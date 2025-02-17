Ведешкин Михаил, Пантелеев Алексей, Светлов Роман - Языческая утопия Юлиана Отступника

Ведешкин - Пантелеев - Языческая утопия Юлиана Отступника
Время жизни Флавия Клавдия Юлиана (Flavius Claudius lulianus), получившего в христианской историографии прозвание Юлиана Отступника (lulianus Apostata: 331/2-363, правил в 361-363) в общеисторической ретроспективе может рассматриваться двумя прямо противоположными образами. С точки зрения «большого масштаба» — это лишь примечательный момент исторической драмы смены языческой культуры христианской. Яркий, но все-таки теряющийся с точки зрения великих исторических перемен, как бы одолеваемый их ходом. Сточки зрения «малого масштаба» короткое правление Юлиана — точка бифуркации, т. е. неопределенности в отношении будущего развития системы, в данном случае, Римской империи.
Для подобных «точек бифуркации» характерна плотность и высокий темп происходящих событий: действительно, полтора года правления Юлиана, наполненные реформами, известны нам лучше, чем куда более длительные сроки правления многихиных императоров. Эволюция различных систем римского государственного и культурного организма в этот момент резко ускорилась, и с точки зрения текущего момента было трудно понять, в каком направлении она пойдет в дальнейшем. Поэтому, несмотря на невозможность сослагательного наклонения в исторической науке, в отношении правления Юлиана неоднократно ставился вопрос «а что было бы, если...»? И в этом случае «малый масштаб» лишает «законы истории» очевидности. Возникает ощущение, что конечная причина происходящего лежит в какой-то другой плоскости.
Эта книга не имеет своей задачей выступить в качестве исторической пифии — тем более что любое предсказание post factum является лукавством, либо фантазией о том, что происходит в од ной из ветвящихся версий мультивселенной Хью Эверетта. Она не о том, что могло бы быть, но о том, что планировалось. И как эти планы меняли реальность тогдашней империи, насколько они сказались в ее будущем, даже несмотря на раннюю смерть Юлиана. Мы неоднократно будем писать о том, что сам Юлиан не думал о том, что он вершит нечто новое, что его мышление «проективно» и «креативно». Напротив, он полагал себя реставратором благородной, благочестивой, процветающей старины. Но мы понимаем, что в итоге строилось нечто, где традиция, точнее, традиции становились строительными блоками для чего-то нового. И мы посмотрим на «проект» Юлиана именно с этой, современной позиции. Поставим его в ряд с другими проектами строительства будущего, о которых идет речь в книжной серии, частью которой является настоящее издание.
Ведешкин Михаил, Пантелеев Алексей, Светлов Роман - Языческая утопия Юлиана Отступника
Издательство БФУ им. И. Канта, 2024, 367 с.
ISBN 978-5-9971-0889-2
Ведешкин Михаил, Пантелеев Алексей, Светлов Роман - Языческая утопия Юлиана Отступника - Оглавление
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Светлов Р. В. ЖИЗНЬ ЮЛИАНА
Раздел I. ИМПЕРИЯ ДО ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА
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Ведешкин М. А. От кризиса III в. к династии Константина І
- 1. Кризис III в. и трансформация Римской империи
- 2. Реформы Диоклетиана
- 3. Тетрархические войны 306-324 гг.
- 4. Империя Константина и его сыновей
- Ведешкин М. А. Упадок и разрушение античной гражданской общины
Раздел ІІ. ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО ДО ЮЛИАНА
- Пантелеев А. Д. Трансформация религиозной жизни античного мира от Александра Великого до Константина
- Культ правителя
- Восточные культы в античном мире
- За пределами традиции: новации в религиозной жизни рубежа эр
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Ведешкин М. А., Пантелеев А. Д. От церкви гонимой к церкви торжествующей: христианство и Римская империя в III — первой половине IV в.
- 1. Христианство и Рим в III веке
- 2. Альтернативы: еретические течения в раннем христианстве
- 3. Великое гонение
- 4. На пути к христианской империи
- 5. Христианская империя
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Ведешкин М. А. Правовой статус язычников и языческих культов в Римской империи при Константине и его сыновьях
- 1. От Миланского эдикта и до смерти Константина (313-337 гг.)
- 2. Наследники Константина (337-363 гг.)
- Пантелеев А. Д. Критика христианства. Предшественники Юлиана
Раздел III. ЮЛИАН: ФИЛОСОФСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ
- Ведешкин М. А. Константин I и философы
- Appendix
- Ведешкин М. А. Потерянное звено «золотой цепи»: Эдесий и пергамская школа неоплатонизма
- «Божественный» Эдесий. Страницы биографии
- Философский куррикулум школы
- Пергамская школа и теургия
- Политическое кредо Эдесия и судьбы учеников школы
- Заключение
- Светлов Р. В. Неоплатонизм и халдаизм Юлиана
- Appendix. Юлиан и «гелиоцентризм»
- Светлов Р. В. О внешности и образе жизни Юлиана. Юлиан Отступник — «последний киник»?
- Пантелеев А. Д. «Против галилеян» Юлиана
Раздел IV. РЕФОРМЫ ЮЛИАНА
- Ведешкин М. А. Реформы Юлиана: курии, храмы, отношение к христианству
- Светлов Р. В. Реформы Юлина — от монет до образования
- Светлов Р. В. Политическая теургия. Юлиан и проект восстановления Иерусалимского Храма
- Предтечи. Порфирий и иудаизм
- Юлиан Отступник и проект Третьего Храма
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Ведешкин М. А. От «Гречишки» до «Молнии»: о многих прозвищах Флавия Клавдия Юлиана
- 1. Греческий цезарь
- 2. Нецарственный император
- 3. Бородатый козел
- 4. «Самый философский из царей»
- 5. Apostata et christiani nomini hostis
- 6. Sacricola vel victimarius?
- 7. Персидский поход
- 8. Память
Пантелеев А. Д. «Акты Акакия»: фантазия IV в. на тему гонений и суда над христианами
Спасибо! Отличная книга! Жаль, что в моей молодости не было таких, читали беллетриста Мережковского...
Большое спасибо!