн М. 3. Царика

2-ге вид., доп.

К: Веселка, 2016, 296 с.: іл.

ISBN 978-966-01-6014-9

Андрій Топачевський - 3 Божого саду - Рослини і тварини у Святому Письмі - Зміст

Передмова

ТАЄМНИЦІ БІБЛІЙНИХ РОСЛИН

Та, що без квіту родить (Смоковниця, Ficus сагіса)

Райське яблуко для птиці Жар (Гранат, Рипіса granatum)

Дерево тверді земної (Олива європейська, Olea еигораеа)

Королева пустелі (Пальма фінікова, Phoenixdactylifera)

На чолі семи обранців (Пшениця м'яка, Triticum aestivum. Пшениця тверда, Т. durum. Пшениця дика однозернянка, Т. boeoticum)

Приймемо ячне за вдячне (Ячмінь звичайний, Hordeum vulgare)

Безневинна ягода винна (Виноград справжній, Vitisvinifera. Виноград лісовий, V.sylvestris)

Не промини свою троянду (Троянда столиста, Rosa centifolia. Троянда дамаська, R. damascena. Шипшина українська, R. ukrainica)

Яблунева рідня (Айва, Cydonia oblonga. Яблуня домашня, Malus domestica. Яблуня лісова, М. sylvestris. Яблуня рання, М. ргаесох)

Квітка цноти й відродження (Лілія біла, Liliumcandidum. Лілія кучерява, L.martagon)

Фараонова трава (Сочевиця кулінарна, Lens culinaris)

На сорочку та вітрило (Льон звичайний, Linumusitatissimum. Льон вузьколистий, L. angustifolium. Льон український, L. исгаіпісит)

Символ страдництва й моці (Дуб звичайний, Quercusrobur)

Ностальгійні верби вавилонські (Верба вавилонська, Salixbabylonica. Верба біла, S. alba. Верба козяча, S. саргеа)

Три тополі та сестра осика (Тополя біла, Populus alba. Тополя чорна, осокір, Р. nigra. Тополя пірамідальна, Р. italica. Осика, Р. tremula)

Свідок Соломонового кохання (Горіх волоський, Juglans regia)

Квапливий мигдаль (Мигдаль звичайний, Amygdaluscommunis. Мигдаль степовий, бобчук, А. папа)

Охоронець мирних вод (Платан східний, чинара, Platanus orientalis. Платан західний, Р. occidental is. Платан кленолистий, Р. aceri folia)

Найсолодший з наших кленів (Явір, Acerpseudoplatanus. Клен цукристий, A. saccaricum. Клен звичайний, A. platanoides)

Постануть поруч явір 3 буком (Бук східний, Fagus orientalis. Буклісовий, F. sylvatica)

Близькі та зрозумілі граб І ясен (Граб звичайний, Carpinus betulus. Ясен звичайний, високий, Fraxinus excelsior)

Звідки в шовковиці стільки імен (Шовковиця чорна, Morus nigra. Шовковиця біла, М. alba)

Люба, хоч і несправжня (Акації справжні, Vachellia nilotica, V. ceyal = Acacia arabica, A. seyal. Акація біла, Robinia preudoacacia

Духмяна сила ялівцю (Ялівець звичайний, Juniperus communis. Ялівець козачий, J. sabina)

Величність і стрункість (Кедр ліванський, Cedruslibani. Кипарис вічнозелений, Cupressus sempervirens)

Звичайне диво на городі (Цибуля порей, Alliumроггит. Цибуля ведмежа, черемша, A. ursinum. Цибуля городня, А. сера. Часник, A. sativum)

Не огіркове поле, а баштан (Кавун звичайний, Citrullus vulgaris. Диня посівна, Cucumis melo)

Чарівна рута й кучерява м'ята (Рута садова, Ruta hortensis. М'ята довголиста, Mentha longifolia. М'ята перцева, холодна, М. piperita. М'ята українська, М. ukrainica)

Під квітучими парасольками (Ганус, аніс, Anisumvulgare. Кмин звичайний, Carumcarvi)

