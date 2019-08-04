Письмо и повествование - Нарративный анализ - Владимир Волох

Применение нарративной модели в качестве аналитического инструмента анализа посланий Павла — явление достаточно новое, но оно уже довольно популярно среди современных исследователей. Термин «нарратив» все чаще и чаще появляется в различных трудах, посвященных исследованию писем апостола.

Ряд ученых сегодня предполагает, что при составлении своих посланий Павел использовал нарратив в роли фона, обрамления или обоснования мыслей, встречающихся в его письмах. Данная работа относится к исследованиям текстов Павла с помощью нарративной теории и посвящена изучению специфики функционирования в тексте источников иудейской и христианской традиций (как письменных, так и устных) как прецедентного текста.

Мы попытаемся ответить на вопрос: уместно ли применять элементы нарративного анализа к произведениям Павла, написанным в эпистолярном жанре? Если ответ на этот вопрос утвердительный, то какими принципами мы должны при этом руководствоваться? Какое влияние могут оказать нарративные исследования на понимание богословия Павла в целом?

Волох В.А. Письмо и повествование. Принципы нарративного анализа посланий Павла

Серия «Коллоквиум в монографиях». - Черкассы: Коллоквиум, 2011. — 130 стр.

ISBN 978-966-8957-23-9

Владимир Волох - Письмо и повествование - Принципы нарративного анализа посланий Павла - Содержание

Введение

Историографический обзор

Формулировка проблемы

Цель исследования

Ограничения

Методология

Определение терминов

Глава 1. Нарративный анализ писем Павла: предпосылки и формулировка принципов

1.1 Предпосылки нарративного анализа посланий Павла

1.2 Нарративность писем Павла и ее следы в тексте

1.3 Нарративный контекст мышления Павла

1.4 Нарративный мир Павла

1.5 Принципы нарративного анализа. Предварительные замечания

1.6. Принципы нарративного анализа писем Павла

Глава 2. Функционирование истории обращенных как доминантного мотива Еф. 1, 3 — 3,13

2.1 Выявление нарративных признаков

2.2 Определение доминантного нарратива

2.3 История обращенных в Еф. 1,3 — 3, 13. Описание событий и развитие сюжетной линии

2. 4 Связь доминантного нарратива с другими прецедентными нарративами Еф. 1,3 — 3, 13

2.5 Влияние нарратива об обращенных на логику и развитие аргументации Павла в Послании к Ефесянам

2.6. Резюме

Заключение

Выводы

Теоретическое значение исследования

Практическое значение исследования

Перспективы для дальнейшего исследования

Библиография

Библейский указатель

Владимир Волох - Письмо и повествование - Принципы нарративного анализа посланий Павла - Исторический обзор

Данная работа, несмотря на ее значение как основы для дальнейшего развития нарративного подхода к посланиям Павла, поначалу вызвала интерес только лишь к дискуссии о Jiiorig Xpiorou Это обусловлено тем, что на первом этапе нарративного поворота, пришедшемся на 80-е гг. XX века, нарратив, под которым тогда понимался по преимуществу художественный текст, изучался семиотически. Однако в последнее десятилетие прошлого века наряду с текстовыми стали исследоваться и нетекстовые, устные формы нарративов. Это побудило исследователей по-новому взглянуть на книгу Хейза, в результате чего появилась такая важная работа в сфере исследования нарративной составляющей писем Павла, как «Новый Завет и народ Божий»

Н. Т. Райта (N. Т. Wright, The New Testament and the People of God).21 В этом труде положительно оцениваются недавние тенденции широкого применения категории нарратива в гуманитарных науках. Как и для представителей постмодернистского критицизма, для автора этой книги повествование представляет собой «средство, с помощью которого человек может говорить о том, что выходит за пределы пространственно-временной реальности». «Повествование — это основная составляющая человеческой жизни... это лучший способ рассказать, что представляет собой мир, окружающий нас».

Свой тезис Райт основывает на разработанной им трехчастной модели, описывающей процесс познания. На первом, самом глубоком (подсознательном) уровне этой модели находится мировоззрение, которое включает понимание человеком реальности, представление о Боге, отношение к окружающему миру. Данное мировоззрение «формирует повествования, посредством которых человек видит реальность и которые составляют второй уровень схемы Райта».30 Эти повествования находятся на более глубоком уровне, чем отдельные наблюдения человека или разрозненные факты, имеющиеся в его сознании. Они — самый характерный способ выражения его мировоззрения. С их помощью человек находит ответы на вопросы своего бытия.

