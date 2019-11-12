Из всех 27 книг Нового Завета последняя его книга - Апокалипсис - занимает особенное место. Это - единственная пророческая книга в Новом Завете, и притом книга исключительно таинственная, почти сплошь построенная на длинном ряде загадочных, явно символических видений. И видения эти, начиная уже с 4-й главы, местом своим имеют мир небесный - не тот голубой шатер, который распростерт над нашими головами и который мы обычнзо называем небом, а то невидимое для телесных очей, возвышенно-духовное небо, где Бог пребывает со святыми Своими и куда и сами великие угодники Его в свои земные дни, даже и такие апостолы, как тот же Иоанн Богослов или Павел, могли проникнуть лишь в исключительные, редкие моменты, и притом - в духе, как точно и выражается о себе писатель Апокалипсиса.

А вместе с тем Апокалипсис - и единственная книга Нового Завета, не положенная для чтения в церкви не только в ряду чтений Апостола на литургии, подобно всем остальным посланиям апостольским или Деяниям, но даже и чтений на паремиях, где читаются многие книги из Завета Ветхого.

Архиепископ Димитрий (Вознесенский) - Апокалипсис в перспективе XX века

Москва, 2009, 408 стр.

Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

ISBN 978-5-7429-0417-5

Архиепископ Димитрий (Вознесенский) - Апокалипсис в перспективе XX века - Содержание

Предисловие автора

Введение

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ КНИГИ АПОКАЛИПСИС

Гл. 1-я, ст. 1-8: Откровение Иисуса Христа Иоанну. Обращение последнего к малоазийским церквам. Доксология Христа, с указанием грядущего Пришествия Его и Его вечности

Ст. 9-20: Видение Господа посреди семи светильников. Описание Его и повеление написать, что видел, что есть и что будет

Гл. 2-я, ст. 1-29: Послания Иоанна первым четырем малоазийским церквам: Ефесской, Смирнской, Пергамской и Фиатирской: надписание, вступление, главная часть (достоинства и недостатки), призыв и награда

Гл. з-я: таковые же послания Сардийской, Филадельфийской и Лаодикийской церквам

Гл. 4-я, ст. 1-и. Небесное видение Сидящего на Престоле в Его окружении и песни животных и старцев

Гл. 5-я, ст. 1-14: Продолжение второго видения. Видение книги в Деснице Сидящего на Престоле. Недоступность раскрытия ее. Агнец закланный и песни в честь Его животных и старцев, и всего небесного мира

Гл. 6-я, ст. 1-17: Снятие первых 6-ти печатей. Смысл видений белого, рыжего, вороного и бледного коней. Вопль душ убиенных и грозные знамения после 6-й печати

Гл. 7-я, ст. 1-17: Видения второго порядка. Четыре ангела, держащих ветры. 144 тысячи запечатленных в Новом Израиле и множество пришедших от скорби

Гл. 8-я, ст. 1-13: Видения по снятии 7-й печати. Молитвы ангела на небе. Бедствия на земле от труб первых из семи ангелов

Гл. 9-я, 1-21: Бедствия от пятой и шестой трубы. Саранча видений

Гл. ю-я, ст. 1-11: Глас 7-ми громов и снедение Иоанном книжки

Гл. 11-я, ст. 1-19: Измерение храма. Проповедь пророков - учителей и смерть их. Знамения на небе и на земле после снятия седьмой печати

Гл. 12-я, ст. 1-17: Видение Жены, облаченной в солнце, и красного дракона. Низвержение его с неба, и голос с неба; преследование драконом Жены, спасающейся в пустыню, и семени ее

Гл. 13-я, ст. 1-18: Видение зверя - антихриста и его воцарение над миром. Другой зверь, образ зверя и начертание его

Гл 14-я, ст. 1-20: Три видения на небе: 144 тысячи запечатленных (1-5); три ангела, вразумляющие живущих на земле. Пожатие пшеницы и обрезание грозд винограда

Главы 15-я (ст. 1-8) и 16-я, ст. 1-21: Видение семи ангелов с семью язвами и семью чашами гнева Божия. Поход на Армагеддон и изменение лица земли после 7-й чаши

Гл. 17-я, ст. 1-18: Видение жены-блудницы, Вавилона и зверя с семью рогами и ю-ю головами. Победа над ними Агнца и снедение ими плоти жены

Гл. 18-я, ст. 1-24: Картина гибели Вавилона. Плач о нем царей зёмных, купцов, кормчих и корабельщиков/и запустение Вавилона

Гл. 19-я, ст. 1-21: Отражение на небе гибели любодейцы, и приготовление Жены Агнца. Явление на брань Спасителя и гибель антихриста и лжепророка с воинством их

Гл. 20-я, ст. 1-15: Тысяча лет связания сатаны, и тысяча лет соцарствования Христу душ святых. Поход сатаны с Гогом и Магогом, и гибель их. Картина Страшного Суда Христова

Гл. 21-я, ст. 1-27: Видение Нового Иерусалима, стен и оснований его, обитателей и условий жизни в нем

Гл. 22-я, ст. 1-21: Завершение описания Нового Иерусалима и заключительные возгласы Спасителя, Духа Святаго, Церкви и Иоанна

