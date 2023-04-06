Ушаков Дмитрий Николаевич - Толковый словарь современного русского языка

Настоящий «Толковый словарь современного русского языка» относится к новому поколению словарей и содержит около 100000 наиболее употребительных слов современного русского языка с подробной разработкой значений, грамматической информацией и показом употребления слова в речи. Он является исправленным, дополненным и переработанным изданием известного «Толкового словаря русского языка» под редакцией академика Д.Н. Ушакова при сохранении основных лексикографических принципов этого словаря. Новый словарь рассчитан на самую широкую аудиторию учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей, студентов, а также всех, кто интересуется русским языком.

По своему составу словарь относится к разряду учебных, что определяет его словник и построение словарной статьи. Подобный средний по объему словарь, в котором произведен отбор языковых единиц с учетом их современного употребления в живой речи, будет весьма удобен для использования. Наличие иллюстративной части позволяет интересующимся знакомиться с особенностями употребления слова самостоятельно, что дает возможность рассматривать данный словарь и как учебное пособие.