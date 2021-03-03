Классический образ, классический идеал науки сложился в XVII-XVIII вв. Основные черты этого образа науки можно кратко описать, говоря о присущей ему идее реальности, идее познавательной способности и идеале знания. Идея реальности. На первый взгляд странно, что наука имеет какую-то идею реальности, разве недостаточно считать реальностью все, что есть? Однако каждая эпоха, каждый образ науки имеет свое мнение по поводу того, что считается реальным, что - более, что - менее реально, что есть по преимуществу, а чего - почти что нет. Классическая наука решение вопроса о том, что считать реальным, ставит в зависимость от возможности удостовериться в существовании объекта путем особым образом организованных процедур наблюдения и эксперимента. Требованием, которое наука предъявляет к наблюдению, является его воспроизводимость в одних и тех же условиях. Так, недостаточно, чтобы один случайный наблюдатель видел НЛО, пусть даже он зафиксировал явление при помощи технических средств. Чтобы признать существование такого рода объектов, нужна воспроизводимость и регулярность наблюдений. Чтобы признать существование экстравагантных объектов современных физических теорий, прямое наблюдение которых невозможно, а возможно лишь наблюдение следов их взаимодействий, необходимы дополнительные критерии, например, красота считается одним из важных критериев существования. Но требование воспроизводимости наблюдения остается неизменным.

Выполнение требования воспроизводимости наблюдения возможно только по отношению к повторяющимся событиям. Повторяется же то, что существует с необходимостью, а не случайно. Поскольку в классическую эпоху наука становится средоточием всей культуры, диктует свой образ мысли всем сферам культуры, то такое понимание реальности становится общезначимым, т. е. значимым не только для науки, но и для обыденного сознания, для всех сфер, считающих науку, а точнее, математическое естествознание, идеалом применения разума. Целый ряд философских направлений считали случайное лишь следствием несовершенства разума, не могущего знать все причины.

Однако такое понимание реального сужает круг «всего что есть» до более узкой области необходимого и закономерного. За пределами этой узкой области остается «случайное». Да, случайное, как пишет Л. Шестов, буйно и, как иные думают, незаконно врывается в устроенное и организованное единство. Но вправе ли наука исключать случайное из предмета исследования на том основании, что оно бывает не всегда? Гений встречается редко, Откровения случаются раз в столетие или тысячелетие. «По-видимому, самое существенное, решающее возражение против случайного - это не то, что оно не имеет значения, а то, что его нельзя уловить и зарегистрировать». Ставя условием признания реальности объекта его воспроизводимость в наблюдении и тем самым сводя реальное к необходимому и закономерному, разум присваивает себе неограниченную власть над реальным. Как пишет Шестов, «каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, он первым условием ставил готовность Бога подчиниться приписываемым ему разумом основаниям и «принципам». Реальное становится производным, зависимым от субъекта, который отказывает в реальности всему, что он не может контролируемо воспроизвести в наблюдениях.

Но если повторяющееся и закономерное - это не само реальное, а только идея субъекта, желающего признавать реальным только подвластное ему, воспроизводимое всякий раз, когда он воспроизводит соответствующие условия, то, может быть, реальное как таковое больше похоже на то, что называется «случайным», а повторяющееся, наоборот, про-изводно и периферийно?

Если последовательно провести мысль о независимости реальности как таковой от ее доступности специально организованному наблюдению, если признать, что происходящее не только изредка, но, наоборот, по большей части происходит без наблюдателя, который вечно опаздывает к главным событиям, то наше предположение о сходстве реального и случайного становится весьма вероятным. Возможно, «случайное» - тоже идея, простая противоположность могущественному «закономерному», и поэтому кажущееся маловажным. Может быть, чтобы понять, что такое реальное, лучше выбрать слово «событие»? Как происходят события, если мы, являясь их участниками, все же опаздываем к ним как наблюдатели? Мы опаздываем отстраниться, потому что участвуем, а наблюдатель, конечно, объективен и отстранен, не заинтересован.

Наталья Юрьевна Воронина - Свой среди чужих: Кант и «неклассическая» рациональность

СПб.: Алетейя, 2020. - 168 с.

ISBN 978-5-906860-31-6

Наталья Юрьевна Воронина - Свой среди чужих: Кант и «неклассическая» рациональность - Содержание

Введение. Классическая рациональность и направления ее трансформации

Глава 1. Трансцендентализм: связь мысли и бытия, теория познавательных способностей

1.1. Не-деятельностное в субъекте, трансцендентальная рефлексия и аффицирование

1.2. Не-предустановленная гармония и другие «марсианские» понятия Канта

1.3. Делез как критик кантовскойтеории познавательных способностей

1.4. Пространство, время, мысль: М. Мамардашвили и М. Хайдегтер

Глава 2. Трансцендентальный эмпиризм и историзм

2.1. Кантовское понимание опыта и его расширение в неклассической философии

2.2. Раздробленность поля чувственного опыта: М. Мамардашвили и И. Кант

2.3. Концепт события у М. Мамардашвили и Ж. Делеза

2.4. Концепты вечного возвращения и «воспоминания иного»

Глава 3. Репрезентация и измерение Реального: трансцендентализм или имманентизм?

3.1. Две рефлексии

3.2. Непредставимое и метаязык

3.3. Трансцендентализм или имманентизм?

Вместо заключения. Экзистенциальная экспликация трансцендентализма

Список литературы