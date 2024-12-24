Вассман - Скрытые тропы германской мифологии

Обратив взор к горизонту нашей памяти, туда, где стираются любые очертания истории, мы обнаруживаем мир мифов и мифологем. Продвигаясь всё глубже внутрь туманного пространства человеческой памяти, мы всё чаще ощущаем, как накатывают волны призрачных восприятий и теней, как мы всё больше растворяемся в тумане, скрывающем наш древнейший, первобытный опыт. Образы обретают очертания - и рассеиваются по бесконечным волнам памяти, хранящей в себе самые первые дни существования человека. Истории о тех временах, когда не существовало отчётливой границы между богами и людьми, когда они брели рука об руку по общему миру, сохранились в мифах. Солнце «вечного» золотого века утонуло в море времени, и нам остаётся только вечерняя заря (24), как приятное воспоминание, как послевкусие. Мы наблюдаем за убывающим светом счастливых времён с печалью и ностальгической тоской, дрожа под холодными ветрами нашего настоящего. В конце XIX века Ницше заявил, что «Бог умер» (25), призвал нас к «переоценке наших ценностей» и объявил о потребности безбожного «Сверхчеловека». Золотой век действительно подошёл к концу. Каждый из нас в одиночестве проживает свою отдельную жизнь, не ощущая постоянного присутствия богов.

После Ницше прошёл век, а мы всё ещё пытаемся существовать в роли Сверхчеловека: мы стараемся быть автономными, ответственными личностями, независимыми от Бога и правил божественного мира. Мы живём в линейном пространстве, в то время как мифы ранних дней описывают безгранично широкое, цикличное время. Мы поместили себя в центр вселенной и довольны собственной компанией, однако поблёкшие воспоминания о залитом солнцем райском детстве человечества продолжают оставаться значительным, хотя и частично игнорируемым компонентом, необходимым для поддержания нашего психического и душевного здоровья. Для того чтобы вспомнить истории и образы, спроецированные мифами в нашу современную конкретную и линейную реальность, требуется внимание. Бывают моменты, когда наше психическое и моральное здоровье зависит от того, сможем ли мы сделать глоток из колодца памяти - коллективного бессознательного, доступного всему человечеству (26), отражающего наше детство и детство человечества.

Мифы и мифологемы как массив поясняющих историй несут жизненно важную роль в любой культуре. Сегодня миф снова стал фундаментальной системой координат в западном мышлении (27). Понятие «миф» можно определить разными способами. Мифология - от греческого mythos («миф») и logia («знание») - описывает мифы группы людей (например, этнической группы или нации) и является собранием сюжетов, проясняющих особенности окружающей природы, истории и традиций. В науке были высказаны различные предположения о зарождении мифов, начиная с олицетворения природы и природных явлений и заканчивая оценками исторических событий и объяснением ритуалов (28). Нельзя сказать, что мифы возникают лишь время от времени, что это изолированная, архаичная или примитивная практика, напротив, этот процесс непрерывен. Румынский историк религии и философ Мирча Элиаде отметил, что жизнь людей только тогда наполнена смыслом, когда их жизненный цикл помещён в рамку нарратива, истории, мифа. Примерами этого могут служить современная литература, легенды и невероятно возросшая популярность комиксов и книг фантастического жанра. В наше время, при всеобщем доминировании веры в естественные науки, технологию, статистические доказательства и рациональность, несомненно, существует острая потребность в «фантазии», вероятно, отражающая стремление приобщиться к давно забытому мифологическому опыту человечества. Коллективная мифология культуры помогает выразить принадлежность к определённой группе и совместные религиозные переживания. Она становится выражением поведенческих моделей, моральных и практических уроков (29). Таким образом, миф - это фундаментально современный термин, который мы определяем исходя из наших интересов и потребностей (30).

Вассман П. - Скрытые тропы германской мифологии - Исконная германская культура: забытые, демонизированные, отвергнутые и подавленные архетипические представления

Перев. с англ. - М.: Сказка и миф, 2023. - 300 с., илл.

