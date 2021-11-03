Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма

24-27 июня 2015 г. в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН прошла Международная научная конференция «Утопия и эсхатология в литературе, искусстве и философской мысли русского модернизма». Научный форум, соединивший представителей разных гуманитарных наук: филологов, философов, искусствоведов, музыковедов, — стал органической частью исследовательского проекта ИМЛИ «“Вечные” сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма», выполняемого при поддержке Российского научного фонда.

Тематический и проблемный диапазон конференции был широк: теория и типология утопии; соотношение утопического и эсхатологического типов сознаний; эсхатологизм русской мысли конца ХІХ — первой трети XX в.; апология и критика утопизма в философии и литературе. Особое внимание уделялось утопическим и эсхатологическим образам и сюжетам, их освоению и трансформации в культуре модернистской эпохи.

Междисциплинарный подход позволил представить не только литературные, но и художественные и философские версии русской утопии, которая то противостояла эсхатологизму с его устремленностью к финалу истории, то, напротив, шла рука об руку с ним, давая свои варианты христианского чаяния «Царства Божия на земле». Ряд докладов был посвящен эстетической утопии Серебряного века, где искусство становилось теургическим деланием, устремленным к преображению мира, «новому небу и новой земле», не избегая, впрочем, в конкретных художественно-философских моделях и биографических практиках ницшеанского искуса. Существенное внимание было уделено взаимодействию утопий с социальными практиками, трактовке «дробных», «осколочных» идеалов, полемика с которыми рождала дистопии и антиутопии, критике идеологического утопизма, не признающего свободы и вариативности развития, стремящегося втиснуть «живую жизнь» в прокрустово ложе теории. В то же время участники конференции подчеркивали значение утопической мысли как одной из форм идеалотворчества, эвристический характер утопии как предчувствия будущего.

Статьи, подготовленные по итогам конференции, легли в основу данной книги. В ее первом разделе поднимаются теоретические вопросы, рассматриваются философские и культурологические аспекты темы «Модерн и утопия», феномен панэстетизма, проблема генезиса русской философии, рождающейся «из духа эсхатологии»; тема «Утопия и образ будущего». Отдельная статья посвящена теме «Наука и утопия», исследованию взаимосвязей между картиной мира, которая выстраивается европейской наукой, порождаемой ею философией человека и утопическим мышлением.

В русском модернизме построение утопии сочеталось с «эсхатологическим беспокойством», с напряженным переживанием катастрофичности бытия и истории, с критикой позитивистской картины мира, лишенной религиозного измерения, с отрицанием прогрессизма как внутреннего согласия на «дурную бесконечность» развития без перехода в онтологически новое качество. Острое переживание слома эпох, социальных катаклизмов (Первая мировая война, революционные события 1905 и 1917 гг., гражданское противостояние 1918-1920 гг.), неприятие наличных путей цивилизации, ощущение исчерпанности прежних идеалов жизни и прежних целей искусства, кризис гуманизма заставляли писателей и мыслителей обращаться к образам Апокалипсиса, объединенным темой Божественной кары заблудшему миру (снятие семи печатей, четыре всадника, трубящий ангел, саранча, звезда «полынь», серп, жнущий землю, семь чаш гнева Божия, зверь из бездны, Вавилон, Великая блудница, Антихрист, последняя битва и др.).

Эсхатологизм в культуре русского модернизма представал в разных обличьях: от историософского негативизма и сурового апокалиптизма в духе К.Н. Леонтьева до попыток прочесть обетование о «новом небе и новой земле» как задание истории, которая может стать богочеловеческим деланием. В последнем случае утопия фактически выступала как вариант «благой эсхатологии», ведущей не к катастрофе, а к преображению, — отсюда внимание в философии и литературе Серебряного века к сюжету спасения, теме «Царства Божия на земле», проблеме апокатастасиса, к тем образам Откровения Иоанна Богослова, в которых акцентированы не гибель, но всецелое обновление твари. Отсюда — утверждение в религиозно-философской мысли эпохи идеи софийности мира, опора на соловьевский идеал преображения человечества в Богочеловечество и материи — в Богоматерию.

Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма

Сост. и отв. ред. О.А. Богданова, А.Г. Гачева. —

М.: Индрик, 2016. — 712 с., илл.

ISBN 978-5-91674-400-2

Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма – Содержание

Предисловие

Утопия и эсхатология: философские и культурологические аспекты

Н.А. Хренов. Утопическое сознание в России рубежа ХІХ-ХХ вв.: от модерна к хилиазму

Н.Г. Полтавцева. Модерн как стиль культуры и утопия: некоторые аспекты взаимодействия

Т.Д. Суходуб. Критика утопии как типа мышления в русской философии первой трети XX в.

