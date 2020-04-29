В данный том входят Толкования святителя Феофана Затворника Посланий святого апостола Павла к святому Титу и к святому Тимофею.

Святитель наименовал эти Послания Пастырскими, потому что они писаны к пастырям и содержат наставления о добром пастырствовании. Они указывают, каков должен быть пастырь, как его избирать, как он должен жить, учить и править обществом христианским и как стоять за истину. Как и в других Посланиях апостола Павла, в Пастырских Посланиях много говорится о догматическом и нравственном учении христианства, только, по словам святителя Феофана, исключительно с той стороны, как-то и другое следует пастырю преподавать пасомым.

Поскольку Пастырские Послания имеют практическую направленность, то Святитель напоминает и об обязанности пастыря защищать свое стадо от лжеучений. Тем не менее Послания следует скорее называть созидательно-нравственными, а не открыто полемическими. Они обращены к тем пастырям, которые хотят услышать от святого апостола Павла и святителя Феофана должное и намерс11ы научиться этому должному. Созидательный настрой книги и в том, что Святитель предостерегает пастырей от надмений разума, страсти к словопрению и кичению.

Феофан Затворник - Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею

Издательство Правило веры, 2005. – 864 с.

ISBN 5-94759-038-7

Феофан Затворник - Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею - Содержание

От издателей

Общее введение

1) О времени происхождения Посланий

2) О заблуждениях, поминаемых в Посланиях

ТОЛКОВАНИЕ ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА К СВЯТОМУ ТИТУ

Введение

1) О святом Тите

2) О критских христианах

3) Время и место написания Послания

4) Побуждение и цель написания Послания

5) Разделение

ТОЛКОВАНИЯ ПОСЛАНИЙ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА К СВЯТОМУ ТИМОФЕЮ

Введение

1) О святом Тимофее

2) О Посланиях к святому Тимофею

ТОЛКОВАНИЕ ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА К СВЯТОМУ ТИМОФЕЮ

Предисловие (1:1-7)

Правила в руководство святому Тимофею, при исполнении возложенного на него архипастырского дела (1:8 – 6:19)

Послесловие (6, 20 - 21)

ТОЛКОВАНИЕ ВТОРОГО ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА К СВЯТОМУ ТИМОФЕЮ

Предисловие (1, 1 - 6)

Наставительная часть (1, 7 - 4, 8)

Обстоятельственная часть, или Послесловие (4, 9 - 22)

Феофан Затворник - Толкования Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею - О критских христианах

Послание все обращено к святому Титу. Но как оно пишется по потребностям критских христиан, то при писании его, конечно, имелись в виду и они. Почему не излишне предложить и о них - что можно и что сколько-нибудь может способствовать к точнейшему пониманию Послания. Как зашло христианство в Крит?

По предложенному уже сказанию о святом Тите, оно взыскано самими критянами и принесено к ним святым Титом, посланным для взыскания его. Святой Тит, искренно уверовав, и в критянах, конечно, засеменил такую же веру. Она могла подтверждена и умножена быть бывавшими в Иерусалиме иудеями - и уверовавшими там в Господа под действием Апостольского слова. Чтобы внесть к ним и крещение, допустим, что святой Тит, - или из Коринфа, во второе Апостольское путешествие святого Павла, или из Ефеса - в третье, или в то и другое, - был посылан в Крит, и по собственной ревности, и по желанию Апостола, и установил там крещение, распространив вместе с тем и святую веру по всему острову. Можно предположить его там действующим и во время уз святого Павла, в Кесарии, а отчасти и в Риме. Распространение веры там усилено действием Зины и Аполлоса, если слова о них святого Павла: Зину и Аполлоса скоро предпосли (ер.: Тит. 3, 13) поймем так, что святой Павел, заезжая в Крит, застал их там и там их оставил вместе с Титом, потом с дороги уже велел поскорее прислать их к себе. Из сего будет следовать, что они действовали благовестнически пред заездом туда святого Павла, и, конечно, не бесплодно.

Такими предположениями достаточно объясняется такое широкое распространение по острову христианства, что святой Павел, заехав туда и узнав об этом, нашел нужным поставить по всем градом пресвитеры (Тит. 1, 5). Христианство, выходит, там широкие пустило корни; но иерархии и прочего церковного устройства еще не было. Для восполнения сего недостающего и оставлен был в Крите святой Тит.