ISBN 978-5-60450087-3

Вассман П. - Скрытые тропы германской мифологии – Содержание

Читателю этого издания от автора

Предисловие

Благодарности

Глава 1. Пролог

1.1. О важности германской мифологии

1.2. Мифологическая и архетипическая лоботомия?

1.3. Мифология и психология в юнгианской теории

1.4. Структура и задача работы

Глава 2. Индоевропейское вторжение, германские племена и варварство

2.1. Индоевропейские языки

2.2. Индоевропейские вторжения и покорение культур Старой Европы

2.3. Передвижение германских племён

2.4. Рим, вторжения варваров и национальные государства

2.5. Варварство, первобытность и цивилизация

2.6. Заключение

Глава 3. Доступные данные о германской мифологии

3.1. Тексты на латыни

3.2. Ранние христианские тексты

3.3. Скандинавские и англосаксонские тексты

3.4. Восточногерманские тексты

3.5. Центральноевропейские тексты

3.6. Неевропейские тексты

3.7. Научные исследования германской мифологии

3.8. Заключение

Глава 4. Древнегерманская литература и поэзия

4.1. Руны

4.2. Аллитерационный стих, хейти и кеннинги

4.3. Германская поэзия

4.4. Заключение

Глава 5. Все ли элементы германской мифологии Центральной Европы утеряны?

5.1. Федеральное государство и независимые граждане

5.2. Названия шести дней недели

5.3. Имена германских богов в топонимах

5.4. Символы, традиция и слова

5.5. Подземные существа

5.6. Дикая охота и другие проявления диких погонь

5.7. Символы и празднества

5.8. Фантастика в литературе и кинематографе

5.9. Движение вольных каменщиков (масонство) и германская мифология

5.10. Заключение

Глава 6. Элементы германской мифологии

6.1. Сотворение мира

6.2. Космография и Мировое Древо Иггдрасиль

6.3. Женские образы, связанные с судьбой

6.4. Великаны и гномы

6.5. Асгард и скандинавские боги

6.5.1. Один / Вотан

6.5.2. Фрейя

6.5.3. Тор

6.5.4. Идунн

6.5.5. Локи

6.5.6. Бальдр

6.5.7. Мимир

6.5.8. Фригг

6.6. Германские боги Центральной Европы

6.6.1. Тюр / Зиу / Тиу

6.6.2. Нерта

6.6.3. Остара

6.6.4. Матери и матроны

6.7. Рагнарёк и конец времён

6.8. Новая Земля после Рагнарёка

6.9. Заключение

Глава 7. Представления о германской культуре и мифологии: исторический обзор

7.1. Прибытие германцев в Центральную Европу. Римляне и христианство

7.2. Ренессанс и гуманистическое образование

7.3. Романтизм

7.4. Поиски мифологии и национального самосознания. Зарождение национализма

7.5. Прорыв примитивного

7.6. Опасное злоупотребление германской мифологией и моральный крах Германии

7.7. Послевоенное проклятие Германии

7.8. Повторная политическая радикализация

7.9. Идеи Юнга о Вотане в исторической перспективе

7.10. Заключение

Глава 8. Остракизм как способ достижения культурного превосходства

8.1. Берсерки, вандалы, викинги

8.2. Готика

8.3. Одиссея, создавшая Германию и немцев

8.4. Заключение

Глава 9. Как наладить адекватную и несущую потенциал восстановления связь с германскими архетипами?

9.1. Европейская культурная грамотность

9.2. Тень европейской культуры и образования

9.3. Культурная безопасность личности

9.4. Заключение

Глава 10. Эпилог: может ли глобальная архетипическая грамотность стать дорожной картой к миру?

10.1. Архетипическая безграмотность и образование

10.2. Восстановление культурного пейзажа

10.3. Дорожная карта к миру?

10.4. Гуманизм будущего

Биография автора

Глава 11. Полный список литературы в алфавитном порядке