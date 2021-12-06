Задуманное нами исследование, которое мы представляем теперь на суд читателей, стремится быть вместе и христианским и научным: христианским по своим задачам и руководящим точкам зрения, научным по своему методу и форме.

Христианин не судит «внешних», то есть людей, находящихся вне истинной Христовой Церкви, предоставляя суд над ними самому Богу. Однако, не судя «внешних» и не гордясь пред ними своим правоверием, он должен относиться с величайшею рассудительностью к их лжеверию, чтобы вследствие ее недостатка и самому не уклониться от христианской истины во что-либо, ей «внешнее». И это тем более, что даже в мире христианском «внешнее» недалеко от христиан и отовсюду вторгается в их сознание. По слову апостола, среди христиан подобает и ересям быть,- надлежит быть разномыслиям, восходящим, как к своему источнику, к стихиям и началам жизни мира языческого, который со всех сторон облегчает мир христианский, отчасти проникая и в него. Ересям, разномыслиям, уклонениям от истины «надлежит быть» не потому только, что, по законам своей правды, Бог наказывает людей, познавших его, но не воздавших ему подобающей славы, не послуживших ему своею жизнью и мыслью, тем самым, чем они и согрешили, то есть погружением в рабство страстям, во тьму суеверий и суету мысли, но и для того, чтобы через борьбу с ересями, внутреннюю и внешнюю, между христианами открылись «искусные» в вере.

Своими догматическими вероопределениями, направленными против ересей, Св. Церковь изначала оградила мысль верующих от увлечения ими. Но так как общества, именующие себя христианскими, а еще чаще их отдельные члены, не хотели и не хотят, путем подвига мысли, уразуметь всю глубину этих определений, ввести их в свое сознание и сделать действительными началами своей жизни, то и их, как древних язычников, Господь предал «суете ума», попустив впасть в «разномыслия». И вот на всем протяжении христианской истории мы видим это увлечение началами и стихиями мысли языческой,- видим в христианском мире представителей сознания язычествующего.

Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий

М.: Академический проект, 2020. - 511 с.

ISBN 978-5-8291-3344-3

Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий - Содержание

Предисловие

• Основные вопросы философской истории естественных религий

• Prolegomena

• Глава первая. Предварительная

• Глава вторая. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в знании

• Глава третья. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в воле

• Глава четвертая. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в жизни чувства

• Глава пятая. Закономерность мифологического процесса (религия и мифология)

• Глава шестая. Социологическая закономерность религиозного процесса (религия и социология)

• Глава седьмая. Историческая закономерность религиозного процесса (религия в истории)

• Глава восьмая. Телеологическая закономерность религиозного процесса (смысл истории язычества)

• Методологическое примечание

• Опыт философской истории естественных религий. Религии Индии

Отдел первый. Древнейший период индийской религии – ведаизм

• Глава первая. Предварительная

• Глава вторая. Божество как начало этическое

• Глава третья. Божество как начало космическое

• Глава четвертая. Божество как начало мистическое

• Кризис мифологического сознания древней Индии

Отдел второй. Браманизм

• Глава первая. Предварительная

• Глава вторая. Теология браманизма

• Глава третья. Психология, этика и эсхатология браманизма

• Глава четвертая. Философские школы как саморазложение непосредственной религиозной философии браманизма

• Кризис религиозно-пантеистического миросозерцания Индии

Отдел третий. Буддизм

• Глава первая. Предварительная

• Глава вторая. Первая «святая» истина буддизма: «все в пламени», «бытие - страдание»

• Глава третья. Вторая «святая» истина буддизма: учение о «цепи причинностей»

• Глава четвертая. Третья «святая» истина буддизма: нирвана

• Глава пятая. Четвертая «святая» истина буддизма: «путь к спасению»

• Кризис атеистического сознания Индии

Глава заключительная. Индуизм как граница естественного религиозного сознания и как выражение потребности в помощи свыше

Ретроспективный взгляд