Плотин - Эннеада - в 6-ти томах - Quadrivium
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Издательский проект Quadrivium
Серия HELLENICA
Книга переводов, которую вы держите в руках, представляет собой не авторскую редакцию моего старого перевода, изданную в начале двухтысячных в «Издательстве Олега Абышко», но перевод новый, выполненный на иных основаниях, нежели тот достопамятный труд моей молодости, так что «книга эта основана на недавно измышленных событиях, все совпадения с прошлыми текстами прошу считать случайными».
Представление о необходимости нового издания Плотина имела две составляющие. Во-первых, внешнюю: мне совершенно ясно, что пока изданием Плотина занимается г. Абышко, региональные библиотеки этой книги не увидят, и меня, как главу издательского проекта «Квадривиум», работающего с библиотеками par exellence, это, конечно, не радует. Кроме того, высокая стоимость томов «синего Плотина», делающая издание труднодоступным для наиболее читающих страт страны, никогда не отличавшейся заботой о своих интеллектуалах, представляется мне тоже немалым злом. Наконец, совершенно невероятное оформление издания: египетские артефакты, имевшие к историческому Плотину[1] столь же малое отношение, как та «голова из Остии», которая не нарочито была выдана издателем за портрет философа[2].
На вклейке в нашем издании изображен рельеф «Плотин с учениками» (саркофаг 270 г. н. э. из Музеев Ватикана). На оригинальном мраморе у головы философа отколот нос; специально для нашего издания изображение обработано — недостающий скол восстановлен по аналогии с сохранившимися памятниками римской скульптуры того времени. Среди учеников Плотина контрастно выделяется ближневосточный профиль его последователя — по-видимому, это Порфирий. Считается[3], что сюжет «философ в окружении учеников» послужил основой для позднеантичной иконографии «Христа в окружении апостолов» (причем в качестве примера автор упомянутой в примечании статьи приводит именно наш барельеф)[4]. В следующих томах мы опубликуем все предполагаемые изображения Плотина в том виде, в котором они сохранились. Это, так сказать, парадный портрет.
Начало каждого трактата украшено рисунком, снятым с древнегреческих ваз из коллекции Государственного Эрмитажа.
Разумеется, для появления этого издания существовала и необходимость внутренняя, несравненно важнейшая вышеизложенных внешних причин. Имея отношение к переводам Плотина уже около четверти века, я не могу не знать, что развитые новоевропейские литературы имеют по несколько разных переводов Эннеад, так что осмысление этого текста имеет как экстенсивное временное измерение (т. е. перевод длится, начиная с эпохи Возрождения, веками), так и качественное — разные переводчики, разные принципы и задачи. В русской традиции мы находимся у истоков этого процесса. Тем насущнее необходимость сделать первые шаги.
В настоящем томе сравнительно с прошлым изданием: трактаты I. 2 и I. 9, публиковавшиеся в переводах С. Э. Андреевой и Р. В. Светлова, публикуются в моем переводе; в моем же переводе дана Порфириева Жизнь Плотина, отсутствовавшая в первом издании.
Продолжая воплощать издательские замыслы Порфирия, я развил начатую им рубрикацию текста, разбив его на стихи, попытался извлечь из монологической массы внутренние диалоги и дать их в раздельности реплик со всей возможной наглядностью. Для того чтобы этот, имеющий непреходящее созерцательное значение, текст был понятен и с концептуальной точки зрения, я поставил короткие синопсисы перед каждой главой и свел их в единые тексты в конце каждого трактата, а затем и в конце тома, что позволит читателю неплохо ориентироваться в томе в целом и в каждой из его частей. В конце книги специально оставляются пустые страницы для выписок.
Что касается сопроводительных статей, то я решил вынести их в отдельный том или тома: прежде всего потому, что деление на «девятки» — это деление более декоративное, чем смысловое; последнее было дано Порфирием в разделении на тома: первый том составляли первые три «девятки», второй — четвертая и пятая, и последний — шестая. Таким образом, издание Плотина — это существенно «трехтомник», так что статьи имеет смысл писать не к «эннеадам», но к томам. Так, возможно, мы и поступим; а возможно, вынесем сопроводительные тексты в том (тома), завершающие издание.
