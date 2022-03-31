Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени
Филология исторически не вполне освоила принципы герменевтики — в отличие от философии и богословия (теологии). Несмотря на то что «любовь к Логосу» является её — филологии — не только этимологическим, но и генетическим основанием, наука о слове в своём развитии по сей день не выполнила заданного ей от рода предназначения. Возможно, для филологического толкования литературного текста не нужна история теологических понятий, однако для постижения природы слова — в филологическом срезе — знание экзегетики и герменевтики Логоса-Слова (в догматическом, историко-литургическом и иных аспектах) принципиально необходимо.
Современный филолог должен обладать не только лингвокультурологической, философской, но и богословской (и ещё шире — религиоведческой) подготовкой, поскольку литературные формы генетически связаны с комплексом сакральных текстовых практик. Так, древнегреческий перевод Библии (Септуагинта — LXX), по справедливому замечанию С. С. Аверинцева, имел ключевое значение для всего круга европейской словесности:
"Готовые стилистические формы, окружённые ореолом святости, пригодились основателям христианской литературы, стиль которых до предела насыщен реминисценциями перевода «Семидесяти Толковников». Между Септуагинтой и генезисом христианской литературы существует глубокая связь, как между вопросом и ответом, между предпосылкой и осуществлением. Скажем больше. Именно через Септуагинту и её новозаветные отголоски в европейский языковый мир — за греческим последовала к IV в. латынь, а затем романские, германские, славянские языки — на все века христианской эры вошли бесконечные лексические «библеизмы», являющие собой как бы эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада, без которых невозможно представить себе общеевропейскую словесную культуру".
Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени
СПб.: Нестор-История; Свет, 2021. — 400 с.
ISBN 978-5-4469-1955-0 (Нестор-История)
ISBN 978-5-9074-1517-1 (Свет)
Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени - Содержание
Предисловие
Глава 1. Имя Бога в Библии
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1.1. Введение в проблематику. Филологические аспекты изучения библейского имени Бога
- 1.1.1. Имена Бога
- 1.1.2. Тетраграмматон
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1.2. К лингвистической герменевтике богооткровенного имени
- 1.2.1. Анализ герменевтических подходов к истолкованию богооткровенного имени в библейской книге «Исход» в контексте греко-иудейского культурного синтеза
- 1.2.2. Толкования библейского богооткровенного имени в трудах епископа Иоанна (Соколова) и В. С. Соловьёва в оценке архиепископа Феофана (Быстрова)
- 1.2.3. Слово-миф
- 1.3. Герменевтические выводы к первой главе
Глава 2. Имя Бога в Божественной литургии
- 2.1. Введение в проблематику. Литургический культ имени
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2.2. Имя Бога и структурные части литургии
- 2.2.1. Имя Бога в Проскомидии
- 2.2.2. Имя Бога в Литургии оглашенных
- 2.2.3. Имя Бога в Литургии верных
- 2.3. Архаические элементы в структуре литургии, связанные с почитанием имени Бога
- 2.4. Раннехристианская анафора и еврейские храмово-синагогальные молитвословия (берахот)
- 2.5. Герменевтические выводы ко второй главе
Глава 3. Имя Бога в контексте традиции Восточных (Ориентальных) Церквей
- 3.1. Введение в проблематику
- 3.2. Имя Бога в сирийской традиции
- 3.3. Имя Бога в литургических текстах Ориентальных Церквей
- 3.4. Герменевтические выводы к третьей главе
- Экскурс: исторический опыт Российской Православной Урмийской духовной миссии (по материалам журнала «Православная Урмия»)
Глава 4. Русская ономатодоксия
- 4.1. Предпосылки религиозной ономатологии в труде «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус» (1913) иеросхимонаха Антония (Булатовича)
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4.1.1. Префацио
- 4.1.2. Анамнесис, приношение и благодарение
- 4.1.3. Эпиклесис
- 4.1.4. Интерцессионес
- 4.2. Именование Бога в ономатологических учениях П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева и С. Н. Булгакова
- 4.3. Герменевтические выводы к четвёртой главе
- Экскурс: имяславские споры и русская ономатодоксия
Глава 5. Конструкт имя Отца в лакановском психоанализе и концепция русской ономатодоксии
- 5.1. Введение в проблематику: лингвоориентированный психоанализ
- 5.2. Сущий
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5.3. Психоаналитический конструкт имя Отца
- 5.3.1. Имя Отца и теория Эдипова комплекса
- 5.3.2. Фигура отца в трёх регистрах психического
- 5.4. Концепция русской ономатодоксии
- 5.5. Герменевтические выводы к пятой главе
Заключение: теолингвистика и религиозная ономатология
Библиография
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