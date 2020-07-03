Труды А. К. Дживелегова (1875—1952) давно стали библиографической редкостью.

Стремления его как ученого, исследователя, историка искусства, театра и науки были чрезвычайно широки. Его привлекала жизнь средневековой Европы в самых разных ее проявлениях— становление городов в экономических реалиях времени, литература, живопись, ваяние, зодчество, поэзия и театр. Главным делом его жизни было изучение искусства итальянского Возрождения и художественной культуры Италии, которым А.К.Дживелегов посвятил более полувека творческих усилий.

Интерес к этим темам возник у него в порубежный период, когда в России XX столетие сменило предшествующий век, проникнутый любовью к Италии, ее морю, солнцу, искусству, литературе. Эта любовь вдохновила поэтов и писателей, художников и композиторов на создание собственных образов этой страны в слове и ритме, рисунке и живописи, симфонической музыке и романсе. То были А. Пушкин, Е. Баратынский, Н. Гоголь, С. Щедрин, К. Брюллов, М. Глинка, П. Чайковский и далее — Д. Мережковский, Вяч. Иванов, С. Прокофьев, А. Блок, В. Ходасевич, И. Стравинский, И. Бродский и многие, многие другие.

На заре XX века А. Дживелегов опубликовал книгу "Начало итальянского Возрождения", затем "Очерки итальянского Возрождения", став едва ли не первым отечественным исследователем этой темы.

Алексей Карпович Дживелегов - Искусство итальянского Возрождения

Учебное пособие. - М.: РАТИ - ГИТИС, 2007. - 504 с.

ISBN 5-91328-037-7

Алексей Дживелегов - Искусство итальянского Возрождения - Содержание

От издательства

ТЕАТР

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР

СТАНОВЛЕНИЕ КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

МАСКИ КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ СЦЕНАРИИ

ИЗ "РАЗГОВОРОВ" МАССИМО ТРОЯНО

МУЖ Из сборника Фламинио Скала

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ КОВРЫ Из сборника Фламинио Скала

БЕЗУМНАЯ ПРИНЦЕССА Из сборника Фламинио Скала

ТРИ БЕРЕМЕННЫЕ Из сборника Адольфо Бартоли

ИМПЕРАТОР НЕРОН Трагикомедия

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ Из сборника графа Казамарчано

РЕВНИВЫЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ Комедия Из сборника графа Казамарчано

ЛИТЕРАТУРА

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО

БАЛЬДАССАРЕ КАСТИЛЬОНЕ

ПЬЕТРО АРЕТИНО

ЖИВОПИСЬ. ВАЯНИЕ. ЗОДЧЕСТВО

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

БРУНЕЛЛЕСКИ ФИЛИППО

ДОНАТЕЛЛО (ДОНАТО ДИ НИККОЛО)

МАЗАЧЧО ТОМАЗО ДИ ДЖОВАННИ ДИ СИМОНЕ ГУИДИ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

МИКЕЛЬАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

ИЗ ТРУДОВ А. К. ДЖИВЕЛЕГОВА

О ДЖИВЕЛЕГОВЕ А. К.

Алексей Дживелегов - Искусство итальянского Возрождения - ГУМАНИЗМ И ТЕАТР

Города в Европе сделались самостоятельными политическими единицами почти повсеместно уже в XIII веке, в Италии частью даже раньше. Мысль, что город — мир иной, непохожий на поселения феодального периода, крепла у его жителей вместе с созданием свободных городских учреждений. Медленнее складывалась идеология, которая должна была утвердить представление об особой культуре городов. Городские люди понимали, что основное отличие новой культуры от феодальной — ее мирской, противоцерковный характер. Менее ясно было им, какие положительные элементы должна содержать в себе новая культура. Процесс искания этих положительных элементов, ранее всего найденных в Италии, занял много времени. Культура нового городского мира, отвечавшая запросам нового городского, буржуазного общества, в своем завершенном виде зовется Возрождением, или Ренессансом. "Это был, — пишет Энгельс, — величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными". На почве Италии родилась и выросла первая фаланга этих "титанов". Начиная с XV века в стране непрерывно нарастало стремление к новым идеалам, новой правде жизни. "Умы проснулись!

