Филология исторически не вполне освоила принципы герменевтики — в отличие от философии и богословия (теологии). Несмотря на то что «любовь к Логосу» является её — филологии — не только этимологическим, но и генетическим основанием, наука о слове в своём развитии по сей день не выполнила заданного ей от рода предназначения. Возможно, для филологического толкования литературного текста не нужна история теологических понятий, однако для постижения природы слова — в филологическом срезе — знание экзегетики и герменевтики Логоса-Слова (в догматическом, историко-литургическом и иных аспектах) принципиально необходимо.

Современный филолог должен обладать не только лингвокультурологической, философской, но и богословской (и ещё шире — религиоведческой) подготовкой, поскольку литературные формы генетически связаны с комплексом сакральных текстовых практик. Так, древнегреческий перевод Библии (Септуагинта — LXX), по справедливому замечанию С. С. Аверинцева, имел ключевое значение для всего круга европейской словесности:

"Готовые стилистические формы, окружённые ореолом святости, пригодились основателям христианской литературы, стиль которых до предела насыщен реминисценциями перевода «Семидесяти Толковников». Между Септуагинтой и генезисом христианской литературы существует глубокая связь, как между вопросом и ответом, между предпосылкой и осуществлением. Скажем больше. Именно через Септуагинту и её новозаветные отголоски в европейский языковый мир — за греческим последовала к IV в. латынь, а затем романские, германские, славянские языки — на все века христианской эры вошли бесконечные лексические «библеизмы», являющие собой как бы эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада, без которых невозможно представить себе общеевропейскую словесную культуру".

Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени

СПб.: Нестор-История; Свет, 2021. — 400 с.

ISBN 978-5-4469-1955-0 (Нестор-История)

ISBN 978-5-9074-1517-1 (Свет)

Дмитрий Леонидович Шукуров - Герменевтика богооткровенного имени - Содержание

Предисловие

Глава 1. Имя Бога в Библии

1.1. Введение в проблематику. Филологические аспекты изучения библейского имени Бога 1.1.1. Имена Бога 1.1.2. Тетраграмматон

1.2. К лингвистической герменевтике богооткровенного имени 1.2.1. Анализ герменевтических подходов к истолкованию богооткровенного имени в библейской книге «Исход» в контексте греко-иудейского культурного синтеза 1.2.2. Толкования библейского богооткровенного имени в трудах епископа Иоанна (Соколова) и В. С. Соловьёва в оценке архиепископа Феофана (Быстрова) 1.2.3. Слово-миф

1.3. Герменевтические выводы к первой главе

Глава 2. Имя Бога в Божественной литургии

2.1. Введение в проблематику. Литургический культ имени

2.2. Имя Бога и структурные части литургии 2.2.1. Имя Бога в Проскомидии 2.2.2. Имя Бога в Литургии оглашенных 2.2.3. Имя Бога в Литургии верных

2.3. Архаические элементы в структуре литургии, связанные с почитанием имени Бога

2.4. Раннехристианская анафора и еврейские храмово-синагогальные молитвословия (берахот)

2.5. Герменевтические выводы ко второй главе

Глава 3. Имя Бога в контексте традиции Восточных (Ориентальных) Церквей

3.1. Введение в проблематику

3.2. Имя Бога в сирийской традиции

3.3. Имя Бога в литургических текстах Ориентальных Церквей

3.4. Герменевтические выводы к третьей главе

Экскурс: исторический опыт Российской Православной Урмийской духовной миссии (по материалам журнала «Православная Урмия»)

Глава 4. Русская ономатодоксия

4.1. Предпосылки религиозной ономатологии в труде «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус» (1913) иеросхимонаха Антония (Булатовича)

4.1.1. Префацио 4.1.2. Анамнесис, приношение и благодарение 4.1.3. Эпиклесис 4.1.4. Интерцессионес

4.2. Именование Бога в ономатологических учениях П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева и С. Н. Булгакова

4.3. Герменевтические выводы к четвёртой главе

Экскурс: имяславские споры и русская ономатодоксия

Глава 5. Конструкт имя Отца в лакановском психоанализе и концепция русской ономатодоксии

5.1. Введение в проблематику: лингвоориентированный психоанализ

5.2. Сущий

5.3. Психоаналитический конструкт имя Отца 5.3.1. Имя Отца и теория Эдипова комплекса 5.3.2. Фигура отца в трёх регистрах психического

5.4. Концепция русской ономатодоксии

5.5. Герменевтические выводы к пятой главе

Заключение: теолингвистика и религиозная ономатология

Библиография