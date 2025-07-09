— Э, Диомед! Какая счастливая встреча! Ты ужинаешь нынче у Главка?

Так воскликнул маленького роста молодой человек, одетый в широкую тунику, с виду изнеженный, благородного происхождения.

— К несчастью, нет, любезный Клавдий, он не прислал мне приглашения, — отвечал ему Диомед, человек лет зрелых, плотный и высокий, известный в городе Помпее своим богатством. — Дурную сшутил он со мной шутку. Его ужины известны всей Помпее. Он любит играть в кости, любит всякие удовольствия, и пока он не растратил всех своих доходов в пирах, все мы, конечно, останемся его приятелями.

— Конечно, конечно, а когда он разорится, — найдем другого.

— Но прощай, день клонится в вечеру, — сказал Диомед, — мне пора к претору, а оттуда в храм Изиды. Кстати, видел ли ты мои новые ожерелья?

— Нет, не видал; я тоже спешу в бани.

«Какой невоспитанный самохвал! — бормотал про себя Клавдий, глядя вслед удалявшемуся богачу Диомеду. — Он воображает, что мы ради его денег, пиров и драгоценных украшений можем позабыть, что он — сын вольноотпущенного. Конечно, когда мы пируем на его счет, мы забываем о его происхождении. Эти богатые плебеи — доходная статья для нас, благородных расточителей».

Рассуждая таким образом, Клавдий дошел до большой Домициановой улицы, по которой шла толпа людей и ехали всякого рода колесницы с весело звенящими колокольчиками. Клавдий приветствовал улыбками и кивком головы своих многочисленных знатных знакомых. Он знал всех, и его все знали.

— Это ты, Клавдий? Хорошо ли ты спал после своего вчерашнего выигрыша? Фортуна, как всегда, была к тебе благосклонна; ты ужинаешь нынче у меня, запомни это.

Говоривший ехал в щегольской колеснице, запряженной парой прелестных лошадей дорогой парфской породы. Правильные черты его красивого лица и золотистые волосы, ниспадавшие на плечи шелковистыми кольцами, обличали в нем грека.

— Кто может забыть приглашение Главка! — отвечал Клавдий.

— Куда идешь?

— В бани.

— В таком случае, пойдем вместе.

Главк сошел с колесницы, ласково потрепал коней своих, которые, почуя руку хозяина, заржали и прижали уши.

— Не правда ли, Клавдий, знатные кони?

— Да, достойные самого Феба или тебя, — отвечал льстиво молодой Клавдий, охотник до ужинов у богачей и страстный игрок.

Евгения Тур – Последние дни Помпеи

Wheaton, IL: «Евангельское Слово», 1994. – 178 с.

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