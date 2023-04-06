Ушаков Дмитрий Николаевич - Толковый словарь современного русского языка

Ушаков Дмитрий - Толковый словарь современного русского языка
Настоящий «Толковый словарь современного русского языка» относится к новому поколению словарей и содержит около 100000 наиболее употребительных слов современного русского языка с подробной разработкой значений, грамматической информацией и показом употребления слова в речи. Он является исправленным, дополненным и переработанным изданием известного «Толкового словаря русского языка» под редакцией академика Д.Н. Ушакова при сохранении основных лексикографических принципов этого словаря. Новый словарь рассчитан на самую широкую аудиторию учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей, студентов, а также всех, кто интересуется русским языком.
По своему составу словарь относится к разряду учебных, что определяет его словник и построение словарной статьи. Подобный средний по объему словарь, в котором произведен отбор языковых единиц с учетом их современного употребления в живой речи, будет весьма удобен для использования. Наличие иллюстративной части позволяет интересующимся знакомиться с особенностями употребления слова самостоятельно, что дает возможность рассматривать данный словарь и как учебное пособие.
Основной принцип, которым руководствовались составители словаря, - принцип учебно-методической целесообразности. Это и позволило при отборе словарных единиц и организации иллюстративного материала учитывать не только реальную картину употребляемости конкретных слов в современном русском языке, но и потенциальные трудности, возникающие при их употреблении.
Помимо нейтральной лексики, словарь онлайн включает небольшое количество современной широкоупотребительной лексики, а также новых слов и выражений, вошедших в язык в последние годы. К сожалению, из-за ограниченного объёма Словаря у многозначных слов рассматриваются лишь наиболее употребительные и актуальные значения.
Основные элементы словарной статьи в совокупности дают достаточно полное представление о слове - его написании, ударении, изменении, значении, употреблении в речи и его производных словах и видовых парах (у глаголов).
Словарь построен традиционно: заголовочное слово с ударением; краткая грамматическая характеристика; необходимые стилистические пометы; толкование значения; речения, иллюстрирующие употребление данного слова; наиболее употребительные устойчивые словосочетания и выражения с данным словом; некоторые производные слова и парные по виду глаголы.
Авторский коллектив надеется, что «Толковый словарь современного русского языка» поможет учащимся овладеть богатством и красотой русского языка, а также повысить культуру речи.
Ушаков Дмитрий Николаевич - Толковый словарь современного русского языка
Д.Н. Ушаков – М.: “Аделант”,2014.–800с.
ISBN 978-5-93642-345-1
Ушаков Дмитрий Николаевич - Толковый словарь современного русского языка - Содержание
- Предисловие
- Условные сокращения
- Русский алфавит
- А-Я
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