Т. Г. Сидаш
[1] Плотина с Египтом связывало, по-видимому, только рождение. Никаких следов влияния египетской культуры или религии на этику и эстетику (не говоря уже о метафизике) мыслителя мы не находим. Проведя юность в Александрии, а зрелые годы и старость в Риме, философ, насколько мы можем судить об этом из его трудов и воспоминаний Порфирия, оставался совершенно равнодушным к изображенным на обложках издания «красотам».
[2] Их двух возможных изображений Плотина прежним издателем был выбран образ, достойный более всего радости о том, что он может Плотину не принадлежать: вместо того чтобы, ухватившись за эту возможность, поскорее забыть о нем, издатель усвоил мыслителю этот во всех отношениях депрессивный портрет и отпечатал его во всех семи книгах собрания.
[3] Квилидзе Н. В. Иконография апостолов // Православная Энциклопедия. Т. 3. 2002. С. 111-112.
[4] Замечание Ф. А. Пирвица, занимавшегося реконструкцией образа для нашего издания.
Плотин - Первая Эннеада
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. — 240 с.
ISBN 978-5-7164-0716-9
Плотин - Первая Эннеада - Порфирий - о жизни Плотина и порядке [написания] его книг[5]
1. Плотин — наш философ[6] — казалось, стыдился, что есть в теле. Из-за этого умонастроения он не допускал разговоров ни о своем роде, ни о своих предках, ни о своем отечестве. <5> Он настолько избегал позировать живописцам и скульпторам, что сказал Амелию, который (нуждаясь в его образе) склонял его к этому: «Неужели не достаточно тебе получить в дар тот эйдол, которым облекла нас природа, но ты согласен и на эйдол эйдола и считаешь важным, чтобы он оставался еще долгое время [после того, как мой эйдол разрушится], <10> как некая достойная созерцания вещь?» Из-за этого-то он и отказался сидеть [позируя]. Амелий же имел друга — Картерия, лучшего из тогдашних живописцев; он ввел его в наше общество, и тот стал бывать на наших беседах — на них мог быть любой из внешних, если на то была его воля, — чтобы, внимательно из раза в раз всматриваясь, <15> схватить наиболее яркие зримые черты [учителя]. Через некоторое время он по памяти написал подобие внутреннего образа, и чтобы подобие стало максимальным, его поправил Амелий: так вот благодаря таланту Картерия возник без ведома Плотина наиболее подобный его образ.
2. Часто страда я от колик, он не позволял ставить себе клистир, говоря что старику не выдержать такого лечения, не решался употреблять и лекарственного териака[7], говоря, что и блюда из тел домашних животных <5> не годятся ему в пищу. Он держался вдали от бани и практиковал ежедневные растирания на дому; после же того, как [на Город] обрушилась чума и тем, кто его растирал, довелось умереть, он пренебрег этим лечением <10> и вскоре устроил себе и дичайшую болезнь горла. Пока я был при нем, болезнь в таком виде еще не явилась; когда же я отплыл [из Италии], страдание разгорелось до того, что ясность и звучность его голоса исчезли в хрипоте, взгляд помутился, руки и ноги стали подволакиваться — так говорит друг [покойного] Ев-стохий, бывший с ним вплоть до смерти, <15> — из-за этого [другие] друзья его отвратились от встреч с ним, ибо он имел обыкновение приветствовать всех поименно [и уже не мог этого сделать]. Тогда он оставил Город и удалился в Кампанью, в поместье своего старинного друга Дзэта, к тому времени уже покойного. <20> Это имение давало ему все необходимое, да и из Минтурн от Кастрикия приходили — заботились, ибо Кастрикий имел в Минтурнах собственность. Об имевшей случиться кончине Евстохий нам рассказывал вот что: поскольку сам Евстохий обитал в Путеолах, то прибыл к нему поздно, <25> Плотин же говорит ему: «Я тебя еще жду»; и потом говорит: «Я сейчас попытаюсь возвести бога, который во мне, к божеству, которое во Вселенной»; тут под ложем, на котором он лежал, проползла змея и скрылась в имевшейся в стене дыре, дух же его отошел. <30> Как рассказывал Ев-стохий, было ему шестьдесят шесть лет, был свершен второй год царя Клавдия. В момент его смерти мне, Порфирию, довелось проводить свои дни в Лилибее, Амелию — в Апамее Сирийской, Кастрикию — в Риме; при нем был только Евстохий[8]. <35>
Если мы отсчитаем от второго года царя Клавдия шестьдесят шесть лет, то временем его рождения окажется тринадцатый год царя Севера[9]. Ни месяц рождения его, ни день не ясны, ибо дня рождения своего он не праздновал ни жертвою, ни застольем, <40> в то время как дни рождения Платона и Сократа отмечал жертвой и трапезой для друзей, по окончании коей те из друзей, которые могли, должны были держать перед собравшимися речь.
