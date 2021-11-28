Герцель Давыдов - Акива и Рахель - История великой любви

Это художественное произведение повествует о судьбе одного из величайших мудрецов Иудеи всех поколений, раби Акивы (3800-3897 / 40-137 гг. н.э.). В те времена Иудея находилась под властью Римской империи и содрогалась от бесконечных раздоров и смут. В народе все отчетливее были слышны голоса возмущения против притеснений со стороны Рима - постоянное повышение налогов и неуважение римлян к иудейским традициям и святьrnям переполняли чашу терпения граждан. Ситуация продолжала ухудшаться, непрекрашающаяся тирания римлян набирала новые обороты, и в разных концах Иудеи стали вспыхивать локальные конфликты, которые в конечном счете и привели к первому великому восстанию в 3826 году (66 г. н. э.). Поначалу восставшие отважно сражались и даже заставили римские войска отступить. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, император Нерон посьmает в Иудею Веспасиана, который должен бьm подавить восстание. Веспасиан успешно справляется с этой задачей, а после того как в 3830 году (70 г. н.э.) его провозrnасили императором, он, покинув Иудею, передает командование войсками своему сыну Титу. Римские легионы под командованием Тита подошли к стенам Иерусалима, и 9 ава 3830 года (2 августа 70 г. н.э.), после пятимесячной осады и ожесточенных сражений отборным римским войскам удалось взять город. Войдя в Иерусалим - святой город иудеев, римляне сровняли его с землей и сожrnи Второй Храм. Эта катастрофа не остановила народ Иудеи: восстание продолжалось вплоть до 3833 года (73 г. н. э.), пока не пал последний очаг сопротивления - крепость Массада.

Действие книги разворачивается на фоне исторических событий той эпохи. Главный герой, Акива, которому к тому времени исполнилось тридцать пять лет, был далек от иудаизма и не принимал никакого участия в восстании. Родившийся в семье перешедшего в иудаизм простолюдина Йосефа, предки которого были язычниками, и не получивший никакого образования, в молодости он был простым пастухом. Перебираясь с места на место, Акива везде

выполнял тяжелую работу.

Но однажды судьба преподнесла ему удивительный подарок, послав встречу с прекрасной девушкой . Молодая, образованная Рахель была единственной дочерью Кальбы Савуа, богатейшего человека Иерусалима. Эта встреча в корне изменила жизнь Акивы, который влюбился в девушку с первого взгляда. Понимая, что между ними большая разница в возрасте и тем более в социальном положении, он пытается забыть Рахель, но ничего не может с собой поделать. Девушка, видя скромность и добродетельность пастуха, соглашается выйти за него замуж - при условии, что тот начнет изучать премудрости Торы . Отец противится их браку; Рахель же, прекрасно понимая, что будет сложно перевоспитать и обучить грамоте тридцатипятилетнего мужчину, тем не менее настроена решительно. Акива, вне себя от радости, что молодая красивая девушка из богатой семьи согласилась стать женой неграмотного пастуха, готов ради нее на все, но она просит от него только одного - пойти учиться. Кальба Савуа, узнав о решении дочери, выгнал ее из дома, лишив наследства. На первый взгляд поступок Рахель может показаться нелогичным, но мудрая девушки интуитивно чувствовала потенциал, дремлющий в этом человеке, и была полна решимости добиться своей цели . Она верила, что союз с ним долговечен и что они - две половинки одного целого.

Герцель Давыдов - Акива и Рахель - История великой любви