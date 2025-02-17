Ведешкин Михаил, Пантелеев Алексей, Светлов Роман - Языческая утопия Юлиана Отступника

Время жизни Флавия Клавдия Юлиана (Flavius Claudius lulianus), получившего в христианской историографии прозвание Юли­ана Отступника (lulianus Apostata: 331/2-363, правил в 361-363) в общеисторической ретроспективе может рассматриваться двумя прямо противоположными образами. С точки зрения «большого масштаба» — это лишь примечательный момент исторической драмы смены языческой культуры христианской. Яркий, но все-таки теряющийся с точки зрения великих исторических перемен, как бы одолеваемый их ходом. Сточки зрения «малого масштаба» короткое правление Юлиана — точка бифуркации, т. е. неопределенности в отношении будущего развития системы, в данном случае, Римской империи.

Для подобных «точек бифуркации» характерна плотность и высокий темп происходящих событий: действительно, полтора года правления Юлиана, наполненные реформами, известны нам лучше, чем куда более длительные сроки правления многихиных императоров. Эволюция различных систем римского государственного и культурного организма в этот момент резко ускорилась, и с точки зрения текущего момента было трудно понять, в каком направлении она пойдет в дальней­шем. Поэтому, несмотря на невозможность сослагательного на­клонения в исторической науке, в отношении правления Юлиана неоднократно ставился вопрос «а что было бы, если...»? И в этом случае «малый масштаб» лишает «законы истории» очевидности. Возникает ощущение, что конечная причина происходящего лежит в какой-то другой плоскости.

Эта книга не имеет своей задачей выступить в качестве исторической пифии — тем более что любое предсказание post factum является лукавством, либо фантазией о том, что происходит в од­ ной из ветвящихся версий мультивселенной Хью Эверетта. Она не о том, что могло бы быть, но о том, что планировалось. И как эти планы меняли реальность тогдашней империи, насколько они сказались в ее будущем, даже несмотря на раннюю смерть Юлиана. Мы неоднократно будем писать о том, что сам Юлиан не думал о том, что он вершит нечто новое, что его мышление «проективно» и «креативно». Напротив, он полагал себя реставратором бла­городной, благочестивой, процветающей старины. Но мы понима­ем, что в итоге строилось нечто, где традиция, точнее, традиции становились строительными блоками для чего-то нового. И мы посмотрим на «проект» Юлиана именно с этой, современной позиции. Поставим его в ряд с другими проектами строительства будущего, о которых идет речь в книжной серии, частью которой является настоящее издание.

Ведешкин Михаил, Пантелеев Алексей, Светлов Роман - Языческая утопия Юлиана Отступника

Издательство БФУ им. И. Канта, 2024, 367 с.

ISBN 978-5-9971-0889-2

Ведешкин Михаил, Пантелеев Алексей, Светлов Роман - Языческая утопия Юлиана Отступника - Оглавление

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Светлов Р. В. ЖИЗНЬ ЮЛИАНА

Раздел I. ИМПЕРИЯ ДО ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА

Ведешкин М. А. От кризиса III в. к династии Константина І 1. Кризис III в. и трансформация Римской империи 2. Реформы Диоклетиана 3. Тетрархические войны 306-324 гг. 4. Империя Константина и его сыновей

Ведешкин М. А. Упадок и разрушение античной гражданской общины

Раздел ІІ. ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО ДО ЮЛИАНА

Пантелеев А. Д. Трансформация религиозной жизни античного мира от Александра Великого до Константина

Культ правителя

Восточные культы в античном мире

За пределами традиции: новации в религиозной жизни рубежа эр

Ведешкин М. А., Пантелеев А. Д. От церкви гонимой к церкви торжествующей: христианство и Римская империя в III — первой половине IV в. 1. Христианство и Рим в III веке 2. Альтернативы: еретические течения в раннем христианстве 3. Великое гонение 4. На пути к христианской империи 5. Христианская империя

Ведешкин М. А. Правовой статус язычников и языческих культов в Римской империи при Константине и его сыновьях 1. От Миланского эдикта и до смерти Константина (313-337 гг.) 2. Наследники Константина (337-363 гг.)

Пантелеев А. Д. Критика христианства. Предшественники Юлиана

Раздел III. ЮЛИАН: ФИЛОСОФСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

Ведешкин М. А. Константин I и философы

Appendix

Ведешкин М. А. Потерянное звено «золотой цепи»: Эдесий и пергамская школа неоплатонизма

«Божественный» Эдесий. Страницы биографии

Философский куррикулум школы

Пергамская школа и теургия

Политическое кредо Эдесия и судьбы учеников школы

Заключение

Светлов Р. В. Неоплатонизм и халдаизм Юлиана

Appendix. Юлиан и «гелиоцентризм»

Светлов Р. В. О внешности и образе жизни Юлиана. Юлиан Отступник — «последний киник»?

Пантелеев А. Д. «Против галилеян» Юлиана

Раздел IV. РЕФОРМЫ ЮЛИАНА

Ведешкин М. А. Реформы Юлиана: курии, храмы, отношение к христианству

Светлов Р. В. Реформы Юлина — от монет до образования

Светлов Р. В. Политическая теургия. Юлиан и проект восстановления Иерусалимского Храма

Предтечи. Порфирий и иудаизм

Юлиан Отступник и проект Третьего Храма

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ведешкин М. А. От «Гречишки» до «Молнии»: о многих прозвищах Флавия Клавдия Юлиана 1. Греческий цезарь 2. Нецарственный император 3. Бородатый козел 4. «Самый философский из царей» 5. Apostata et christiani nomini hostis 6. Sacricola vel victimarius? 7. Персидский поход 8. Память



Пантелеев А. Д. «Акты Акакия»: фантазия IV в. на тему гонений и суда над христианами