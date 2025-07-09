Тур - Последние дни Помпеи
— Э, Диомед! Какая счастливая встреча! Ты ужинаешь нынче у Главка?
Так воскликнул маленького роста молодой человек, одетый в широкую тунику, с виду изнеженный, благородного происхождения.
— К несчастью, нет, любезный Клавдий, он не прислал мне приглашения, — отвечал ему Диомед, человек лет зрелых, плотный и высокий, известный в городе Помпее своим богатством. — Дурную сшутил он со мной шутку. Его ужины известны всей Помпее. Он любит играть в кости, любит всякие удовольствия, и пока он не растратил всех своих доходов в пирах, все мы, конечно, останемся его приятелями.
— Конечно, конечно, а когда он разорится, — найдем другого.
— Но прощай, день клонится в вечеру, — сказал Диомед, — мне пора к претору, а оттуда в храм Изиды. Кстати, видел ли ты мои новые ожерелья?
— Нет, не видал; я тоже спешу в бани.
«Какой невоспитанный самохвал! — бормотал про себя Клавдий, глядя вслед удалявшемуся богачу Диомеду. — Он воображает, что мы ради его денег, пиров и драгоценных украшений можем позабыть, что он — сын вольноотпущенного. Конечно, когда мы пируем на его счет, мы забываем о его происхождении. Эти богатые плебеи — доходная статья для нас, благородных расточителей».
Рассуждая таким образом, Клавдий дошел до большой Домициановой улицы, по которой шла толпа людей и ехали всякого рода колесницы с весело звенящими колокольчиками. Клавдий приветствовал улыбками и кивком головы своих многочисленных знатных знакомых. Он знал всех, и его все знали.
— Это ты, Клавдий? Хорошо ли ты спал после своего вчерашнего выигрыша? Фортуна, как всегда, была к тебе благосклонна; ты ужинаешь нынче у меня, запомни это.
Говоривший ехал в щегольской колеснице, запряженной парой прелестных лошадей дорогой парфской породы. Правильные черты его красивого лица и золотистые волосы, ниспадавшие на плечи шелковистыми кольцами, обличали в нем грека.
— Кто может забыть приглашение Главка! — отвечал Клавдий.
— Куда идешь?
— В бани.
— В таком случае, пойдем вместе.
Главк сошел с колесницы, ласково потрепал коней своих, которые, почуя руку хозяина, заржали и прижали уши.
— Не правда ли, Клавдий, знатные кони?
— Да, достойные самого Феба или тебя, — отвечал льстиво молодой Клавдий, охотник до ужинов у богачей и страстный игрок.
Евгения Тур – Последние дни Помпеи
Wheaton, IL: «Евангельское Слово», 1994. – 178 с.
Евгения Тур – Последние дни Помпеи - Содержание
Главы I – XV
Заключение
Послесловие
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