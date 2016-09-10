От автора. «Библия и современное литературоведение. Метод целостной интерпретации» — это пересмотренное, дополненное и приведенное в соответствие с сегодняшним днем английское издание моей, написанной на иврите, книги HaMiqra Kidemuto [«Библия и современная теория литературы»], которая была опубликована в Иерусалиме в 1962 г.

Я ставил целью (как и в первом издании) представить свой подход к научному изучению Библии. Даже при первой публикации моя работа не была в современной библеистике первой из тех работ, что были посвящены преимущественно методологии. Множество подобных работ, появившихся после этой книги, являются достаточным доказательством того, что кризис в данной области — и в литературоведении в целом — не только не преодолен, но, пожалуй, стал еще острее. Как говорится, чем меньше понимаешь материал, тем больше толкуешь о методах.

Когда исследования уже не ведут к желанной цели и озадаченные ученые чувствуют, что они невольно начинают оступаться и двигаться в неверном направлении, именно тогда они начинают заниматься вопросами методологии. Книга «Библия и современное литературоведение», как и ее предшественница на иврите, служит попыткой поставить озадаченного библеиста на твердую и надежную дорогу, ведущую к правильному пониманию текста.

И хотя задачи этого труда скорее методологические, чем экзегетические, большое место в нем уделяется детальному разбору отдельных библейских текстов. Этот разбор осуществляется не ради самих текстов; он должен проиллюстрировать наш метод посредством взвешенной оценки всего корпуса критических, исторических и экзегетических толкований, до сих пор предложенных учеными.

Меир Вайс - Библия и современное литературоведение - Метод целостной интерпретации

Meir WEISS. The Bible from Within

(The Method of Total Interpretation)

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5762

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2001

Меир Вайс - Библия и современное литературоведение - Метод целостной интерпретации - Содержание

Предисловие автора

ВВЕДЕНИЕ

А. Новые направления в истолковании литературного текста

Б. Новые направления в современной библеистике

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Внешний и внутренний подход в библеистике

ГЛАВА ВТОРАЯ. Слова и фразы

А Слова

1. Левиафан (Пс 104:26)

2. «Народ иноплеменный» (Пс 114:1)

Б. Фразы

1. «Сын пророка» (Ам 7:14)

2. «Сын рабы Твоей» (Пс 116:16)

3. «Дети детей ваших» (Иер 2:9)

4. «Отец твой аморей, и мать твоя хеттеянка» (Иез 16:3)

5. «Вот, я был рожден в беззаконии» (Пс 51:7)

6. «Народ с нечистыми устами» (Ис 6:5)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Образы

1. «Дерево, посаженное при потоках вод» (Пс 1:3-4)

2. «Вот, Он и слугам Своим не доверяет» (Иов 4:18-20)

3. «От моря до моря» (Ам 8:12)

4. «Господь зарычит с Сиона»

а. Амос 1:2

b.Иоиль 4:14-17

с. Иеремия 25:30

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Предложения и порядок

А. Предложения

1.0сия 8:2

2. Псалом 1:6

3. Исайя 1:4

4. Амос 8:12

5. Иеремия 7:9

В. Порядок

1. Псалом 73:17

2. Исайя 7:10

ГЛАВА ПЯТАЯ. Литературное единство. Структура

A. Заключение

1. Псалом 120:7

2. Псалом 74:23

Б. Вступление — Псалом 74:1-3

B. Единое целое — Псалом 8

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Художественное произведение в целом

1. Псалом 13

2. Псалом 46

3. Псалом 114

Добавление: Яир Закович. История о винограднике Навуфея(1 Цар21)

Приложение I. Л. Купер. Два вида «лингвопоэтики»

Приложение П. Современное состояние метода анализа форм

Приложение III. Еще раз о словах Амоса: «Я не пророк и не сын пророка»

Приложение IV. О ритуальных моделях (Patternforschung) в библейских исследованиях

Приложение V. Об интерпретации Иов 4:12-21

Приложение VI. Псалом 73 в современных библейских исследованиях

Приложение VII. Псалом 13

Список сокращений

Указатель библейских цитат



Меир Вайс - Библия и современное литературоведение - Новые направления в истолковании литературного текста

Открытие историчности было «коперниковским переворотом в науках о культуре», что имело громадные последствия. Были подорваны догматические истины, и горизонт раздвинулся во всех направлениях. Исследование явлений культуры отныне основывалось на их историческом объяснении, и понимание всякой духовной реальности ставилось в зависимость от обстоятельств времени и места.