[5] Перевод выполнен по изд. Армстронга в кн.: Plotinus Enneads. Harvard, 1966.
[6] ό καθ' ήμας φιλόσοφος — выражение обозначает принадлежность к общей школе, точнее даже к общему кругу или общине. У современных Плотину христианских апологетов выражение ή καθ' ήμας φιλοσοφία обозначает «нашу философию», т. е. собственно христианское учение.
[7] Териак — утерянное ныне универсальное противоядие, действовавшее в том числе и при внутренних отравлениях организма. Был изобретен Митридатом VI Евпатором в результате многолетних опытов над преступниками. В Риме стал известен благодаря личному врачу Нерона Андромаху. В состав препарата входило несколько десятков компонентов и чаще всего мясо змеи (иногда также и бобра), что дает нам ключ для понимания следующего оборота.
[8] Эту разбросанность ближайших учеников по провинциям следует, по-видимому, связывать с провалом политических устремлений кружка, ибо надежда на основание Платоно-полиса, опирающаяся на симпатии императора Галлиена к
[9] Т. е. по этим расчетам выходит, что Плотин родился в 205-м и умер в 270 г. по Р. Х.
Настоящая книга представляет собой новый перевод второй Эннеады Плотина, выполненный по изданию: Plotinus. Harvard University Press., MCMLXXIX.
Продолжая воплощать издательские замыслы Порфирия, я развил начатую им рубрикацию текста, разбив его на стихи; попытался извлечь из монологической массы внутренние диалоги и дать их в раздельности реплик. Для того чтобы этот — имеющий непреходящее созерцательное значение — текст был понятен и с концептуальной точки зрения, я поставил короткие синопсисы перед каждой главой и свел их в единые тексты в конце каждого трактата.
Везде, где мы встречаем философские термины, призванные называть Ипостаси, рассуждения о божественности как таковой, именование аспектов второй и третьей Ипостасей или местоимения, указывающие на них, я употребляю курсив. Он употребляется мною и там, где Плотин говорит о душе мира и указывающих на нее местоимениях. Также курсив употребляется мною, когда речь заходит о неопределенно высшей, божественной душе; таких пассажей особенно много в трактате II. 9. Трактат II. 3, представленный в издании 2004 г. в переводе С. Э. Андреевой и О. В. Асташевой, дан в этой книге в моем переводе.
Т. Г. Сидаш
Плотин - Вторая Эннеада
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. 224 с.
ISBN 978-5-7164-0729-9
Плотин - Вторая Эннеада - Содержание
От переводчика и издателя
- II. 1. О небе (40)
- II. 2. О движении неба (14)
- II. 3. Творят ли звезды (52)
- II. 4. О двух родах материи (12)
- II. 5. О том, что существует в возможности и что в действительности (25)
- II. 6. О сущности и о качестве (17)
- II. 7. О всецелом слиянии (37)
- II. 8. О зрении, или о том, почему удаленные предметы являются маленькими (35)
- II. 9. Против гностиков (33)
Некоторые вещи кажутся участвующими только в бытии, некоторые — в жизни, другие, воспринимая, участвуют в жизни еще больше, иные обладают уже и логосом, а некоторые — и всей полнотой жизни. Не должно от неравных требовать равного; видят ведь не пальцем, но глазом; пальцу свойственно иное, а именно — бытие пальцем и то, что такому бытию принадлежит».
Плотин - Третья Эннеада
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2018. 352 с.
ISBN 978-5-7164-0757-2
Плотин - Третья Эннеада - Содержание
От переводчика и издателя
- III. 1. О судьбе (3)
- III. 2. О провидении. Трактат первый (47)
- III. 3. О провидении. Трактат второй (48)
- III. 4. О даймонах, полученных нами в удел (15)
- III. 5. Об Эроте (50)
- III. 6. О бесстрастии бестелесных (26)
- III. 7. О времени и вечности-эоне (45)
- III. 8. О природе, созерцании и Едином (30)
- III. 9. Различные наблюдения (13)
Сводная памятка по I—III Эннеадам
Плотин - Четвертая Эннеада. Книга 1
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2018. 368 с.
