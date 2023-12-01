Вдовина - Химеры в лесах схоластики

В 1986 г. Стен Эббесен, тогда еще относительно молодой датский философ-медиевист, опубликовал статью под названием «Дневник Химеры». В этом небольшом сочинении, попирающем все нормы академической серьезности, ведется рассказ от первого лица об истории этого мифического зверя и тех экспериментах, которые проводили над ним философы. «Я испытываю двойственные чувства к философам, — начинает свое повествование Химера. — В течение столетий они использовали меня как подопытное животное, поддерживая во мне лишь проблеск бытия. В некотором смысле я, пожалуй, обязана им своей „жизнью", но их эксперименты до такой степени измучили меня, что конец вот-вот наступит. Если немощь меня доконает, известите, прошу, Кентавра, Козлооленя и Пегаса — моих ближайших родственников. Погубив меня, философы, надеюсь, сохранят жизнь хотя бы моей родне — ради продолжения опытов. Если же нам всем предстоит умереть, мне хотелось бы обеспечить нам место хотя бы в людской памяти. Вот почему я собрала здесь отрывки из моего дневника, вспоминая о страданиях, которым подвергали меня и мое племя».

У горемычной зверушки есть все основания для жалоб. Что с ней только не проделывали! Склеивали из несоединимых частей и вновь рассекали на части, чтобы понять, как возможно объединить несовместимое. Раскладывали на множество единичных химер и снова собирали в одну, дивясь тому, что химер можно считать по головам. Красили в разные цвета, помещали в воображаемое пространство и время и вообще подвергали всему, что только могло прийти в голову философам, исследующим бытие и небытие, сущее и не-сущее, реальность и ментальность. Вот и мы хотим использовать безотказную Химеру в нашем исследовании того, что философы-схоласты называли ens rationis, или ens mentale (сущим разума, сущим в разуме, рациональным сущим, ментальным сущим). Именно здесь, в чаще строгих понятий, тонких дистинкций, филигранных концепций, во многом остающейся для нас темным лесом, Химера полнее всего явила свою жизнеспособность и несомненную пользу для философии.

Ens rationis принадлежит к темам схоластической философии, достигшим полной зрелости лишь в посттридентский период, в конце XVI-XVII вв. В эпоху Средневековья понятие ментального сущего было расплывчатым, а проблематика ens rationis находилась в процессе становления. Хотя еще Фома Аквинский (ок. 1225-1274) разделил ментальное сущее на отрицания, лишенности и ментальные отношения — классическое членение, отчасти удержавшееся вплоть до XVIII в., хотя и далеко не безусловное у схоластов этого периода, — попытки определить общую проблематику ens rationis оставались фрагментарными и служебными по отношению к разного рода проблемам реального сущего и способам его мышления. В последнее время, когда фокус исследовательского интереса в философской медиевистике сместился от вершинных достижений высокой схоластики XIII в. к послетомистской теологии и философии конца XIII — первой половины XIV вв., схоластическая мысль этого ключевого периода изучается с доселе невиданной интенсивностью. Благодаря этому у нас имеется гораздо более отчетливое, нежели полвека назад, представление о том, как происходил процесс кристаллизации проблематики ens rationis.

В «Оксфордском философском словаре» ментальное сущее определяется следующим образом: «Ens rationis (лат. сущее разума): в средневековой мысли — другое обозначение интенционального объекта, или объекта мышления, как противостоящего само-сущим, или независимым, объектам». Такое определение, абсолютно недостаточное применительно к развитым концепциям ментального сущего, приложимо к ранней фазе истории этого термина и понятия.

Термин ens rationis предположительно возник в результате перетолкования тех фрагментов «Метафизики», где Аристотель различает сущее категориальное, акцидентальное и сущее как истинное. «В течение Средних веков, — отмечают современные исследователи, — эти довольно-таки маргинальные заметки послужили основанием для различения между ментальным сущим (ens rationis) и реальным сущим (ens reale): различения, которое впервые было проведено в арабской философии». Вся совокупность сущего оказалась здесь разделенной на сущее в душе и сущее вне души.

Галина Владимировна Вдовина - Химеры в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие : монография

(Теология: история и современность)

СПб.: Изд-во СПбПДА : Изд-во РГПУ им А. И. Герцена, 2021. — 440 с.

ISBN 978-5-906627-87-2

ISBN 978-5-8064-2952-1

Галина Владимировна Вдовина - Химеры в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие : монография - Содержание

Введение

Глава 1. Некоторые авторские концепции ментального сущего

§ 1. Томас Комптон Карлтон

§ 2. Дионисио Бласко

§ 3. Джон Панч и Себастьян Искьердо

§ 4. Пьетро Конти и Стефано Спинола

Глава 2. Объективное бытие и онтология не-сущего

§ 1. Отталкиваясь от Суареса

§ 2. Ментальные фикции и ничто

§ 3. Бытие химер: сведение к реальному?

§ 4. Бытие химер: дискуссия Гаэтано Феличе Верани и Стефано Спинолы

§ 5. Идея без ideatum

§ 6. «Третий вид бытия» и внебытийность

§ 7. Спор о возможностном статусе вещей

§ 8. Ментальные сущие в дискурсе о возможном: Гаспар де Рибаденейра

Глава 3. Ментальное сущее и познаваемость

§ 1. Внутренняя и внешняя познаваемость: Томас Комптон Карлтон

§ 2. Божественный интеллект — условие познаваемости творений: Тирсо Гонсалес де Санталья

§ 3. Абсолютная познаваемость ментального сущего: Себастьян Искьердо и Людвиг Бабенштубер

§ 4. Невозможность постигать невозможное, или Как не огорчить Бога: Пьетро Сфорца Паллавичино и Пьетро Конти

§ 5. Не дано, однако познаваемо: Стефано Спинола

Глава 4. Отрицания и лишенности (carentiae)

§ 1. Суарес: точка отсчета

§ 2. Изменение конфигурации

§ 3. Carentiae: спор о негативном бытии

§ 4. Verificativum негативных актов и негативное бытие

§ 5. Carentiae вне субъекта: воображаемое пространство и время

Глава 5. Химеры под взглядом Бога

§ 1. Позиция первая: Габриэль Васкес и Антонио Бернальдо де Кирос

§ 2. Позиция вторая: Игнасио Франсиско Пейнадо

§ 3. Промежуточные варианты: Дионисио Бласко, Хуан Хуанис де Эчалас и Луис де Лосада, Педро де Аррубаль

§ 4. Вне классификаций: Себастьян Искьердо

Заключение

Приложение

Франсиско Суарес: Метафизические рассуждения

Томас Комптон Карлтон: Всеобщая философия

Список литературы

Именной указатель

Предметный указатель