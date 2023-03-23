Книга переводов, которую вы держите в руках, представляет собой не авторскую редакцию моего старого перевода, изданную в начале двухтысячных в «Издательстве Олега Абышко», но перевод новый, выполненный на иных основаниях, нежели тот достопамятный труд моей молодости, так что «книга эта основана на недавно измышленных событиях, все совпадения с прошлыми текстами прошу считать случайными».

Представление о необходимости нового издания Плотина имела две составляющие. Во-первых, внешнюю: мне совершенно ясно, что пока изданием Плотина занимается г. Абышко, региональные библиотеки этой книги не увидят, и меня, как главу издательского проекта «Квадривиум», работающего с библиотеками par exellence, это, конечно, не радует. Кроме того, высокая стоимость томов «синего Плотина», делающая издание труднодоступным для наиболее читающих страт страны, никогда не отличавшейся заботой о своих интеллектуалах, представляется мне тоже немалым злом. Наконец, совершенно невероятное оформление издания: египетские артефакты, имевшие к историческому Плотину [1] столь же малое отношение, как та «голова из Остии», которая не нарочито была выдана издателем за портрет философа [2]

На вклейке в нашем издании изображен рельеф «Плотин с учениками» (саркофаг 270 г. н. э. из Музеев Ватикана). На оригинальном мраморе у головы философа отколот нос; специально для нашего издания изображение обработано — недостающий скол восстановлен по аналогии с сохранившимися памятниками римской скульптуры того времени. Среди учеников Плотина контрастно выделяется ближневосточный профиль его последователя — по-видимому, это Порфирий. Считается [3] , что сюжет «философ в окружении учеников» послужил основой для позднеантичной иконографии «Христа в окружении апостолов» (причем в качестве примера автор упомянутой в примечании статьи приводит именно наш барельеф) [4] . В следующих томах мы опубликуем все предполагаемые изображения Плотина в том виде, в котором они сохранились. Это, так сказать, парадный портрет.

Начало каждого трактата украшено рисунком, снятым с древнегреческих ваз из коллекции Государственного Эрмитажа.

Разумеется, для появления этого издания существовала и необходимость внутренняя, несравненно важнейшая вышеизложенных внешних причин. Имея отношение к переводам Плотина уже около четверти века, я не могу не знать, что развитые новоевропейские литературы имеют по несколько разных переводов Эннеад, так что осмысление этого текста имеет как экстенсивное временное измерение (т. е. перевод длится, начиная с эпохи Возрождения, веками), так и качественное — разные переводчики, разные принципы и задачи. В русской традиции мы находимся у истоков этого процесса. Тем насущнее необходимость сделать первые шаги.

В настоящем томе сравнительно с прошлым изданием: трактаты I. 2 и I. 9, публиковавшиеся в переводах С. Э. Андреевой и Р. В. Светлова, публикуются в моем переводе; в моем же переводе дана Порфириева Жизнь Плотина, отсутствовавшая в первом издании.

Продолжая воплощать издательские замыслы Порфирия, я развил начатую им рубрикацию текста, разбив его на стихи, попытался извлечь из монологической массы внутренние диалоги и дать их в раздельности реплик со всей возможной наглядностью. Для того чтобы этот, имеющий непреходящее созерцательное значение, текст был понятен и с концептуальной точки зрения, я поставил короткие синопсисы перед каждой главой и свел их в единые тексты в конце каждого трактата, а затем и в конце тома, что позволит читателю неплохо ориентироваться в томе в целом и в каждой из его частей. В конце книги специально оставляются пустые страницы для выписок.

Что касается сопроводительных статей, то я решил вынести их в отдельный том или тома: прежде всего потому, что деление на «девятки» — это деление более декоративное, чем смысловое; последнее было дано Порфирием в разделении на тома: первый том составляли первые три «девятки», второй — четвертая и пятая, и последний — шестая. Таким образом, издание Плотина — это существенно «трехтомник», так что статьи имеет смысл писать не к «эннеадам», но к томам. Так, возможно, мы и поступим; а возможно, вынесем сопроводительные тексты в том (тома), завершающие издание.