В.В. Варава. Рождение философии из духа эсхатологии (Опыт русской мысли)

А. Савицкий. Мышление эсхатологическое и мышление утопическое

О.М. Седых. «Тоска по мировой культуре»: поэтика и утопия русского модернизма

М.М. Шибаева. Феномен панэстетизма в контексте русского модернизма

О.А. Казнина. Критика социального утопизма в русском религиозном персонализме

А.Т. Гачева. Идея оправдания истории и активно-творческий эсхатологизм русской религиозно-философской мысли конца XIX — первой трети XX в.

Е.М. Титаренко. Утопия и иеротопия: образы сакрального пространства в супраморализме Н.Ф. Федорова

О.А. Богданова. Дворянская усадьба Серебряного века в пространстве ретроспективной утопии

О. Пфау. Утопия — проекция в будущее или реализация существующего? Влияние русских религиозных мыслителей XIX в. на формирование концепции утопизма у Э. Блоха

Н.Н. Смирнова. Созерцание и откровение в теории творчества М.О. Гершензона

Е.Ю. Кнорре (Константинова). «Китежане» 1920-х: М. Пришвин, А. Мейер, М. Бахтин, А. Горский, Н. Сетницкий. «Творчество идеала» как модель самоопределения в социокультурной среде

В.Н. Катасонов. Наука и утопия

И.В. Желтикова. Утопия и образ будущего в русской мысли конца ХІХ — начала XX в.

Утопия и эсхатология в музыке и изобразительном искусстве

О.С. Давыдова. Символизм как предчувствие утопии: скрытые смыслы модерна

К. Бланк. Петроград Мстислава Добужинского

А.А. Роенер. Утопическая и эсхатологическая тематика в русской музыке конца XIX — начала XX в.

С.Р. Федякин. Утопия Александра Скрябина и антиутопия Сергея Рахманинова

А.А. Меерзон. Эсхатологические образы в литературном творчестве композитора Алексея Станчинского

Утопия, антиутопия, эсхатология: из опыта русской литературы

Т.А. Касаткина. Явление эсхатона: феномен Ф.М. Достоевского на рубеже ХІХ-ХХ вв.

А. Дуккон. Эсхатологичность Ф.М. Достоевского в интерпретации Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова

Н. Андрич. Эсхатологическая тема в трилогии Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист».

Е.Л. Куранда. Мания власти в романе-фантазии Л.Н. Урванцова. «Общество нормальных людей»

Н.Н. Арсентьева. Утопия социальной справедливости в комедии Аристофана «Плутос» и пьесах Л.Н. Андреева «Анатэма» и «Царь Голод»

О.А. Симонова. Образ «вавилонской блудницы» в русской литературе начала XX в.

С.А. Серегина. Н.А. Клюев и голгофское христианство: к истории вопроса

Т.Б. Батыр. Он «в море не искал таинственных утопий»: антиутопии и практопии В.Я. Брюсова

М.Л. Спивак. «Солнечный град» Андрея Белого: с Кампанеллой и без Кампанеллы

Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов. Социальная и языковая утопия в творчестве Андрея Белого революционных лет

М.А. Ариас-Вихиль. Планетарная утопия философии коллективизма: каприйский эксперимент

Н.В. Михаленко. «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А.В. Чаянова в контексте утопических произведений начала XX в.

Дж. Джиганте. Отражение конца эпохи в произведениях Александра Чаянова. Между утопией и ностальгией

Е.А. Папкова. Роман Вс. Иванова «Голубые пески»: границы утопии

И.И. Матвеева. Апокалипсис по-советски: эсхатологические мотивы в произведениях сатириков 1920-х гг.

Е.Г. Чернышева. Драматургические версии «неудостоверенного» мира: «Елизавета Вам» Даниила Хармса и «Дураки на периферии» Андрея Платонова в утопической и эсхатологической проекциях

Н.В. Дзуцева, В.В. Кулыгина. Эсхатологическая символика в «Римском дневнике 1944 года» Вячеслава Иванова

Е.А. Михеичева. Леонид Андреев — Даниил Андреев: оппозиция и диалог эсхатологического и утопического сознаний

Е.Н. Ратникова. Образ будущего с точки зрения Даниила Андреева

М.В. Яковлев. Эсхатологическая символика в драматической поэме Даниила Андреева «Железная мистерия»

Б.А. Ланин. Русская литературная антиутопия: от модернизма к постмодернизму

Список иллюстраций

Сведения об авторах

About the authors

Указатель имен (сост. М.А. Соловьева)

Список сокращений