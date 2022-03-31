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Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени

Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Cultural Studies Art
Филология исторически не вполне освоила принципы герменевтики — в отличие от философии и богословия (теологии). Несмотря на то что «любовь к Логосу» является её — филологии — не только этимологическим, но и генетическим основанием, наука о слове в своём развитии по сей день не выполнила заданного ей от рода предназначения. Возможно, для филологического толкования литературного текста не нужна история теологических понятий, однако для постижения природы слова — в филологическом срезе — знание экзегетики и герменевтики Логоса-Слова (в догматическом, историко-литургическом и иных аспектах) принципиально необходимо.
Современный филолог должен обладать не только лингвокультурологической, философской, но и богословской (и ещё шире — религиоведческой) подготовкой, поскольку литературные формы генетически связаны с комплексом сакральных текстовых практик. Так, древнегреческий перевод Библии (Септуагинта — LXX), по справедливому замечанию С. С. Аверинцева, имел ключевое значение для всего круга европейской словесности:
"Готовые стилистические формы, окружённые ореолом святости, пригодились основателям христианской литературы, стиль которых до предела насыщен реминисценциями перевода «Семидесяти Толковников». Между Септуагинтой и генезисом христианской литературы существует глубокая связь, как между вопросом и ответом, между предпосылкой и осуществлением. Скажем больше. Именно через Септуагинту и её новозаветные отголоски в европейский языковый мир — за греческим последовала к IV в. латынь, а затем романские, германские, славянские языки — на все века христианской эры вошли бесконечные лексические «библеизмы», являющие собой как бы эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада, без которых невозможно представить себе общеевропейскую словесную культуру".

Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени

СПб.: Нестор-История; Свет, 2021. — 400 с.
ISBN 978-5-4469-1955-0 (Нестор-История)
ISBN 978-5-9074-1517-1 (Свет)

Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени - Содержание

Предисловие
Глава 1. Имя Бога в Библии
  • 1.1. Введение в проблематику. Филологические аспекты изучения библейского имени Бога
    • 1.1.1. Имена Бога
    • 1.1.2. Тетраграмматон
  • 1.2. К лингвистической герменевтике богооткровенного имени
    • 1.2.1. Анализ герменевтических подходов к истолкованию богооткровенного имени в библейской книге «Исход» в контексте греко-иудейского культурного синтеза
    • 1.2.2. Толкования библейского богооткровенного имени в трудах епископа Иоанна (Соколова) и В. С. Соловьёва в оценке архиепископа Феофана (Быстрова)
    • 1.2.3. Слово-миф
  • 1.3. Герменевтические выводы к первой главе
Глава 2. Имя Бога в Божественной литургии
  • 2.1. Введение в проблематику. Литургический культ имени
  • 2.2. Имя Бога и структурные части литургии
    • 2.2.1. Имя Бога в Проскомидии
    • 2.2.2. Имя Бога в Литургии оглашенных
    • 2.2.3. Имя Бога в Литургии верных
  • 2.3. Архаические элементы в структуре литургии, связанные с почитанием имени Бога
  • 2.4. Раннехристианская анафора и еврейские храмово-синагогальные молитвословия (берахот)
  • 2.5. Герменевтические выводы ко второй главе
Глава 3. Имя Бога в контексте традиции Восточных (Ориентальных) Церквей
  • 3.1. Введение в проблематику
  • 3.2. Имя Бога в сирийской традиции
  • 3.3. Имя Бога в литургических текстах Ориентальных Церквей
  • 3.4. Герменевтические выводы к третьей главе
  • Экскурс: исторический опыт Российской Православной Урмийской духовной миссии (по материалам журнала «Православная Урмия»)
Глава 4. Русская ономатодоксия
  • 4.1. Предпосылки религиозной ономатологии в труде «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус» (1913) иеросхимонаха Антония (Булатовича)
  • 4.1.1. Префацио
    • 4.1.2. Анамнесис, приношение и благодарение
    • 4.1.3. Эпиклесис
    • 4.1.4. Интерцессионес
  • 4.2. Именование Бога в ономатологических учениях П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева и С. Н. Булгакова
  • 4.3. Герменевтические выводы к четвёртой главе
  • Экскурс: имяславские споры и русская ономатодоксия
Глава 5. Конструкт имя Отца в лакановском психоанализе и концепция русской ономатодоксии
  • 5.1. Введение в проблематику: лингвоориентированный психоанализ
  • 5.2. Сущий
  • 5.3. Психоаналитический конструкт имя Отца
    • 5.3.1. Имя Отца и теория Эдипова комплекса
    • 5.3.2. Фигура отца в трёх регистрах психического
  • 5.4. Концепция русской ономатодоксии
  • 5.5. Герменевтические выводы к пятой главе
Заключение: теолингвистика и религиозная ономатология
Библиография
Views 420
Rating 5.0 / 5
Added 31.03.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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