Жизнь стала наслаждением!"— будет восторженно восклицать несколько позднее один из самых смелых борцов против старины, против обветшалых церковных и иных устоев, немецкий писатель Ульрих фон Гуттен. В Италии это ощущение царило уже в XV веке. Человеческая мысль трепетно искала ясных и отчетливых формул нового мировоззрения. Нужно было обосновать право человека быть человеком, все понимать, все чувствовать, на все дерзать. Вместо того чтобы искать новые формы, люди стремились использовать уже существующие, найденные когда-то, в эпоху таких же плодотворных порывов, такими же титанами дела и мысли. Античный мир раскрывал перед человечеством свои идейные сокровища, и оно полными пригоршнями стало черпать оттуда то, что ему было нужно. Эволюция шла по линии наименьшего сопротивления.

В Италии обращение к древности напрашивалось особенно настоятельно.

Страна была богата памятниками старины, преданиями о былом величии, о господстве над миром далеких предков. Ореол Древнего Рима был живой легендой, и воскрешение форм античной культуры казалось не орудием социальной борьбы, чем оно было в действительности прежде всего, а восстановлением былой славы. Наследник Рима, Константинополь, хранивший в вещественных памятниках, произведениях искусства и рукописях душу античной культуры, пока Европа прозябала в феодальном мраке, передавал это богатство Италии, как фундамент новой культурной жизни. Люди, посвятившие себя изучению античной литературы и философии, как основы новой идеологии, называли себя гуманистами (от латинского слова humanus — человечный).

Этим хотели подчеркнуть, что цель новой культуры — совершенствование человека, и что она противоположна старой, феодальной культуре, вдохновлявшейся не человечными, а божественными (divina) понятиями. Родоначальниками гуманистов считают Петрарку и Боккаччо (XIV век). В XV веке количество гуманистов очень выросло, и не оставалось сколько-нибудь значительного города, где бы не появились гуманистические кружки. Впереди шла Флоренция, но не очень отставали и другие.

Гуманисты взялись за пересмотр старых взглядов во всех областях знания. Все прежнее казалось им недостаточным. Они стремились окончательно уничтожить следы ненавистной церковно-феодальной культуры и закрепить теоретически то, что городская культура осуществила на деле. Городская культура разбила оковы аскетизма, и на свободу бурно вырвались чувства. Их первые проявления были порою непосредственны и грубы. Чтобы сделать их элементом прогресса, чувства нужно было облагородить. Эстетическое преодоление плоти вместе с эмпирическим познанием мира стало задачей литературы и философии. Гуманистический театр именно в этом направлении начал свою работу.

В каком виде нашли гуманисты театр в Италии? В XIV веке в Италии еще имела почти повсеместное распространение литургическая драма, давным-давно исчезнувшая в остальной Европе: ее латинский язык для народа, давно говорившего по-итальянски, был еще понятен. Даже в XV веке в больших городах давались в церквах представления литургического характера, в которых язык, по-видимому, продолжал оставаться латинским. Нам, например, известно, что во время флорентийского собора в 1439 г. были даны два представления на сюжет Благовещения и Вознесения. Главное в них было художественное оформление. Слов было немного, и текст их, по всей вероятности, был латинский. Наряду с литургической драмой на латинском языке со второй половины XIII века все больше распространялись религиозные песнопения флагеллантов, т.е. бичующихся, которые в полубезумии религиозного экстаза ходили из города в город, хлестали себя бичами по обнаженному телу и распевали гимны.

Эти гимны назывались ляудами, т.е. хвалебными песнопениями (laude). Вскоре они приобрели диалогический характер, нечто вроде антифонов, вкладывавшихся в уста различных действующих лиц — Христа, Марии, ангела Благовещения, архангелов, серафимов. Эти диалоги, которые первоначально исполнялись во время шествия, постепенно приобрели характер зрелища, представляемого в одном определенном месте и оформленного очень элементарно костюмами и реквизитом. Особенную популярность завоевали ляуды одного из крупнейших религиозных поэтов XIII века — Якопоне да Тоди (ум. в 1306 г.). Ляуды сплошь пелись на итальянском языке. Ляуды в форме диалога постепенно выросли в религиозные представления, продолжавшие существовать еще в XV веке. Сюжетом этих представлений были исключительно евангельские сцены, преимущественно Благовещение, которое, как и в живописи тех времен, в Италии было излюбленным религиозным сюжетом.

В XV веке независимо от ляуды возникли и получили распространение так называемые священные представления (rapresentazioni sacre), форма, близко соответствовавшая северным мистериям. Первый известный текст мистерии относится к 1448 г. Среди поэтов, писавших эти тексты, были такие крупные представители флорентийской поэтической школы, как Фео Белькари, Луиджи Пульчи и сам Лоренцо Медичи, всевластный государь Флоренции, ученый гуманист, превосходный поэт. Ему принадлежит текст "Представления о святых Иоанне и Павле".