Эти ответы находят свое выражение в культурных и религиозных символах, присущих каждому народу и составляющих третий уровень данной модели.32 Таким образом, повествование находится в центре модели Райта, описывающей взаимоотношения между нарративными и ненарративными аспектами сознания человека, а именно: оно стоит между мировоззрением (представляемой вселенной) и религиозными убеждениями человека.

Что касается Павла, то Райт пишет:

Во всех его письмах, особенно в Посланиях к Римлянам и Галатам, мы обнаруживаем неявное развернутое повествование... Павел подразумевает это повествование, даже когда не излагает его открыто. Мы, в свою очередь, можем понять нарративные миры его различных писем, только если поместим их на соответствующее место в этом всеохватывающем повествовательном мире и внутри той символической вселенной, которую он мысленно представлял. [1]

По мнению Райта, сознание Павла определяло одно большое повествование, которое кратко можно описать как повествование о Боге, Израиле и о мире, при этом для Павла центром данного повествования является Христос, который и составляет его истинную ценность. [2] Этот нарратив становится своего рода сеткой, через которую, как считает Райт, следует читать послания Павла. Обращая внимание на нарративную составляющую мышления Павла и на ее содержание, Райт, тем не менее, не дает никаких методических указаний относительно самого процесса нарративного анализа текста посланий.

Другой автор, внесший свой вклад в нарративный подход к посланиям Павла — Бен Уизерингтон III, автор книг «Нарративное представление Павла о мире. Гобелен трагедии и триумфа» [3] и «Поиск Павла». [4]

Учитывая предложения, ранее сделанные Хейзом и Райтом, Уизерингтон выделяет три момента, формирующих богословие Павла: «1) символическая вселенная Павла, включающая все то, что Павел считает изначально истинным и реальным; 2) нарративный мир мышления Павла, созданный в результате его размышлений о собственной символической вселенной с точки зрения глобального метанарратива; 3) богословские воззрения Павла, его этика и т. д., сложившиеся под влиянием ситуаций, на которые он реагирует в своих письмах». [5]

Учитывая эту модель, Уизерингтон пишет о «фундаментальной истории, из которой Павел выводит все свои дискурсы» [6] и которая нередко довольно ясно выражена в его письмах. Эта макроистория, по мнениюавтора, в первую очередь, основана на писаниях Ветхого Завета, на которые оказали влияние поздние традиции (иудейская, греко-римская, христианская), а также его богословские размышления и личный христианский опыт.

Таким образом, в популярную категорию «повествование» он включает и ветхозаветные Писания, и литературу премудрости, и предания об историческом Иисусе, и личный опыт Павла. К недостаткам данной работы следует отнести отсутствие в ней как самих методологических принципов нарративного анализа, так и их теоретического обоснования. Уизерингтон просто замалчивает их. [7]

В настоящее время интерес к нарративным исследованиям писем Павла не ослабевает. Об этом можно судить по публикациям книг, имеющих отношение к нарративному анализу посланий. В первую очередь можно упомянуть переиздание книги Хейза, [8] на которую вновь обратили внимание в связи с растущим интересом к нарративному анализу трудов Павла.

Особое значение имеет вышедший в свет в 2002 году сборник статей «Нарративное развитие у Павла. Критическая оценка» (Narrative Dynamics in Paul: A Critical Assessment) под редакцией Брюса Лонгенеке-ра (Longenecker). В нем известные современные богословы высказали свое мнение о природе и перспективах нарративного подхода к посланиям Павла. Среди них можно выделить Эдварда Адамса (Adams), который является единственным из всех участников этого проекта, кто вносит конкретные предложения по поводу методики нарративного анализа текста писем Павла.

В частности, он обращает внимание на три основных элемента нарратива: действующих лиц, фон и сюжет, с помощью которых мы можем выделить и описать стоящее за текстом повествование. Для анализа функции и ролей действующих лиц он использует актантную модель структуралиста Греймаса (Greimas).

Делая ряд важных практических предложений в сфере нарративного анализа посланий, Адаме, тем не менее, не дает последовательного, методически обоснованного описания самого процесса нарративного анализа. Более того, несмотря на практическую пользу его исследования, остается неразрешенным ряд важных вопросов, ответы на которые необходимо дать, так как они могут повлиять на дальнейшее развитие принципов нарративного анализа писем Павла. Так, например, какие именно повествования составляют нарративный мир мышления Павла? Связаны ли они между собой, и если да, то как? Насколько истории Павла подвержены влиянию контекста?