ISBN 978-5-716400787-9
Плотин - Четвертая Эннеада. Книга 1 - Содержание
От издателя
- IV. 1. О сущности души. Трактат первый (21)
- IV. 2. О сущности души. Трактат второй (21)
- IV. 3. Об апориях души. Трактат первый (27)
Т. Г. Сидаш. Учение Плотина о началах телесного мира
- Приложение I. Античный герметизм
- Приложение II. Ириней и Плотин против гностиков
1. Что он скажет? Какими воспоминаниями будет обладать душа, оказавшись в умопостигаемом и при сущности тамошнего? Или же последовательно будет сказать, что она созерцает тех, в ком она есть и окрест которых действует, в противном же случае она не есть там вообще? Но будет ли она помнить здешние вещи: [свое] былое философствование, например, <5> или что, будучи здесь, она видела тамошних?
2. Но когда некто направляет свое мышление на какую-то вещь, то невозможно, чтобы он делал что-то другое, нежели мыслил и созерцал эту вещь; и утверждение: «я уже мыслил [вещь прежде]», — не заключено в мышлении этой вещи, но кто-нибудь может сказать так после (если только скажет вообще), т. е. когда изменение <10> уже произошло [и человек от вещи отвлекся] — и тогда невозможно, чтобы, существуя в умопостигаемом только, человек обладал памятью того, что случилось, когда он был здесь.
Плотин - Четвертая Эннеада. Книга 2
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2019. 240 с.
Плотин - Четвертая Эннеада. Книга 2 - Содержание
От переводчика и издателя
- IV. 4. Об апориях души. Трактат второй (28)
- IV. 5. Об апориях души. Трактат третий. Или о зрении (29)
- IV. 6. О чувственном восприятии и памяти (41)
- IV. 7. О бессмертии души (2)
- IV. 8. О схождении души в тела (6)
Вместе с переводами трактатов Пятой Эннеады мы публикуем здесь сводные памятки к Четвертой и Пятой Эннеадам — второму тому Эннеад в рубрикации Порфирия, — чтобы читатель мог охватить весь том единым взглядом, а также обширную статью «Онтологическая психология Плотина», которая является логическим продолжением статьи «Учение Плотина о началах телесного мира», опубликованной нами ранее (т. 4, кн. 1) и посвященной анализу материала первых трех Эннеад.
Т. Г. Сидаш
Плотин - Пятая Эннеада
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2019. 400 с.
ISBN 9785716409750
Плотин - Пятая Эннеада - Содержание
От переводчика и издателя
- V. 1. О трех царствующих ипостасях (10)
- V. 2. О возникновении и чинах [существ] после первого (11)
- V. 3. О познающих ипостасях и том, что по ту сторону (49)
- V. 4. Как то, что после первого, приходит от первого, и о едином (7)
- V. 5. О том, что умопостигаемые не вне ума, и о благе (32)
- V. 6. О том, что то, что по ту сторону сущего, не мыслит, и о том, что есть первое мыслящее и что второе (24)
- V. 7. О том, есть ли идея каждого (18)
- V. 8. Об умопостигаемой красоте (31)
- V. 9. Об уме, идеях и сущем (5)
- Сводная памятка по IV Эннеаде
- Сводная памятка по V Эннеаде
Т. Г. Сидаш. Онтологическая психология Плотина
- I Дополнения к учению об инобытии (логос, материя, эрос)
- II Дополнения к учению о лжебытии (небожественная душа, необходимость, ад)
- III Натуртеология
- IV Заключение
Плотин - Шестая Эннеада. Книга I
(Hellenica)
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 320 с.