Филология стала обращаться к истории как средству правильной интерпретации письменного документа. В XIX веке в изучении литературы исторический аспект постепенно приобрел важнейшее значение; поэтикой пренебрегали, исчезли всякие попытки установить нормы при изучении литературы. По аналогии с естественными науками была создана наука о литературе.

Поскольку поведение человека определяется наследственностью, образованием и жизненным опытом, то и художественное произведение полагалось толковать на основании того, что поэт почерпнул в своей наследственности, образовании и опыте. Таким образом задачей исторического подхода к литературе становится изучение произведения искусства в терминах «влияний» и «источников»; поиск сходства, аналогичных мотивов и тем в более ранних литературных произведениях; выяснение политических, культурных и социальных корней соответствующего периода и биографических обстоятельств автора — все это для объяснения предпосылок того, как родилось исследуемое произведение.

Однако к концу прошлого века выросла оппозиция к такому подходу в изучении литературы. Критика обрушилась с разных сторон: отчасти она была направлена против манеры использования исторического метода, отчасти против отдельных методик, но появилось и полное отрицание самого исторического метода и его задач.

В споре о литературе главную роль играли философы, первыми пробившие крепость «историзма». Впрочем, не станем здесь о них говорить, не будем даже упоминать о противодействии Ницше историзму или о влиянии феноменологии на антиисторические подходы. Ограничимся критикой исторического подхода в литературоведении, но даже и в этой области не станем предпринимать полного и всестороннего описания.

Наша цель — прояснить экзегетические принципы интерпретации литературы в двадцатом столетии с точки зрения их применимости к библейским исследованиям. Поэтому из заявлений и утверждений представителей различных течений в современном литературоведении мы выберем только те, которые кажутся нам приемлемыми для изучения Библии. И даже из общепринятых положений обратимся только к таким, которые, по нашему мнению, могут быть плодотворно использованы для библейских исследований.

Первым выступлением против генетической теории, имевшим практическое значение, было требование Дильтея (в период высшего взлета позитивизма в 1883 г.) освободить гуманитарные науки от подчинения их естественнонаучным методам. Он заявлял, что в то время как естественные науки стремятся установить законы повторяющихся природных явлений, исследования в области культуры занимаются не периодически повторяющимися явлениями, а скорее отдельными конкретными случаями, оригинальными и неповторимыми фактами.

Предметом гуманитарных наук являются творения человека, значение которого в его неповторимости, так что для интерпретации подобных творений необходимы категории, отличные от тех, которые применимы в естественных науках. Духовные отношения можно только понимать; их нельзя объяснить в терминах причинно-следственных связей или проанализировать. Поэзия — это «инструмент оценки жизни... который лучше приспособлен к изъяснению бездонных глубин опыта, чем всякое рациональное исследование или истолкование». Дильтей утверждал: «Природу мы можем объяснить, жизнь духа мы понимаем». Уэллек развивает эту мысль дальше: «Ученый объясняет', ищет причины, гуманитарий 'понимает', входит в ум другого человека.

Дильтей, — продолжает Уэллек, — позднее изменил свой психологический подход. Понимание, возражает он, означает не только вхождение в ум другого человека, но и интерпретацию самовыражения этого человека, форм и обличий в традиции памятников и документов, то, что он обозначает гегельянским термином 'дух объективизма'. Здесь — источник немецкой 'истории идей' (Geistesgeschichte), которая должна покоиться на понятии 'духа времени' (Zeitgeist) и выявлять разницу между эпохами и человеческими отношениями, а также понятиями в разные эпохи».