Николай Усков - Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья - Германские земли II/III - середины XI века

В отечественной историографии практически полностью неизученной остается история средневекового западноевропейского монашества и Церкви — тематика, которая на протяжении десятилетий находилась на периферии исторического знания в нашей стране, что не только обедняло и искажало картину средневековой истории Западной Европы, но и предопределило весьма скромный уровень общих знаний по истории католической Церкви.

Состояние отечественной науки контрастирует с усилившимся в XX в. интересом зарубежной историографии к средневековому монашеству, все более глубоким осознанием той существенной роли в религиозной, церковной, социальной, экономической и политической истории, в истории культуры, которую играло монашество, являясь в целом одним из системообразующих факторов средневековой европейской цивилизации.

Однако чем отчетливее вырисовывалось многообразие влияний монашества на «мир», тем с большим трудом исследователям удавалось примирить историческое значение монашества с его аскетическими истоками — изначальной враждебностью обществу и культуре, стремлением монахов к стяжанию прежде всего личного спасения.