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Введенский - Религиозное сознание язычества

Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Paganism
Задуманное нами исследование, которое мы представляем теперь на суд читателей, стремится быть вместе и христианским и научным: христианским по своим задачам и руководящим точкам зрения, научным по своему методу и форме.
Христианин не судит «внешних», то есть людей, находящихся вне истинной Христовой Церкви, предоставляя суд над ними самому Богу. Однако, не судя «внешних» и не гордясь пред ними своим правоверием, он должен относиться с величайшею рассудительностью к их лжеверию, чтобы вследствие ее недостатка и самому не уклониться от христианской истины во что-либо, ей «внешнее». И это тем более, что даже в мире христианском «внешнее» недалеко от христиан и отовсюду вторгается в их сознание. По слову апостола, среди христиан подобает и ересям быть,- надлежит быть разномыслиям, восходящим, как к своему источнику, к стихиям и началам жизни мира языческого, который со всех сторон облегчает мир христианский, отчасти проникая и в него. Ересям, разномыслиям, уклонениям от истины «надлежит быть» не потому только, что, по законам своей правды, Бог наказывает людей, познавших его, но не воздавших ему подобающей славы, не послуживших ему своею жизнью и мыслью, тем самым, чем они и согрешили, то есть погружением в рабство страстям, во тьму суеверий и суету мысли, но и для того, чтобы через борьбу с ересями, внутреннюю и внешнюю, между христианами открылись «искусные» в вере.
Своими догматическими вероопределениями, направленными против ересей, Св. Церковь изначала оградила мысль верующих от увлечения ими. Но так как общества, именующие себя христианскими, а еще чаще их отдельные члены, не хотели и не хотят, путем подвига мысли, уразуметь всю глубину этих определений, ввести их в свое сознание и сделать действительными началами своей жизни, то и их, как древних язычников, Господь предал «суете ума», попустив впасть в «разномыслия». И вот на всем протяжении христианской истории мы видим это увлечение началами и стихиями мысли языческой,- видим в христианском мире представителей сознания язычествующего.

Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий

М.: Академический проект, 2020. - 511 с.
ISBN 978-5-8291-3344-3

Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий - Содержание

Предисловие
Основные вопросы философской истории естественных религий
Prolegomena
Глава первая. Предварительная
Глава вторая. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в знании
Глава третья. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в воле
Глава четвертая. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в жизни чувства
Глава пятая. Закономерность мифологического процесса (религия и мифология)
Глава шестая. Социологическая закономерность религиозного процесса (религия и социология)
Глава седьмая. Историческая закономерность религиозного процесса (религия в истории)
Глава восьмая. Телеологическая закономерность религиозного процесса (смысл истории язычества)
Методологическое примечание
Опыт философской истории естественных религий. Религии Индии
Отдел первый. Древнейший период индийской религии – ведаизм
Глава первая. Предварительная
Глава вторая. Божество как начало этическое
Глава третья. Божество как начало космическое
Глава четвертая. Божество как начало мистическое
Кризис мифологического сознания древней Индии
Отдел второй. Браманизм
Глава первая. Предварительная
Глава вторая. Теология браманизма
Глава третья. Психология, этика и эсхатология браманизма
Глава четвертая. Философские школы как саморазложение непосредственной религиозной философии браманизма
Кризис религиозно-пантеистического миросозерцания Индии
Отдел третий. Буддизм
Глава первая. Предварительная
Глава вторая. Первая «святая» истина буддизма: «все в пламени», «бытие - страдание»
Глава третья. Вторая «святая» истина буддизма: учение о «цепи причинностей»
Глава четвертая. Третья «святая» истина буддизма: нирвана
Глава пятая. Четвертая «святая» истина буддизма: «путь к спасению»
Кризис атеистического сознания Индии
Глава заключительная. Индуизм как граница естественного религиозного сознания и как выражение потребности в помощи свыше
Ретроспективный взгляд
Views 302
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2021
Author brat Eduard
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5.0/5 (2)

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