Если кто говоритъ, что А есть В, то онъ не можетъ утверждать, что А не есть В. Соблюденіе этого условія необходимо, чтобы наша ръчь была общезначима. Это будетъ principium contradictionis. Слъдствіемъ этого положенія является утвержденіе, что В не есть non-В. Всякій предметъ не есть что-либо другое, доска не есть мълъ. Такъ обнаруживается этотъ законъ въ внгъшнемъ воспріятія. Аристотелемъ же была опознана другая аксіома діалектики: законъ исключеннаго третьяго.

К. О. Жаковъ - Логика (съ эволюціонной точки зрънія)

Издание М. К. Костина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Типо-Литографія Т-ва «Грамотность», Невскій пр., № 82, 1912 г. – 171 с.

К. О. Жаковъ - Логика (съ эволюціонной точки зрънія) - Содержание

Введеніе

I. Предметъ логики

II. Законы логики

III. Границы примъненія законовъ логики и ихъ происхожденіе

IV. Природа законовъ логики

V. О гомологичности законовъ логики и законовъ природы

VI. Связь законовъ логики съ ощущеніями и съ воззръніями пространства и времени

VII. Элементы сужденія

VIII. Внешнее воспріятіе

IX. Понятіе

X. Сужденіе

XI. Достоверность синтетическихъ сужденій

XII. Сужднія по количеству и качеству

XIII. Законъ квадрата сужденія

XIV Модальность сужденій

XV. Природа познанія

XVI. Законъ природы и понятіе

XVII. О формахъ сужденія

XVIII. Символика въ логикъ

XIX. Аксіомы и постулаты

XX. О предъленіе

XXI. Умозаключеніе

XXII. Значеніе фигуръ и переводы изъ одной въ другую

XXIII. О полезности мнемоническаго изображенія силлогизмовъ

XXIV О возможности сведенія всъхъ модусовъ силлогизма къ одной формъ вывода

XXV. Непрямой методъ умозаключенія

XXVI. Процессъ умозаключенія можетъ быть совершаемъ машиной

XXVII. Гипотетическіе и раздълительные силлогизмы

XXVIII. Объектированіе связи ощущеній, представленій и понятій

XXIX. Алгебра логики

XXX. Логика отношеній

XXXI. Проблема мышленія

XXXII. Проблема знанія

XXXIII. Сфера логическаго

XXXIV. Построеніе дедуктівныхъ наукъ

XXXV. Знаніе и дъйствительность

XXXVI. Математическое доказательство эмпиричности законовъ логики и аксіомъ математики

XXXVII. Законы логики и аксіомы математики—отображенie нъкоторыхъ сторонъ дъйствительности

XXXVIII. Ассоціація сходства и контраста предваряютъ формулировку законовъ логики

XXXIX. Переходъ къ индукціи

XL. Индуктивная логика

XLL Моменты развитія индуктивной науки

XLII. Къ вопросу о развитіи индуктивной логики

XLIII. Принципы индуктивной логики

XLІV. Возможность обобщенія

XLV. Логика установки научнаго факта

XLVI. Средства для установки научнаго факта

XLVII. О ритмъ явленія

XLVIII. Скепсисъ въ опытныхъ наукахъ

XLIX. Наблюденіе и опытъ

L. Исключительныя явленія

LI. Ложныя исключенія

LII. Случайныя исключенія

LIII. Исключенія, ограничивающія наше знаніе

LIV. Исключенія, противоръчащія нашимъ гипотезамъ

LV. Кажущіяся исключенія

LVI. Непознанныя исключенія

LVII. Констатірованіе исключительнаго факта

LVIII. Установка факта причиной жизни явленій

LIX. Принципъ единственнаго сходства

LX. Принципъ единственнаго разлйчія

LXL Принципъ сопутствующихъ измененій

LXII. Методъ остатковъ

LXIII. Множественность причинъ и смъшеніе слъдстій

LXIV. Идея метода объясненія

LXV. Гипотеза

LXV1. Гипотеза есть способъ соглашенія интеллекта съ природой

LXVII. Роль гипотезы въ философіи

LXVIII. Роль гипотезы въ наукъ

LXIX. Гипотеза въ астрономіи

LXX. Роль гипотезы въ физикъ

LXXI. Роль гипотезы въ біологіи

LXXH. Гипотеза въ психологіи

LXXIII. Природа гипотезы

LXXIV. Отношеніе гипотезы къ дъйствительности

LXXV. Источники гипотезъ

LXXVI. Логическія условія правильности гипотезы

LXXVII. Методъ объясненія

LXXVIH. Teopiя вероятности

LXXIX. Обратное примъненіе теоріи въроятности (индукція)

LXXX. Приложеніе теоріи въроятности къ общественнымъ явленіямъ

LXXXI. Среднее число

LXXXII. Логика соціальныхъ наукъ

LXXXIII. Искусство философствованія

К. О. Жаковъ - Логика (съ эволюціонной точки зрънія) - Введеніе.

Развитie „логичности" въ человечествъ.

Изучая міровоззрънія древнихъ народовъ, мы видимъ, что древній человъкъ не везде применялъ логическія нормы, и что область примененія ихъ была не всегда одна и та же. Обобщая процессъ развитія человеческаго мышленія, можно сказать, что радіусъ круга приложенія логическихъ нормъ постоянно увеличивался въ историческое время. Прогрессъ человечества зависитъ какъ отъ этого радіуса круга приложеній законовъ логики, такъ и отъ числа человъческихъ неделимыхъ, причастныхъ ко всЬмъ дисциплинамъ, до которыхъ дошли законы логики и все логическія нормы.

Прежде чъмъ представить краткую схему логическаго развитія человека, приведемъ прямъръ, доказывающій, что не всегда и не вездъ человъкъ прилагаетъ логическія нормы, даже въ такихъ сферахъ, гдъ бы, казалось, необходима логика. Такъ въ одномъ изъ космогоническихъ гимновъ Риг-веды говорится (X, 129): „Тогда не было небытія, ни бытія, не было пространства, не было неба, что жепокрывало все? Гдъ, подъ чьей защитой находилась вода, бездонная глубь?", „Ни смерти тогда не было, ни безсмертія—тогда одно, не движимое вътромъ, само по себъ дышало".

„Тогда не было небытія, ни бытія". По нашему, если нътъ бытія, то значитъ—небытіе; если нътъ небытія, следуетъ бытіе. Дальше говорится: „Гдъ находилась вода?" Можетъ ли быть речь о воде, если нетъ ни бытія, ни небытія. „Ни смерти не было, ни безсмертія". Существо должно быть или смертно или безсмертно, одно изъ двухъ положеній необходимо. Это вытекаетъ изъ закона противоречія.