Заключение: происхождение Апокалипсиса

Добавление: критические замечания о книге г. Волегова «Заметки на Апокалипсис»

Список использованной литературы

Архиепископ Димитрий (Вознесенский)

Архиепископ Димитрий (Вознесенский) - Апокалипсис в перспективе XX века - Предисловие

Издаваемая нами книга «Апокалипсис в перспективе XX века» является плодом многолетнего чтения Откровения св. Иоанна Богослова с известными в нашей русской литературе толкованиями на него; как, с другой стороны, и тех текущих, прямо злободневных, жизненных впечатлений от родной исторической действительности данного периода, которая настолько необычайна, прямо исключительна, что в ком только не вызывала мысли: «А действительно, вся эта длящаяся година испытаний - не есть ли она предреченные св. Иоанном “апокалиптические времена”?!» Под скрещивающимся влиянием такого двоякого рода «источников» и зародилось у нас намерение написать объяснение Апокалипсиса под приведенным заглавием. И вот, по милости Божией, при составлении этой книги в условиях настоящего - «беженского» - существования в наших руках оказались все же пособия, до некоторой степени достаточные в качестве более или менее точных справок при протолковании текста Откровения, необходимость которых вызывалась прежде всего требованиями научной совести. Кроме того, без этих справок у читающих почти неизбежны были бы предположения: а может быть, в экзегетической литературе есть и другие объяснения и мнения, гораздо более состоятельные, но только неизвестные автору? На помощь нам в этом случае пришли: 1) Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесарийского (Изд. 4-е. М., 1901) - пособие, без которого не может обойтись ни один православный толкователь; 2) Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса инспектора Симбирской духовной семинарии М.В. Барсова (М., 1902): настольная книга, особенно для преподающих этот предмет в семинарии, заменяющая им длинный ряд собственных выписок из более ценных пособий по нему (в особенности - лекций известного профессора Московской духовной академии А.А. Жданова); з) Иванов А.В. «Руководство к изучению священных книг Нового Завета» - общеизвестный учебник по Священному Писанию Нового Завета в VI классе семинарий: книга, которую нельзя не назвать весьма дельной; 4) Толковая Библия / Комментарий на все книги Священного Писания под ред. А.П. Лопухина, том и: Послания ап. Павла и Откровение св. ап. Иоанна Богослова (СПб., 1914)- Здесь весь текст Откровения про- толкован профессором духовной академии прот. Н. Орловым.

Уже в названных курсах проф. Жданова и Орлова в значительной степени, по доброму академическому обычаю, использованы и все более солидные толкователи Апокалипсиса, главным образом - современной западной европейской науки. Но более специальным справочником по этому отделу явилась для нас диссертация В.В. Четыркина «Апокалипсис св. апостола Иоанна Богослова (исагогическое исследование)» (Пг., 1916), которая, при значительном своем объеме, почти вся посвящена приведению и попутному разбору главным образом новейших западных ученых - толкователей этой таинственной книги. Еще более полезным и необходимым для нас представлялось приведение справок из древней святоотеческой литературы, где одного «Толкования св. Андрея Кесарийского», конечно, было недостаточно. Прекрасным пособием в этом случае явилась диссертация М.Ф. Оксиюка «Эсхатология св. Григория Нисского: Историко-догматическое исследование» (Киев, 1914)- Здесь, кроме обстоятельного обзора воззрений самого св. Григория по этому «апокалиптическому» вопросу, приведены обстоятельные справки о воззрениях: I) мужей апостольских; II) апологетов II века; III) св. Иринея Лионского; IV) св. Ипполита Римского; V) св. Климента Александрийского; VI) Оригена; VII) св. Мефодия Олимпского; VIII) Адамантия; IX) св. Василия Великого; X) св. Григория Богослова. И затем, после Григория Нисского: XI) св. Епифания Кипрского; XII) св. Иоанна Златоуста; XIII) св. Феодорита Кирского; и наконец, XIV) Энея Газского. Можно сюда отнести еще: Тихомиров Е. «Загробная жизнь, или последняя участь человека» (Приложение к журналу «Русский Паломник» за 1914г.; книга с богатой цитацией) и, почти как курьез, «Заметки на Апокалипсис» адвентистского проповедника Г.В. Волегова, представляющие интерес в смысле выяснения типа экзегетических объяснений этой темной секты наших дней. Не приводим здесь общих курсов по богословию (к кругу которых относятся и наши собственные, ранее напечатанные, работы), хотя, несомненно, их воззрения и послужили теми предпосылками, кои легли в основу всех наших объяснений и взглядов. Но, конечно, главное значение в том оригинальном и существенном, что мы считаем наиболее важным в издаваемой книге, должна иметь сама указанная нами переживаемая сейчас - и Церковью, и всем человечеством - особенная наша эпоха, направление жизни которой, несомненно, определяется Всемогущею Божественною Десницею. Она разбила много заблуждений, затемнявших в былые времена духовные очи даже и святых отцов, когда они, исходя из данных своего времени, устанавливали исторический смысл тех или иных предсказаний Откровения.