ISBN 978-5-7164-1029-9
Плотин - Шестая Эннеада. Книга I - Содержание
От издателя
- VI. 1. О родах сущего. Трактат первый (42)
- VI. 2. О родах сущего. Трактат второй (43)
- VI. 3. О родах сущего. Трактат третий (44)
Сводная памятка
Словарик
Т. Г. Сидаш - Трактат Плотина «О родах сущего»
Введение
I. Сущность
- A. Конспективное изложение учения Аристотеля о сущности
- Б. Критика этого учения Плотином
- B. Против стоиков
-
Г. Положительное учение Плотина о сущности
- α. Онтологическая омонимия у Плотина
- β. Онтология образа
- γ. Срединность чувственной сущности
- δ. Учение Плотина об умопостигаемой сущности. Один, три, пять
- ε. Один, три, пять чувственной сущности
II. Количество и количественно определенное
- А. Учение Аристотеля
- Б. Критика Плотина
-
В. Положительное учение Плотина о количестве и количественно определенном
- 1. Учение о числе
- 2. Учение о количественно определенном
III. Соотнесенное
- A. Учение Аристотеля
- Б. Критика Плотином этого учения
- B. Против стоиков
- Г. Положительное учение Плотина о соотнесенном
IV. Качество и качественно определенное
- A. Учение Аристотеля
- Б. Критика этого учения Плотином
- B. Против стоиков
- Г. Положительное учение Плотина о качестве
V. Остальные шесть категорий
- A. Учение Аристотеля
- Б. Творческое действие и действие претерпевания
- B. Обладание
- Г. Положение
- Д. «Где»
- Е. «Когда»
- Ж. Против стоической категории «вещи в определенном состоянии»
VI. Учение о движении и покое
- A. Движение и энергия
- Б. Движение в умопостигаемом
- B. Движение в чувственном
- Г. Покой в умопостигаемом. Троица первых родов
- Д. Покой в чувственном
Заключение
I. Сущность
- Критика понятия сущности как такового
- Общие определения
II. Количество и количественно определенные
III. Соотнесенные
IV. Качество и качественно определенное
V. Творческое действие и действие претерпевания, обладание, положение, «где», «когда»
VI. Движение и энергия
VII. Покой и неподвижность
Плотин - Шестая Эннеада. Книга 2
(SERIA HELLENICA)
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 272 с.
ISBN 978-5-7164-1071-8
Плотин - Шестая Эннеада. Книга 2 - Содержание
- VI. 4. О том, что сущее, единое и тождественное есть разом повсюду как целое. Трактат первый (22)
- VI. 5. О том, что сущее, единое и тождественное есть разом повсюду как целое. Трактат второй (23)
- VI. 6. О числах (34)
- Сводная памятка
Т. Г. Сидаш - Ноология Плотина
I. Аритмология, или учение об умопостигаемом
- Введение
- А. Единое не есть
- Б. Число не есть
- Учение о числе
- A. О Едином и умопостигаемом
- Б. Учение о высших числах
- B. Числа в двух других моментах триады Ума
- Г. Числа после Ума
II. Учение об умопостигающем акте
- 1. Особенность сущего во втором моменте Ума, или ум
- 2. Триада ума
- II A. Учение о доэйдетическом мышлении
- 1. Сущее число
- 2. Единое как начало сущего
- 3. Пентаген
- А. Триада сущего
- Б. Остальные роды
III. Учение о живом существе, или об умопостигающем лице
- 1. Общие соображения
- 2. Что есть живое существо?
- 3. От ума всеобщего к единичному уму
- 4. Умопостигаемый космос
- 5. Две диалектики. Приведение построения к античному канону
- 6. Заключение к онтологическому описанию Ума
IV. Различные вопросы
- 1. Учение об умопостигаемой материи
- 2. Простота Ума
V. Богословские главы
- 1. Ум умопостигаемый и Ум умный
- 2. Теология Ума. Кронос. Творец
- 3. Учение о Душе Ипостаси
- А. Общие определения Души. Возникновение Души
- а. Общие определения божественности
- β. Младший и астеничный Ум
- γ. Возникновение Души
- δ. Возникновение душ
- Б. Три творца
- а. Три творца
- β. Имманентная Душе причина творения
- В. Ипостасная особенность (личное свойство) Души
- а. Своеобычность Души в творении
- β. Господин Оформитель
- 4. Душа Ипостась и формы не-божественного бытия
- 5. Троическая теология в целом
VI. Гносеологический этюд
- 1. Мышление дискурсивное и созерцательное
- 2. Мышление иного и мышление себя
- 3. Рабочая схема и выводы
- VII. Умная Жизнь
- 1. Методологическое введение
- 2. Упражнения для представления
- 3. Наставления и предостережения
- 4. Откуда
- 5. Куда
- А. Умозрительные определения
- Б. Символические описания
- 6. Личное отношение к Уму
Данной книгой мы завершаем наш второй перевод Эннеад Плотина: о том, что эта наша работа не является редакцией издания 2002 года, мы писали в первом томе собрания и находим нужным сейчас повторить. Предпринятый труд был самой настоящей творческой лабораторией, ставившей своей задачей продолжить дело Порфирия, а именно: превратить слепые, не имевшие названий и разбиения на предложения и главы тексты — в артикулированные, поименованные и в определенной системе публикуемые трактаты. Даже после проделанного Порфирием грандозного труда слово Плотина все равно скорее производило впечатление, нежели позволяло себя понимать, и я это — как переводчик — отлично знал. Потому, разбив в нашем издании главы Порфирия на «стихи» и поименовав каждый из них в «памятках», полагаю, что сделал следующий шаг в редакторской работе, ставящей своей целью осмысленное прочтение памятника. Вторым немаловажным моментом настоящей работы было решение «вопроса заглавных букв». Разумеется, наш источник не знает такого вопроса вовсе — все слова пишутся со строчной буквы. Однако в силу того, что одни и те же слова — душа, ум, единое, благо, бог, господин, и другие, — не говоря уже о местоимениях, обозначают у Плотина в зависимости от контекста и вещи здешние, и тамошние, то написание этих слов со строчных или заглавных букв становится для переводчика делом полноценной философской интерпретации. И мы постарались сформулировать для себя эти правила написания и систематически применить их к нашему тексту.
