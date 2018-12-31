История сталинизма

Поразительно уже то, что эта встреча вообще состоялась: ведь до сих пор несколько десятилетий кряду руководитель советского государства безжалостно преследовал православное духовенство и верующих. Наступление на религию велось уже четверть века, и участвовавшие в переговорах три иерарха принадлежали к числу тех, кому удалось эти гонения пережить. В ходе той долгой и откровенной беседы Сталин дал согласие на избрание патриарха, которому предстояло возглавить русскую церковь. Дело в том, что начиная с 1925 г. патриарший престол фактически пустовал, потому что советские руководители не разрешали церкви выбрать нового предстоятеля. Патриарх Московский и всея Руси был избран лишь 8 сентября 1943 г.: им стал митрополит Сергий (Страгородский).

Адриано Роккуччи - Сталин и патриарх - Православная церковь и советская власть - 1917-1958

Адриано Роккуччи ; [пер. с итал. О. Р. Щелоковой].

М. : Политическая энциклопедия, 2016. - 582 с.

История сталинизма

ISBN 978-5-8243-1948-4

Адриано Роккуччи - Сталин и патриарх - Православная церковь и советская власть - 1917-1958

Предисловие 1. Царь и патриарх

Царь и патриарх 2. Имперская парадигма

Имперская парадигма 3. Между идеологией и историей

Между идеологией и историей 4. Скорбный путь русской церкви

Скорбный путь русской церкви 5. Война против религии

Война против религии 6. Религия, православие и советская история Глава 1. Патриаршество и революция 1. Год 1917-й: уходит царь, возвращается патриарх

Год 1917-й: уходит царь, возвращается патриарх 2. Большевистское наступление

Большевистское наступление 3. Антицерковная стратегия

Антицерковная стратегия 4. Мистика антирелигиозной борьбы

Мистика антирелигиозной борьбы 5. Митрополит Сергий Глава 2. Антирелигиозное ускорение 1. Год «великого перелома»

Год «великого перелома» 2. Против попов и против «кулаков»

Против попов и против «кулаков» 3. Борьба символов

Борьба символов 4. Тактическое отступление

Тактическое отступление 5. Между сопротивлением и выживанием

Между сопротивлением и выживанием 6. Ликвидировать церковь Глава 3. Неожиданная возможность 1. Конец террора?

Конец террора? 2. Православие на границах

Православие на границах 3. Появляются новые верующие

Появляются новые верующие 4. Религиозное возрождение под властью вермахта

Религиозное возрождение под властью вермахта 5. Свастика и византийский крест

Свастика и византийский крест 6. Церковь и патриотизм Глава 4. Перелом 1. Ночь в Кремле

2. Вновь появляется патриарх

Вновь появляется патриарх 3. Нужны ли храмы советским людям?

Нужны ли храмы советским людям? 4. Власти в замешательстве

Власти в замешательстве 5. Чекист Карпов

Чекист Карпов 6. Централизация церковных структур

Централизация церковных структур 7. Епископат обласканный и контролируемый

Епископат обласканный и контролируемый 8. Современный епископ

Современный епископ 9. Торжество православия в столице коммунизма Глава 5. Православие и геополитика 1. Причины перелома

Причины перелома 2. Геополитика и безопасность

Геополитика и безопасность 3. Украинский вопрос

Украинский вопрос 4. Русская церковь на международной арене Глава 6. Церковь патриарха Алексия 1. Преемственность в духе продолжения традиций

Преемственность в духе продолжения традиций 2. Религиозное возрождение и слабость церкви

Религиозное возрождение и слабость церкви 3. Статистика открытия церквей

Статистика открытия церквей 4. Какую свободу получила церковь? Глава 7. Турбулентность системы 1. Борьба за власть и религиозная политика

Борьба за власть и религиозная политика 2. Пошатнувшееся равновесие

Пошатнувшееся равновесие 3. Сталин - гарант «статус-кво»

Сталин - гарант «статус-кво» 4. Обеспокоенность Алексия

Обеспокоенность Алексия 5. Патриарх-консерватор и монарх Глава 8. Возрождение под контролем 1. Сфера деятельности церкви сужается

Сфера деятельности церкви сужается 2. Городской облик деревенской церкви

Городской облик деревенской церкви 3. Епископат Алексия

Епископат Алексия 4. Лука в Крыму

Лука в Крыму 5. Честный диалог

Честный диалог 6. Новое поколение духовенства

Новое поколение духовенства 7. Терпимая инакость монашества Глава 9. Патриарх без Сталина 1. После Сталина. Время неопределенности

