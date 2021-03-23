Церковь на всех этапах истории являлась одним из значимых социальных институтов, выполнявшим ряд общественных функций, была весомым фактором внутренней и внешней политики многих государств, нередко определяя ее содержание. Теократические государства существуют и в современном мире, например, Ватикан, Бруней. Целые периоды в истории приобретали религиозную окраску: крестовые походы, Крестьянская война в Германии первой половины XVI в., религиозные войны во Франции второй половины XVI в. При этом церковная организация формально и фактически оказывалась в центре этих событий, распространяя свое влияние далеко за пределы компетенции «доброго пастыря».

Историю Российского государства невозможно понять без учета конфессионального фактора. Православная церковь в России всегда шла рука об руку с государством, являлась на разных этапах истории его партнером и орудием. Для иллюстрации значения православия и церкви в русской истории достаточно указать на тот факт, что до сих пор отправным пунктом развития русской культуры, литературы, архитектуры признается крещение Руси. Содержанием многих этапов отечественной истории стало выстраивание отношений государства и церкви. Например, раскол XVII в. стал не только церковным событием, но и общественным, культурным. В сложные годы нашествий и войн за Русскую землю церковь всегда оказывалась верным союзником народа и государства, оказывала материальную и духовную помощь (наиболее яркие примеры — Отечественные войны 1812 и 1941—1945). С другой стороны, веками длилась полемика о том, какое место должна занимать церковь в государстве. Четко оформившись в период спора иосифлян и нестяжателей, эта дискуссия прошла через раскол и секуляризацию церковных земель, через учреждение и упразднение патриаршества. В определенном смысле закономерным и подготовленным итогом развития этих тенденций стала катастрофа XX в.

Сегодня вопрос о поиске «симфонии» государства и церкви в России по-прежнему остается актуальным. Во многом это связано и с тем, что православие является одним из важных культурно-нравственных национальных ориентиров, который может, не препятствуя прогрессивным эволюционным процессам в российском обществе, помочь сохранению его исторического самосознания и стать фактором преемственности и примирения. Все сказанное о роли церкви в русской истории в равной степени важно знать и понимать россиянам, независимо от их конфессиональной принадлежности.

История Русской православной церкви является не только самостоятельной научной, но и учебной дисциплиной с давними традициями. Изучение этого предмета в духовных семинариях и академиях началось еще в XVIII в. согласно Духовному регламенту 1721 г. На современном этапе происходит активное внедрение в образовательные программы всех уровней новых курсов, так или иначе связанных с историей русской православной церкви (например, в школе — учебный модуль «Основы православной культуры» в составе комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», во многих вузах — «Теология», собственно «История Русской православной церкви» и другие общие и специальные курсы). Между тем, учебно-методическое обеспечение этих дисциплин пока отстает от роста интереса к ним. Большинство учебников по истории Русской православной церкви были написаны в дореволюционной России, и они до сих пор являются базовыми при изучении данного курса в духовных семинариях и академиях (учебники П. В. Знаменского, А. П. Доброклонского, Н. Д. Тальберга и других авторов). В советское время обновления списка учебников и пособий по этой проблеме не происходило. Что касается последних двух десятилетий, то они отмечены появлением большого количества пособий, затрагивающих, однако, лишь отдельные проблемы или периоды истории церкви (например, учебник В. И. Петрушко доведен только до конца XVI в.).

Ирина Александровна Устинова - Государство и церковь в России в X — начале XX веков : учебное пособие для академического бакалавриата

(Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль)

2-е изд., перераб. и доп.

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с.

ISBN 978-5-534-07309-6

Ирина Александровна Устинова - Государство и церковь в России в X — начале XX веков : учебное пособие для академического бакалавриата - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Церковь как социально-политический институт. Основные сферы церковной деятельности и их эволюция

Лекция 2. Предмет истории русской церкви. Исторические особенности положения и периодизация истории церкви в России

Лекция 3. Основные проблемы и этапы изучения церковногосударственных отношений в России

Лекция 4. Особенности Источниковой базы по истории русской церкви. Источники канонического права

Лекция 5. Принятие христианства на Руси

Лекция 6. Государство и церковь на Руси в домонгольский период

Лекции 7—8. Православная церковь в политических баталиях XIII — середины XV века

Лекция 9. Русское государство и церковь в период автокефалии (1448—1589)

Лекция 10. Церковь и государство в период патриаршества

Лекция 11. Основные направления государственной политики по отношению к русской православной церкви в XVIII — начале XX века

Лекция 12. Система церковного управления и ее эволюция в XVIII — начале XX века

Лекция 13. Миссионерская деятельность русской православной церкви в X—XX веках

Лекции 14—15. Проблема церковно-государственных отношений в русской публицистике, общественной мысли и народной культуре

Список рекомендованной литературы

Словарь

Хронология церковно-государственных отношений в России в X — начале XX в.

Сопоставительная таблица глав светской и духовной власти в России в X — начале XX века

Схемы церковного управления в России в X — начале XX века

Новые издания по дисциплине «Государство и церковь в России» и смежным дисциплинам