Т. Г. Сидаш

[1] Плотина с Египтом связывало, по-видимому, только рождение. Никаких следов влияния египетской культуры или религии на этику и эстетику (не говоря уже о метафизике) мыслителя мы не находим. Проведя юность в Александрии, а зрелые годы и старость в Риме, философ, насколько мы можем судить об этом из его трудов и воспоминаний Порфирия, оставался совершенно равнодушным к изображенным на обложках издания «красотам». [2] Их двух возможных изображений Плотина прежним издателем был выбран образ, достойный более всего радости о том, что он может Плотину не принадлежать: вместо того чтобы, ухватившись за эту возможность, поскорее забыть о нем, издатель усвоил мыслителю этот во всех отношениях депрессивный портрет и отпечатал его во всех семи книгах собрания. [3] Квилидзе Н. В. Иконография апостолов // Православная Энциклопедия. Т. 3. 2002. С. 111-112. [4] Замечание Ф. А. Пирвица, занимавшегося реконструкцией образа для нашего издания.

Плотин - Первая Эннеада Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. — 240 с. ISBN 978-5-7164-0716-9 Плотин - Первая Эннеада - Порфирий - о жизни Плотина и порядке [написания] его книг[5]

1. Плотин — наш философ [6] — казалось, стыдился, что есть в теле. Из-за этого умонастроения он не допускал разговоров ни о своем роде, ни о своих предках, ни о своем отечестве. <5> Он настолько избегал позировать живописцам и скульпторам, что сказал Амелию, который (нуждаясь в его образе) склонял его к этому: «Неужели не достаточно тебе получить в дар тот эйдол, которым облекла нас природа, но ты согласен и на эйдол эйдола и считаешь важным, чтобы он оставался еще долгое время [после того, как мой эйдол разрушится], <10> как некая достойная созерцания вещь?» Из-за этого-то он и отказался сидеть [позируя]. Амелий же имел друга — Картерия, лучшего из тогдашних живописцев; он ввел его в наше общество, и тот стал бывать на наших беседах — на них мог быть любой из внешних, если на то была его воля, — чтобы, внимательно из раза в раз всматриваясь, <15> схватить наиболее яркие зримые черты [учителя]. Через некоторое время он по памяти написал подобие внутреннего образа, и чтобы подобие стало максимальным, его поправил Амелий: так вот благодаря таланту Картерия возник без ведома Плотина наиболее подобный его образ.

2. Часто страда я от колик, он не позволял ставить себе клистир, говоря что старику не выдержать такого лечения, не решался употреблять и лекарственного териака [7] , говоря, что и блюда из тел домашних животных <5> не годятся ему в пищу. Он держался вдали от бани и практиковал ежедневные растирания на дому; после же того, как [на Город] обрушилась чума и тем, кто его растирал, довелось умереть, он пренебрег этим лечением <10> и вскоре устроил себе и дичайшую болезнь горла. Пока я был при нем, болезнь в таком виде еще не явилась; когда же я отплыл [из Италии], страдание разгорелось до того, что ясность и звучность его голоса исчезли в хрипоте, взгляд помутился, руки и ноги стали подволакиваться — так говорит друг [покойного] Ев-стохий, бывший с ним вплоть до смерти, <15> — из-за этого [другие] друзья его отвратились от встреч с ним, ибо он имел обыкновение приветствовать всех поименно [и уже не мог этого сделать]. Тогда он оставил Город и удалился в Кампанью, в поместье своего старинного друга Дзэта, к тому времени уже покойного. <20> Это имение давало ему все необходимое, да и из Минтурн от Кастрикия приходили — заботились, ибо Кастрикий имел в Минтурнах собственность. Об имевшей случиться кончине Евстохий нам рассказывал вот что: поскольку сам Евстохий обитал в Путеолах, то прибыл к нему поздно, <25> Плотин же говорит ему: «Я тебя еще жду»; и потом говорит: «Я сейчас попытаюсь возвести бога, который во мне, к божеству, которое во Вселенной»; тут под ложем, на котором он лежал, проползла змея и скрылась в имевшейся в стене дыре, дух же его отошел. <30> Как рассказывал Ев-стохий, было ему шестьдесят шесть лет, был свершен второй год царя Клавдия. В момент его смерти мне, Порфирию, довелось проводить свои дни в Лилибее, Амелию — в Апамее Сирийской, Кастрикию — в Риме; при нем был только Евстохий [8] . <35>

Если мы отсчитаем от второго года царя Клавдия шестьдесят шесть лет, то временем его рождения окажется тринадцатый год царя Севера [9] . Ни месяц рождения его, ни день не ясны, ибо дня рождения своего он не праздновал ни жертвою, ни застольем, <40> в то время как дни рождения Платона и Сократа отмечал жертвой и трапезой для друзей, по окончании коей те из друзей, которые могли, должны были держать перед собравшимися речь.