После Сталина. Время неопределенности 2. ЦК идет на попятную

ЦК идет на попятную 3. Встречи с руководителями правительства

Встречи с руководителями правительства 4. Украинская аномалия

Украинская аномалия 5. Окрепшая церковь

Окрепшая церковь 6. К новому антирелигиозному наступлению Послесловие Примечания Список сокращений Указатель имен

Адриано Роккуччи - Сталин и патриарх - Православная церковь и советская власть - 1917-1958 - Царь и патриарх

Интронизация первого патриарха Московского Иова состоялась в 1589 г. в Успенском соборе Московского Кремля. А за несколько десятилетий до этого, в 1547 г., венчали на царство первого русского царя, Ивана IV Грозного, чей сын и наследник Федор стал главным поборником учреждения патриаршества на Руси. После падения Константинополя Москва считала себя Новым Константинополем и Третьим Римом. В столице новой и единственной в мире православной империи, как и в Византии, сначала появился «базилевс», то есть царь (так на Руси именовали правителя, императора), и лишь потом - патриарх. Однако в условиях русских реалий, в рамках идеологии Москвы - Третьего Рима византийская культурная модель подверглась своеобразному переосмыслению. Царь и патриарх превратились в сакральные фигуры, обрели особую харизму, что и определило «специфику русской концепции светской и духовной власти». Это представление укоренилось в русском обществе столь глубоко, что не исчезло даже со временем. Отношения между царем и патриархом, между верховным представителем светской власти и первоиерархом Русской православной церкви приобрели в России такое значение, что, как бы ни изменялись их правила и формы, сами они играли определяющую роль для всей российской истории Нового времени.

Изучением этих отношений, столь значимых для судеб России, занимался Б. А. Успенский. Посвятив им свою работу «Царь и патриарх», он выявил тесную взаимосвязь между становлением автокефалии русской церкви и утверждением имперской власти в Московской Руси. В ранг патриарха митрополита Московского возвели потому, что он был епископом новой православной имперской столицы - точно так же это когда-то произошло и с архиепископом Константинопольским. Именно наличие царя в Московской Руси сделало появление в ней патриарха не просто возможным, но и необходимым. «Русское патриаршество - дитя царской воли», - писал А. В. Карташев. И в Российской империи, в отличие от Византии, эта особенность в обряде интронизации патриарха сохранилась. Если церемония коронации царя не требовала присутствия патриарха, то интронизация патриарха обязательно происходила в присутствии царя.

В обряде венчания царя на царство и, с другой стороны, в чине интронизации патриарха русское переосмысление византийской модели проявило себя наиболее ярко, выявив удивительные параллели между обеими церемониями. В самом деле: обряд помазания на царство приобрел в Московском государстве свою специфику, сделавшую его непохожим на аналогичные священнодействия, которые совершались во время церемоний коронации самодержцев в Византии и Западной Европе. На Руси помазание на царство отождествилось с таинством миропомазания после крещения; во время помазания на царство действия и молитвы обряда миропомазания повторялись заново - несмотря на содержащийся в каноническом праве запрет совершать это таинство повторно. Таким образом, самодержец получал своего рода «дополнение» к уже совершенному над ним таинству, что особенно усиливало ощущение сакральности, присущей, как считалось, и личности царя, и его предназначению. «Следовательно, -пишет Успенский, - повторение миропомазания означает, что после венчания (коронации) царь приобретает качественно новый статус -отличный от статуса всех остальных людей... Соответственно венчание и помазание на царство определяют представление об особой харизме царя, специфическое для России».

С другой стороны, обряд интронизации патриарха Московского предусматривал совершение хиротонии - даже в том случае, если рукополагаемый уже посвящен в епископы. Здесь происходило нечто

аналогичное обряду венчания самодержца на царство: повторная хиротония, хотя она и запрещалась церковными канонами, наделяла патриарха особой сакральностью, отличавшей его от прочих епископов русской церкви: «Административные функции главы государства и главы церкви (царя и патриарха), которые в Византии определялись специальными юридическими установлениями, воспринимаются в России как проявление особой харизмы - харизмы власти. Так юридические полномочия превращаются в полномочия харизматические: симфония власти претворяется в симфонию харизмы».