Вполне понятно, что в чем-то мы довольны своим трудом, а в чем-то должны продолжить работу, снимая неизбежные при творческом осмыслении текста неточности и обычные в издательском деле огрехи. Наконец, немалый труд по систематизации и пониманию сказанного Плотином вложен в наши статьи, которые специально максимально приближались нами к издаваемым текстам, следовали им, насколько возможно полно, привлекая другой историко-философский материал исключительно в иллюстративных целях. Тот, кто даст себе труд изучить их, получит представление о не-проклов-ском неоплатонизме, причем именно не-проклов-ском, а не недо-прокловском, что, разумеется, имеет обширные историко-философские следствия.
За все четыре года, которые длилась работа над вторым переводом, мне довелось неоднократно выслушать слова недовольства разбиением Эннеад на малые тома. Это действительно доставляет читателю значительное количество неудобств, однако именно такой формат позволил нам и издать полного Плотина в чрезвычайно тяжелое для нас в финансовом отношении время, и, что немаловажно, подарить издание всем основным библиотекам страны. Да и томиков этих вышло девять, что мы и сами заметили лишь сейчас, и что нас порадовало, как форма снежинки.
Плотин - Шестая Эннеада. Книга 3
(HELLENICA)
Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 336 с.
ISBN 978-5-7164-1096-1
Плотин - Шестая Эннеада. Книга 3 - Содержание
- От переводчика и издателя
- VI. 7. Как возникло множество идей, и о Благе (38)
- VI. 8. О свободной воле и желании Единого (39)
- VI. 9. О Благе, или Едином (9)
Сводная памятка
Т. Г. Сидаш - Богопознание у Плотина
Два вводных замечания
I. Обзор текстов
- 1. Суждения о Первоедином и богопознании в предыдущих трактатах
- A. Учение о Первоедином
- B. Учение о богопознании
- а. Рассудочное богопознание
- β. Энтузиастическое богопознание
2. Общий обзор суждений о Первом и о богопознании в трактатах Энн. VI. 7, VI. 8 и VI. 9
- II. Учение Плотина о Первоначале
- 1. О Боге (Желаемом Благе) и познании Его
- А. Любовь к Тому, Кто не знает Себя
- Б. О том, что Бог не мыслит
- 2. О Господе (Желающем Благе)
- A. Понятие о свободе и свободном
- Б. Свобода Первоначала
- B. Катафатика господства
3. О Едином (Господе Боге)
- A. Социальное и анагогическое значение имени «Единое»
- Б. О бытии-вместе и любви к Единому
- B. Обожение
4. Заключение к обзору трактатов VI. 7-VI. 9
- III. Дополнения к учению Плотина о Первоначале
- 1. Единое и вещи вне Его
- 2. Богословие Первого
- 3. Рождение Ума (взгляд первый)
- 4. Рождение Ума (взгляд второй)
- 5. Богопознание
- А. Апофатическое учение о соединении
- Б. Катафатическое учение о соединении
- а. Нон-интеллектуализм (экзистенциализм) Плотина
- β. Метафорические определения богопознания
- γ. Опытное определение
- δ. Условия соединения
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