Умершие в мире живых - Европейские исследования

Антропологи, исследовавшие смерть в разных культурах, пишут о множественных ее формах и в полемике с биологическими трактовками рассматривают ее не как универсалию, но прежде всего как культурный конструкт, обладающий уникальными характеристиками в разных человеческих сообществах. Учитывая основательную критику кросс-культурного метода в исследованиях смерти (глубокий его критический анализ, обусловивший последующий поиск иных методов и синтез широкого круга существующих концептуализаций телесности и смерти в социальных науках, представлен в: Fabian 1973), в приведенных в этой книге региональных исследованиях была поставлена цель изучения не только принятой в полевой этнографии кросс-культурной вариативности смерти и погребальных обрядов (ср.: Palgi, Abramovitch 1984), но и выявления онтологической множественности телесной кончины (ср.: Mol 2002).

Исследователи традиционной культуры концентрировали свое внимание на судьбе биологического, или органического, тела, отслеживая культурные представления об усопших, их физических телах и душах, поведении скорбящих – на их ритуалах и способах преодоления утраты. Посмертная судьба тела социального, как ни странно, привлекала значительно меньшее внимание. Благодаря современным успехам когнитивных наук, мы знаем, что сознание неразрывно связано с телом, воплощено (embodied), и что личность может рассматриваться как распределенная совокупность следов ее деятельности, не исчезающих после смерти тела физического. Коммеморативные практики и общение с усопшими связаны с этими следами деятельности, и поскольку всякая коммуникация материально опосредована, внимание к ее материальным аспектам и актантам, к нетривиальным персонажам, включающим, помимо усопших и скорбящих, связанные с ними артефакты, города и ландшафты, памятники и архивы, тексты и изображения, оказывается вполне оправданным. В этой перспективе культура может закономерно рассматриваться как ансамбль продолжающих свое посмертное существование социальных тел ушедшего поколения, их изобретений, идей, практик, ритуалов и знаний, на основе которых развиваются и реализуются идеи, практики и знания нового поколения. Исследования распределенного и воплощенного сознания, вдохновляющие современные подходы в когнитивных науках, социальной психологии, социологии знания и материальной семиотике поддерживают и конкретизируют такой взгляд на культуру, как совокупность следов (инскрипций, или программ) деятельности предшествующих поколений.

Коммуникация с умершими подчиняется универсальным законам общения и не является в этом смысле какой-то девиацией или исключением. Субъектами такого общения могут быть не только люди, но и социальные институции и корпорации. Например, законодательство, касающееся таких вопросов, как захоронение, кремация, погребение, организация кладбищ, имеет не только санитарный аспект или заботу о живых, но и коммеморативный аспект и заботу о мертвых. Поскольку любая забота выражается в мыслях, действиях, поступках, словах и текстах, она имеет коммуникативную сторону. Это означает, что все институализированные формы регуляции обращения с умершими также включают коммуникативный аспект. Представления о том, что есть человек и какова его посмертная судьба, также варьируют от культуры к культуре, и даже в рамках одного общества от одной субкультуры к другой, или от одного социального слоя – к другому. Европейцы и африканцы, коренные народы обеих Америк, Азии и Австралии могут общаться со своими умершими или их душами через духов или богов. Формы такой коммуникации также представляют едва ли не бесконечное число вариаций и типов.

Умершие в мире живых - Европейские исследования

Издательская группа «Альма Матер», серийное оформление, 2024. – 433 с. - (Методы антропологии.)

Умершие в мире живых - Европейские исследования – Содержание

Умершие в мире живых: Европейские исследования

Введение. Кросс-культурные исследования и коммуникация с умершими

Глава 1. Музеи смерти как современное явление

Глобальное похоронное наследие

Часть индустрии развлечений

«Со многими смыслами и для всех возрастов»: Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске

Как устроен Музей смерти

Пространство коммуникации «на границе миров»

Институт прошлого

Мемориальные практики

Глава 2. Формы коммуникации с умершими в Центральной России

Традиционные эпизоды и современные формы похоронного обряда

Современная поминальная обрядность

Кладбище как локус коммуникации между живыми и умершими

В заключение

Глава 3. Способы коммуникации с умершими в Европе

Немного истории

Инновационные процессы в погребальной культуре Германии

Детские захоронения

Захоронения футбольных фанатов

Экологические захоронения

Изменения погребальной обрядности во времена Covid‑19

Процессы дехристианизации и их влияние на погребальные традиции

Коммуникация живых с мертвыми

«Пустые формы» в коммеморативных практиках

Перспективы модернизации на постсоветском пространстве

Заключение

Глава 4. Диалог живых и мертвых и поминальные практики в Южной Италии

Исследования смерти и отношение к ней в итальянском обществе

Кремация – pro и contra

Сицилия

Культ предков и поминальные практики

Танатофилия

«Культура смерти»

Кормление покойных и роль детей в контексте «культуры смерти»

Культ Святого Иосифа в свете «культуры смерти»

Сардиния

Поминальные практики

Подводя итоги исследования

Глава 5. Сельские кладбища Золотой Долины и Тиллирии (Пафосский регион, Западный Кипр)

Антропологические исследования на Кипре

Историко-демографический контекст исследования

Общая характеристика населения Кипра

Автоэтнографическое отступление

Сельские кладбища и погребальные обряды

Обряд погребения в греческой православной церкви Кипра

Экономические и политические факторы трансформации погребально-поминальных традиций

Эпитафии

Проблема кремации

Заключение

Приложение

Христианское кладбище в Полисе Хрисоху

Мусульманское кладбище в деревне Хрисоху

Кладбище в Продроми

Кладбище в Нео Хорио

Кладбище в Стени

Кладбище в Филусе

Кладбище в Аргаке

Кладбище в Помосе

Старое кладбище в Пальябеле

Кладбище в Неа Диммате

Кладбище в Кинусе

Кладбище в Лисо́се

Кладбище в Перистероне

Кладбище в Пахъяммосе

Кладбище в Като-Пиргосе

Глава 6. Исландские некрологи в газете morgunbla-Di-D (2010–2015)

Некрологи в Исландии: от «намогильных надписей» до «писем» умершим

Правила публикации в МБЛ, основные модели и структура некролога

Биография как связь поколений

Поэзия как атрибут жизни и смерти

«Письма» и обращения к усопшим

В заключение

Библиография

Официальная документация

Полевые материалы и источники

Литература

Электронные источники

Примечания