Старосвітська пані В зеленому (Чорнушка нив'яна, Nigella segetalis. Чорнушка посівна, N. sativa. Чорнушка дамаська, N. damascena)

Для здоров'я І на згубу (Мак східний, Papaver orientate. Мак дикий, Р. rhoeas. Мак снотворний, Р. somniferum)

Місце і час лободи (Лобода біла, Chenopodium album. Лобода запашна, С. botrys. Лобода Доброго Генріха, С. bonus-henricus. Лобода гібридна, С. hybrid и т)

Створені для добра (Кропива жалка, Urtica urens. Кропива дводомна, U. dioica. Будяк аравійський, Carduus arabicus)

Вінок із бур'янів (Пажитниця п'янка, Lolium temulentum. Кукіль звичайний, Agrostemma githago)

Гіркий запах євшану (Полин звичайний, Artemisia vulgaris. Полин гіркий, A. absinthium.Полин лікарський, A. abrotanum)

Підступний Евій (Плющ звичайний, Hedera helix)

Чим завинив шляхетний лавр (Лавр благородний, Laurus nobilis)

Маленька квіточка надії (Мирт звичайний, Myrtus communis)

Вічний папірус (Папірус, Суperus papyrus. Смикавець різнолистий, С. alternifolius)

Самовидці воскресіння (Алое справжнє, Aloe succotrina. Алое деревовидне, столітник, A. arborescens. Смирна, мирра, Commiphora myrrha.

Коричне дерево китайське, Сіппатотит cassia)

Землею і водою (Очерет звичайний, Phragmites australis. Комиш лісовий, Scirpus sylvaticus. Рогіз широколистий, Typha latifolia. Рогіз вузьколистий, Т. angustifolia)

ВІДКРИЙ СЕБЕ

Доля царя (Лев, Panthera Іео)

Лютий звір (Леопард, Pantherapardus)

Тільки дурні страшніші (Ведмідь бурий, Ursus arctos)

Про вепра помовка (Дикий кабан, свиня свійська, Sus scrofa)

Покора і лють (Первісний бик, тур європейський, Bos primigenius. Бик свійський, В. taurus. Буйвіл індійський, Bubalus bubalis)

Символ світого Євстафія (Олень благородний, Cervus elaphus. Лань звичайна, Dama дата. Лань месопотамська, Dama mesopotamica)

Коли тварини говорили (Осел свійський, Equus asinus)

Гніді, вороні, білі (Кінь свійський, Equus caballus. Кінь дикий, Е. przewalskii)

Не тонуть у пісках (Верблюд одногорбий, Camelus dromedarius. Верблюд двогорбий, С. bactrianus)

Газель, біблійна антилопа (Газель доркас, Gazella dorcas. Газель джейран, G. subgutturosa. Антилопа канна, Taurotragus oryx)

Що може елефант (Слон африканський, Loxodonta africana. Слон індійський, Elephas maximus)

Близькі й далекі (Вівця свійська, Ovis aries. Муфлон, О. orientalis ophion)

За чужі гріхи (Коза свійська, Capra hircus)

Слідом за нами (Собака свійський, Canis lupus familiaris)

Усміхніться вовкові (Вовк європейський, Canis lupus lupus)

Несхожі родичі (Лисиця звичайна, Vulpes vulpes. Лисиця єгипетська, Vulpes vulpes niloticus. Шакал, Canis aureus. Гієна плямиста, Crocuta crocuta. Гієна смугаста, Hyaena hyaena)

Кому далеко до зайця (Заєць сирійський, Lepus syriacus. Заєць сірий європейський, L. europaeus. Заєць біляк, L. timidus)

На своєму місці (Кіт свійський, кіт лісовий, Felis silvestris silvestris. Кіт лівійський, F. silvestris lybica)

Непрохані пожильці (Миша хатня, Mus musculus. Миша польова, Apodemusagrarius)

Прикутий до землі (їжак звичайний, Erinaceus europaeus)

Дамо химері спокій (Підковоніс великий, Rhinolophus ferrumequinum. Нічниця триколірна, Myotis emarginatus)

