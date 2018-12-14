История сталинизма

Серьезное изучение историко-церковной тематики российскими светскими учеными началось лишь полтора десятилетия назад.

Объясняется это прежде всего идеолого-политическими причинами, в частности «генетическим» отторжением религии в атеистическом партийно-номенклатурном государстве, в силу чего данная тематика не только не относилась к числу приоритетных в советской исторической науке, но и фактически табуировалась.

Ограниченность Источниковой базы, обусловленная почти полной закрытостью архивных фондов, также не способствовала развертыванию исторических исследований государственно-церковных отношений.

Вплоть до начала 90-х годов XX в. ученые были вынуждены обходиться только официальными политическими документами и советской периодикой, что позволяло воссоздавать лишь внешнюю, фасадную, а следовательно, во многом недостоверную картину государственно-церковных отношений.

Татьяна Волокитина - Галина Мурашко - Альбина Носкова - Москва и Восточная Европа - Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов XX века - Очерки истории

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)

Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. - 807 с., ил.

История сталинизма

ISBN 978-5-8243-0898-3

Татьяна Волокитина - Галина Мурашко - Альбина Носкова - Москва и Восточная Европа - Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов XX века - Очерки истории - Содержание

Раздел I. Власть и православные церкви в СССР и странах Восточной Европы (1944-1953 гг.)

Глава I. Советская модель государственно-церковных отношений: формирование и эволюция (20-30-е годы XX в.).

§ 1. Основные векторы развития государственной церковной политики.

§ 2. Отношения церкви и государства: религиозная традиция и реальность.

Глава II. Конфессиональный фактор в геополитических планах Москвы (1941-1948 гг.).

§ 1. Русская православная церковь в начальный период Великой Отечественной войны. Поворот в церковнойполитике государства (1943 г.).

§ 2. Русская православная церковь в русле «большой политики» Москвы

§ 3. Создание блока православных церквей в Восточной Европе (1948 г.).

Глава III. Новые приоритеты советской внешней политики и государственно-церковные отношения (1949-1953 гг.)

§ I. Церковная политика государства: попытки ревизии модели государственно-церковных отношений.

§ 2. Движение сторонников мира и участие в нем Русской православной церкви

§ 3. Советское руководство, РПЦ и экуменическое движение

Глава IV. Власть и православные церкви Восточной Европы в условиях становления и функционирования властной монополии компартий (40-50-е годы XX в.).

§ 1. Православные церкви Болгарии, Румынии и Сербии на рубеже войны и мира и новая власть. Первые контакты с Москвой

§ 2. Церковная политика государства в контексте восприятия советской модели государственно-церковных отношений. Конституции стран народнойдемократии о статусе церкви.

§ 3. Функционирование модели государственно-церковных отношений в Болгарии, Румынии и Югославии

Глава V. Православная церковь в конфессиональной политике государства в Польше, Чехословакии, Венгрии и Албании (40-50-с годы XX в.)

§ 1. Православная церковь в Польше и Чехословакии после войны: на пути к автокефалии

§ 2. Попытки консолидации православия в послевоенной Венгрии: политические аспекты проблемы.

§ 3. Автокефальная православная церковь Албаниив сотрудничестве с властью.

Раздел II. Власть и греко-католическая церковь в национально-политическом развитии Восточной Европы (1944-1953 гг.)

Глава I. Москва и разрушение структур греко-католической церкви в ходе подавления украинского национального сепаратистского движения (1944-1947 гг.).

§ 1. Эволюция национально-политических позиций греко-католической церкви на заключительном этапе Второй мировой войны и тактика Москвы

§ 2. Греко-католическая церковь и урегулирование национально-территориальных проблем в совстско-польско-чсхословацком пограничье.

Глава II. Румыния, Чехословакия, Венгрия: национальнополитические особенности решения униатского вопроса. Роль «советского фактора» (вторая половина 40 — начало 50-х годов).

§ 1. Греко-католическая церковь в Румынии и проблема национально-политической консолидации

§ 2. Чехословакия: формирование курса власти на ликвидацию греко-католической церкви.

§ 3. Разрушение структур греко-католической церкви в Словакии и позиция Москвы

§ 4. Проекты решения униатской проблемы в Венгрии.

Раздел III. Римско-католическая церковь в условиях зарождения и становления партийно-государствен диктатуры в Восточной Европе. Роль Москвы (1944-1953 гг.)

Глава 1. Власть и римско-католическая церковь в политических реалиях переходного периода (1944-1948 гг.).

§ 1. Коммунистическая власть и римско-католическая церковь в Югославии

§ 2. Эволюция отношений власти и костела в Польше.

§ 3. Противостояние власти и католического епископата в Венгрии. Первые репрессии

§ 4. Католическая церковь Чехии и Словакии в условиях коалиционной власти

Глава II. Римско-католическая церковь и новая тактика правящих партий (1949-1950 гт.)

§ I. Чехословакия: от маневров епископата и власти вокруг переговоров к церковным законам государства

§ 2. Государственно-церковные отношения в Польше и Венгрии: путь к соглашениям.

Глава III. Присяга духовенства на верность «рабоче-крестьянскс власти» — политическое поражение римско-католической церкви (1950 -1953 гг.)

§ 1. Чехословакия: политика принуждения католического епископата к капитуляции.

§ 2. Развернутое наступление власти на католическую церковь в Венгрии.

§ 3. На пути к изменению модели отношений государства и католической церкви в Польше

§ 4. Польша: принятие присяги на верность режиму

§ 5. Югославский вариант подчинения римско католической церкви государству



Татьяна Волокитина - Москва и Восточная Европа - Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов XX века - Очерки истории - СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ (20—30-е годы XX в.)

Для России, страны многонациональной и поликонфессиональ-ной, вопрос о взаимоотношениях властных структур и религиозных организаций всегда имел и ныне имеет особое значение и специфику. Православие как ведущая конфессия и Русская православная церковь (РПЦ) как самый крупный и влиятельный религиозный институт в стране неизбежно оказывались в сфере пристального внимания официальной власти. Отношения государства и православной церкви во многом определяли государственно-церковные отношения в целом, а РПЦ выступала своего рода полигоном при формировании модели этих отношений.



К 1917 г. в Российской империи примерно 70% населения, то есть от 115 до 125 млн человек, относились к православному вероисповеданию. В стране по неполным данным действовали более 43,5 тыс. храмов и около 24 тыс. часовен; почти 95 тыс. монашествующих и послушников проживали в 1025 монастырях. В 57 духовных семинариях и 4 духовных академиях готовились кадры РПЦ. Ее официальный штат был весьма значительным: 130 архиереев, более 112 тыс. священников и других представителей низшего и среднего духовенства. Православная церковь в дореволюционной России являлась многофункциональной организацией, играла заметную роль в политической и культурной жизни страны и вместе с тем имела собственные интересы, отличные от государственных.

