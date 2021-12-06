Введенский - Религиозное сознание язычества
Задуманное нами исследование, которое мы представляем теперь на суд читателей, стремится быть вместе и христианским и научным: христианским по своим задачам и руководящим точкам зрения, научным по своему методу и форме.
Христианин не судит «внешних», то есть людей, находящихся вне истинной Христовой Церкви, предоставляя суд над ними самому Богу. Однако, не судя «внешних» и не гордясь пред ними своим правоверием, он должен относиться с величайшею рассудительностью к их лжеверию, чтобы вследствие ее недостатка и самому не уклониться от христианской истины во что-либо, ей «внешнее». И это тем более, что даже в мире христианском «внешнее» недалеко от христиан и отовсюду вторгается в их сознание. По слову апостола, среди христиан подобает и ересям быть,- надлежит быть разномыслиям, восходящим, как к своему источнику, к стихиям и началам жизни мира языческого, который со всех сторон облегчает мир христианский, отчасти проникая и в него. Ересям, разномыслиям, уклонениям от истины «надлежит быть» не потому только, что, по законам своей правды, Бог наказывает людей, познавших его, но не воздавших ему подобающей славы, не послуживших ему своею жизнью и мыслью, тем самым, чем они и согрешили, то есть погружением в рабство страстям, во тьму суеверий и суету мысли, но и для того, чтобы через борьбу с ересями, внутреннюю и внешнюю, между христианами открылись «искусные» в вере.
Своими догматическими вероопределениями, направленными против ересей, Св. Церковь изначала оградила мысль верующих от увлечения ими. Но так как общества, именующие себя христианскими, а еще чаще их отдельные члены, не хотели и не хотят, путем подвига мысли, уразуметь всю глубину этих определений, ввести их в свое сознание и сделать действительными началами своей жизни, то и их, как древних язычников, Господь предал «суете ума», попустив впасть в «разномыслия». И вот на всем протяжении христианской истории мы видим это увлечение началами и стихиями мысли языческой,- видим в христианском мире представителей сознания язычествующего.
Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий
М.: Академический проект, 2020. - 511 с.
ISBN 978-5-8291-3344-3
Алексей Введенский - Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий - Содержание
Предисловие
• Основные вопросы философской истории естественных религий
• Prolegomena
• Глава первая. Предварительная
• Глава вторая. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в знании
• Глава третья. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в воле
• Глава четвертая. Психологическая закономерность религиозного процесса (психология веры): вера в жизни чувства
• Глава пятая. Закономерность мифологического процесса (религия и мифология)
• Глава шестая. Социологическая закономерность религиозного процесса (религия и социология)
• Глава седьмая. Историческая закономерность религиозного процесса (религия в истории)
• Глава восьмая. Телеологическая закономерность религиозного процесса (смысл истории язычества)
• Методологическое примечание
• Опыт философской истории естественных религий. Религии Индии
Отдел первый. Древнейший период индийской религии – ведаизм
• Глава первая. Предварительная
• Глава вторая. Божество как начало этическое
• Глава третья. Божество как начало космическое
• Глава четвертая. Божество как начало мистическое
• Кризис мифологического сознания древней Индии
Отдел второй. Браманизм
• Глава первая. Предварительная
• Глава вторая. Теология браманизма
• Глава третья. Психология, этика и эсхатология браманизма
• Глава четвертая. Философские школы как саморазложение непосредственной религиозной философии браманизма
• Кризис религиозно-пантеистического миросозерцания Индии
Отдел третий. Буддизм
• Глава первая. Предварительная
• Глава вторая. Первая «святая» истина буддизма: «все в пламени», «бытие - страдание»
• Глава третья. Вторая «святая» истина буддизма: учение о «цепи причинностей»
• Глава четвертая. Третья «святая» истина буддизма: нирвана
• Глава пятая. Четвертая «святая» истина буддизма: «путь к спасению»
• Кризис атеистического сознания Индии
Глава заключительная. Индуизм как граница естественного религиозного сознания и как выражение потребности в помощи свыше
Ретроспективный взгляд
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