Пісня білого птаха (Лебідь шипун, Cygnus olor. Лебідь кликун, С. cygnus)

Величний літун (Лелека білий, Сісопіа сісопіа)

Почути голос журавля (Журавель сірий, Grus grus)

Сусідки-щебетухи (Ластівка сільська, Hirundo rustica. Ластівка міська, Delichon urbicum)

Потайлива чепура (Чапля біла велика, Egretta alba. Чапля сіра, Ardea сіпегеа)

Кучеряві та рожеві (Пелікан кучерявий, Pelecanus crispus. Пелікан рожевий, Р. onocrotalus)

Такі прості й тихі (Голуб сизий, Columba livia. Голуб синяк, С. oenas. Голуб припутень, С. pal и т bus)

Провісниця літа (Горлиця звичайна. Горлиця кільчаста, S. decaocto)

Чи нажився на світі орел (Орел беркут, Aguila chrysaetus. Орел степовий, A. nipalensis. Орел-могильник, A. heliaca)

Хитромудрий за родом його (Крук, Corvus corax. Ворона сіра, С. согопе. Грак, С. frugilegus)

Не бійтеся нічного зойку (Сипуха, Tyto alba. Сова сіра, Strixаіисо. Сова вухата, Asio otus. Совка, Otus scops. Пугач, Bubo bubo)

Між полем і небом (Яструб великий, Accipiter gentilis. Сокіл мандрівний, сапсан, Falcoperegrinus. Сокіл балабан, F. cherrug)

Три імені шуліки (Шуліка чорний, Milvus migrans. Шуліка рудий, М. milvus)

Зіркова мева на ім'я Мартин (Мартин сріблястий, Larus argentatus. Чайка, Vanellus vanellus)

Кукурікати — не навчати (Курка свійська, Gallus gallus)

Співи з росяної луки (Перепілка, Coturnixcoturnix)

До заручин і опісля (Гуска сіра, Anseranser. Гуска нільська, Alopochen aegypticus)

У місті й селі (Горобець польовий, Passer montanus. Горобець хатній, Р. domesticus)

«Верблюжий горобець» (Струсь африканський, Struthiocamelus)

Дивак з барвистим чубом (Одуд, Upupa epops)

Зневажені й забуті (Гриф чорний, Aegypius monachus. Стерв'ятник, Neophron percnopterus. Сип білоголовий, Gyps fulvus)

Вершини та безодні (Сарана азіатська, Locusta migratoria. Сарана пустельна, Schistocerca gregaria)

Маленький, давній і терплячий друг (Бджола медоносна, Apis mellifera)

Езопове запитання (Мурашка жнець, Messor structor. Мурашка чорна садова, Lasius niger)

Виконавці кар єгипетських (Комар малярійний звичайний, Anopheles maculipennis. Овід овечий, Oestrus ovis. Муха хатня, Musca domestica. Муха синя м'ясна, Calliphora visina. Ґедзь бичачий, Tabanus bovinus)

Плем'я зухвалої Арахни (Павук хатній, Tegenaria domestica. Павук хрестовик, Araneus diadematus)

Звідки він узявся (Скорпіон скельний, Leiurusquinquestriatus. Скорпіон кримський, Euscorpius tauricus)

Історія равлика (Слимак виноградний, Helix pomatia. Пурпурниця, Ми rex brandaris)

Камелопарди, однороги й інші (Крокодил нільський, Crocodilus niloticus. Бегемот, Hippopotamusamphibius. Жирафа, Giraffa Camelopardalis. Кит, кашалот, Physetercatodon)

Змій звичайний і стародавній (Гадюка палестинська, Viperapalestinae. Кобра єгипетська, Naja haje. Гадюка звичайна, V. berus)

З річки на суходіл? (Ропуха звичайна, Bufo bufo. Жаба-голіаф африканська, Conrana goliath. Жаба озерна, Pelophilax ridibundus)

У чистих і солодких водах (Сазан, Cyprinus сагріо. Риба Святого Петра, Saro therodon galilaeus = Tilapia galilea)

Література