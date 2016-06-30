В 1859г. известный немецкий ученый, автор трудов «История города Рима в Средние века» и «История города Афин в Средние века» Фердинанд Грегоровиус писал: «Три города сияют в истории человечества блеском всемирного значения; Иерусалим, Афины и Рим.

Все три города в процессе мировой жизни являются содействующими и воздействующими друг на друга факторами человеческой культуры.

Иерусалим, главный город маленького еврейского народа, совсем не могущественного, был центром того загадочного монотеистического государства, из которого вышло христианство, и таким образом он является метрополией мировой религии. Долгое время спустя после своего падения он снова получает всемирно-историческое значение, наряду с Римом и в связи с ним. В древности римляне разрушили Иерусалим, еврейский народ был рассеян по лицу земли, значение священного города перешло на христианский Рим; но в XI веке Иерусалим снова вырастает, и в периоде крестовых походов является целью стремлений христианских пилигримов и предметом великой народной борьбы между Европой и Азией. И уже затем история Иерусалима оканчивается вместе с теми идеями, символом которых он был».

С тех пор об этом городе написаны сотни книг и статей. Несмотря на многочисленные труды по истории и топографии Иерусалима, остается без ответа один простой вопрос – все как эти исследования относятся к самому городу, с которым связаны события изменившие мир? Не имеет значения, в каком году проходило то или иное событие, связанное с Иерусалимом. Ведь относительно друг друга эти события выстраиваются абсолютно.

Виноградов А. Г. - Иерусалим. Взлет и крушение Великого города

«Издательские решения», 2016

ISBN 978 544 748 29 09

Виноградов А. Г. - Иерусалим. Взлет и крушение Великого города - Содержание

Глава 1 Города

Глава 2 Египет и Ассирия

Глава 3 Замечания о датировке источников

Глава 4 Античность

Глава 5 Войны с Римом

Глава 6 Ромеи и халифат

Глава 7 Соборы

Глава 8 Крестовые походы

Глава 9 Сельджуки

Глава 10 Источники времен крестовых походов

Глава 11 Легион «Молниеносный»

Глава 12 Деяния

Глава 13 Изображения и карты

Глава 14 Народ Resenu

Глава 15 Иосиф Флавий о войнах

Глава 16 Описания Палестины

Глава 17 Солим в античных источниках

Глава 18 Топонимика античной Иудеи

Глава 19 Иосиф Флавий о постройках

Глава 20 Иосиф Флавий о топонимике Иудеи

Глава 21 Ликия

Глава 22 Асия

Глава 23 Иосиф Флавий о топонимике Иерусалима

Глава 24 Топография Иерусалима

Глава 25 Население Иерусалима

Глава 26 Топография Термеса

Глава 27 Ономастика Израиля

Глава 28 Ономастика Термеса

Глава 29 Масленичная гора. Оливки

Глава 30 Оружие Великого города

Виноградов А. Г. - Иерусалим. Взлет и крушение Великого города - Отрывок из книги

Как сообщает Иосиф Флавий, еще Александр Македонский при основании Александрии дал иудеям равные права с македонцами (т.е. завоевателями). Ряд привилегий в Римской империи иудеи получили от Цезаря, эти привилегии были подтверждены Августом. Они были освобождены от подати, им была разрешена посылка дани в Иерусалимский храм (в то время как вообще вывоз золота воспрещался), их собрания контролировались самоуправлением, они имели юридическую автономию (в то время как римское право считалось одним из основных средств унификации империи). Фактически это была экстерриториальность. Только иудейские общины носили название «народа» (laos) и, наоборот, никогда не назывались, как другие национальные общины «сообществом» (synodos).

Тетрахи из идумейской династии правили частями Палестины и Сирии до 102г. Хотя полагают, что Иудея тогда была превращена в римскую провинцию и управлялась римскими прокураторами из Кесарии. Управление Иерусалимом находилось в руках первосвященника и Синедриона.

Беда Достопочтенный: «О счете времен. 3979г. Тиберий, пасынок Августа, то есть сын его жены Ливии, рождённый от её предыдущего мужа, правил 23 года. В 12-й год своего правления он назначил прокуратором Иудеи Пилата. Тетрарх Ирод, который удерживал власть над иудеями в течение 24 лет, основал в честь Тиберия и его матери Ливии Тивериаду и Ливиаду.

3984г. …Агриппа по прозвищу Ирод, сын Аристовула, сына царя Ирода, обвинитель тетрарха Ирода, отправившись в Рим, был брошен Тиберием в оковы, но приобрёл там дружбу очень многих людей, в том числе Гая, сына Германика.

3993г. Гай по прозвищу Калигула правил три года, десять месяцев и восемь дней. Освободив из оков Ирода Агриппу, своего друга, он сделал его царём Иудеи, и тот оставался на троне семь лет, то есть вплоть до 4-го года Клавдия; когда он был поражён ангелом, ему на троне наследовал его сын Агриппа, который занимал эту должность 26 лет, то есть до самого истребления иудеев. Тетрарх Ирод, добиваясь дружбы Гая, по принуждению Иродиады прибыл в Рим, но обвинённый Агриппой, лишился тетрархии и, бежав в Испанию, погиб вместе с горем Иродиады».

Произвол римских прокураторов и нарушение древних прав вызвал осенью 66г. восстание, вскоре превратившееся в настоящую войну. Небольшой римский гарнизон, стоявший в Иерусалиме, был уничтожен, отряды Агриппы II изгнаны из города. Война шла в городах, горах и море. Даже в Риме действовали иудейские мятежники, изгнанные из него императором Клавдием. Во время Иудейской войны иудейские суда занимались пиратством, нанося римлянам значительный урон. Среди трофеев, выставленных во время триумфа Веспасиана в Риме, было «множество кораблей»; на одной из монет в его честь победы легенда – «Victoria Navalis» (Морская победа).

Летом 68г. к стенам Иерусалима подступил римский экспедиционный корпус под предводительством Веспасиана. В начале июля 69г. Веспасиан был провозглашен римским императором. Весной 70 года римляне под командованием его сына, Тита, начали решительное наступление. Яростное сопротивление заставило Тита отказаться от штурма стен и попытаться взять город измором. Осада Иерусалима и бои за город продолжались пять месяцев. Римские легионы наглухо блокировали город. В нем возник сильный голод и от которго погибло 115.880 человек. В 70г. город и храм были до основания разрушены римлянами.

Уцелели лишь три башни и часть западной стены, чтобы десятый легион мог там устроить укрепленный лагерь. Вообще легион размещался в Сирии (Кирра), а затем его лагерь был в Айле (Эйлат). Никаких новых укреплений в городе римляне не возводили. После взятия Иерусалима, война ещё продолжалась, последней пала Массада. Взяв город, Тит отправился в Рим, где отпраздновал великолепный триумф. После Иудейской войны появилось латинское выражение – «иудейская дерзость» (De insolentia iudaeorum).