Умершие в мире живых - Европейские исследования

Умершие в мире живых
Антропологи, исследовавшие смерть в разных культурах, пишут о множественных ее формах и в полемике с биологическими трактовками рассматривают ее не как универсалию, но прежде всего как культурный конструкт, обладающий уникальными характеристиками в разных человеческих сообществах. Учитывая основательную критику кросс-культурного метода в исследованиях смерти (глубокий его критический анализ, обусловивший последующий поиск иных методов и синтез широкого круга существующих концептуализаций телесности и смерти в социальных науках, представлен в: Fabian 1973), в приведенных в этой книге региональных исследованиях была поставлена цель изучения не только принятой в полевой этнографии кросс-культурной вариативности смерти и погребальных обрядов (ср.: Palgi, Abramovitch 1984), но и выявления онтологической множественности телесной кончины (ср.: Mol 2002).
Исследователи традиционной культуры концентрировали свое внимание на судьбе биологического, или органического, тела, отслеживая культурные представления об усопших, их физических телах и душах, поведении скорбящих – на их ритуалах и способах преодоления утраты. Посмертная судьба тела социального, как ни странно, привлекала значительно меньшее внимание. Благодаря современным успехам когнитивных наук, мы знаем, что сознание неразрывно связано с телом, воплощено (embodied), и что личность может рассматриваться как распределенная совокупность следов ее деятельности, не исчезающих после смерти тела физического. Коммеморативные практики и общение с усопшими связаны с этими следами деятельности, и поскольку всякая коммуникация материально опосредована, внимание к ее материальным аспектам и актантам, к нетривиальным персонажам, включающим, помимо усопших и скорбящих, связанные с ними артефакты, города и ландшафты, памятники и архивы, тексты и изображения, оказывается вполне оправданным. В этой перспективе культура может закономерно рассматриваться как ансамбль продолжающих свое посмертное существование социальных тел ушедшего поколения, их изобретений, идей, практик, ритуалов и знаний, на основе которых развиваются и реализуются идеи, практики и знания нового поколения. Исследования распределенного и воплощенного сознания, вдохновляющие современные подходы в когнитивных науках, социальной психологии, социологии знания и материальной семиотике поддерживают и конкретизируют такой взгляд на культуру, как совокупность следов (инскрипций, или программ) деятельности предшествующих поколений.
Коммуникация с умершими подчиняется универсальным законам общения и не является в этом смысле какой-то девиацией или исключением. Субъектами такого общения могут быть не только люди, но и социальные институции и корпорации. Например, законодательство, касающееся таких вопросов, как захоронение, кремация, погребение, организация кладбищ, имеет не только санитарный аспект или заботу о живых, но и коммеморативный аспект и заботу о мертвых. Поскольку любая забота выражается в мыслях, действиях, поступках, словах и текстах, она имеет коммуникативную сторону. Это означает, что все институализированные формы регуляции обращения с умершими также включают коммуникативный аспект. Представления о том, что есть человек и какова его посмертная судьба, также варьируют от культуры к культуре, и даже в рамках одного общества от одной субкультуры к другой, или от одного социального слоя – к другому. Европейцы и африканцы, коренные народы обеих Америк, Азии и Австралии могут общаться со своими умершими или их душами через духов или богов. Формы такой коммуникации также представляют едва ли не бесконечное число вариаций и типов.
Умершие в мире живых - Европейские исследования
Издательская группа «Альма Матер», серийное оформление, 2024. – 433 с. - (Методы антропологии.)
Умершие в мире живых - Европейские исследования – Содержание
Умершие в мире живых: Европейские исследования
Введение. Кросс-культурные исследования и коммуникация с умершими
Глава 1. Музеи смерти как современное явление
Глобальное похоронное наследие
Часть индустрии развлечений
«Со многими смыслами и для всех возрастов»: Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске
Как устроен Музей смерти
Пространство коммуникации «на границе миров»
Институт прошлого
Мемориальные практики
Глава 2. Формы коммуникации с умершими в Центральной России
Традиционные эпизоды и современные формы похоронного обряда
Современная поминальная обрядность
Кладбище как локус коммуникации между живыми и умершими
В заключение
Глава 3. Способы коммуникации с умершими в Европе
Немного истории
Инновационные процессы в погребальной культуре Германии
Детские захоронения
Захоронения футбольных фанатов
Экологические захоронения
Изменения погребальной обрядности во времена Covid‑19
Процессы дехристианизации и их влияние на погребальные традиции
Коммуникация живых с мертвыми
«Пустые формы» в коммеморативных практиках
Перспективы модернизации на постсоветском пространстве
Заключение
Глава 4. Диалог живых и мертвых и поминальные практики в Южной Италии
Исследования смерти и отношение к ней в итальянском обществе
Кремация – pro и contra
Сицилия
Культ предков и поминальные практики
Танатофилия
«Культура смерти»
Кормление покойных и роль детей в контексте «культуры смерти»
Культ Святого Иосифа в свете «культуры смерти»
Сардиния
Поминальные практики
Подводя итоги исследования
Глава 5. Сельские кладбища Золотой Долины и Тиллирии (Пафосский регион, Западный Кипр)
Антропологические исследования на Кипре
Историко-демографический контекст исследования
Общая характеристика населения Кипра
Автоэтнографическое отступление
Сельские кладбища и погребальные обряды
Обряд погребения в греческой православной церкви Кипра
Экономические и политические факторы трансформации погребально-поминальных традиций
Эпитафии
Проблема кремации
Заключение
Приложение
Христианское кладбище в Полисе Хрисоху
Мусульманское кладбище в деревне Хрисоху
Кладбище в Продроми
Кладбище в Нео Хорио
Кладбище в Стени
Кладбище в Филусе
Кладбище в Аргаке
Кладбище в Помосе
Старое кладбище в Пальябеле
Кладбище в Неа Диммате
Кладбище в Кинусе
Кладбище в Лисо́се
Кладбище в Перистероне
Кладбище в Пахъяммосе
Кладбище в Като-Пиргосе
Глава 6. Исландские некрологи в газете morgunbla-Di-D (2010–2015)
Некрологи в Исландии: от «намогильных надписей» до «писем» умершим
Правила публикации в МБЛ, основные модели и структура некролога
Биография как связь поколений
Поэзия как атрибут жизни и смерти
«Письма» и обращения к усопшим
В заключение
Библиография
Официальная документация
Полевые материалы и источники
Литература
Электронные источники
Примечания
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