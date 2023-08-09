Считался «неудобным» для властей священником, в 1959 пытался защитить прихожанку церкви в Великих Луках, которая была тяжело больна и выздоровела после того, как её провели вокруг часовни Ксении Петербургской (тогда ещё не канонизированной). Против прихожанки было возбуждено уголовное дело «за распространение ложных слухов», ей стали угрожать работники КГБ, а после того, как отец Сергий обратился в различные инстанции с жалобами на произвол, его обвинили в клевете. В результате он был лишён права служить.

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ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ. Мне страшно труд- но об этом писать, и я не обольщаюсь относительно моей духовной посредственности и необразованности. Но даже в качестве во многом неудачного эксперимента эта работа могла бы кому-то пригодиться; а для меня самого она необходима. «Почему мы порвали с религией». «Почему нельзя верить в Бога». «Почему я не христианин»... Подобных исповеданий было уже предостаточно. Хотелось бы в столь же простой форме услышать «почему» нашего христианства. Имею в виду не логически-принуждающие доказательства: их нет, наша вера свободна. Но надо бы рассказать о путях свободы, подводящих нас к христианству; изложить его действительную сущность; ответить на все современные чужие и собственные наши сомнения по поводу евангельской истории, ветхозаветной Библии, догматов христианства... Таких выступлений в нашей рукописной литературе что-то не слышно, — и причину этого странного молчания нужно видеть в явлении, которое следует назвать прямо так: «кризис» современного христианского сознания. Не боюсь слова «кризис». По отношению к преходящим политическим и философским системам «кризис» может означать суд (буквальное значение слова) — суд и... конец. По отношению к христианству «кризис» — это суд над преходящими условностями нашего восприятия вечной Истины христианства. Затрудняюсь определить это сразу в общей характеристике, объяснюсь сначала примерами. Вот некоторые образчики нашего церковного учительства из совсем уж недавнего времени: «В смерти Иисуса Христа открылась высочайшая правда Божия, когда Бог потребовал столь важной, кровавой жертвы для заглаждения вины человечества». (А. Иванов, «Руководство к изучению священных книг Нового Завета» (для духовных семинарий), Пгр. 1915, стр. 164) «Он (автор говорит о Боге), обладая высшими совершенствами разума и воли, наслаждается ощущением согласного действия всех сил и поэтому бесконечно счастлив...» (Прот. И. Богоявленский, «Православный Символ веры», Таллин, 1939, стр. 24)

Сергий Желудков. Почему и я христианин

Вступление

Три ответа

Христос

Евангелия — иконы Христа

Христианство и ветхозаветная библия

Догматы христианства

Почему и я — христианин

Сергий Желудков. Литургические заметки

В книге «Литургические заметки» о. Сергий выступил за реформы в православном богослужении, предлагал вернуться к евангельской ясности и простоте богослужения, отказавшись от многих элементов, введённых в него в византийский период. Предложения о Сергия были расценены его критиками как «обновленческие», противоречащие церковной традиции. В то же время известный как убежденный традиционалист и борец с обновленчеством, председатель Календарно-богословской комиссии при Священном Синоде епископ Афанасий (Сахаров), ныне причисленный к лику святых, благожелательно относился к деятельности священника Сергия Желудкова.

Священник Сергий Желудков (биографический очерк)

Предисловие автора

Некоторые общие принципы

Язык русского церковного Богослужения

Церковная музыка

Типикон и вечернее Богослужение

Церковная проповедь

Божественная литургия

Акафисты

Требы

Архиерейская служба

Современные новшества и потребности

Духовенство и церковный народ

«Инославные» впечатления

Священник Сергий Желудков

Жил на пенсии в Пскове, получил известность как богослов, литератор, активный участник правозащитного движения. Автор ряда произведений, публиковавшихся в самиздате и в зарубежных изданиях. В их числе «Литургические заметки» (1956, 1971), «Почему и я — христианин» (1970), «Открытые письма» П. М. Литвинову, А. Д. Сахарову, А. И. Солженицыну (1968, 1969, 1972) и многие другие.



В начале 1960-х годов начал переписку по основным вопросам веры, в которой участвовали профессора духовных академий, священники, миряне. Переписка составила том в 700 машинописных страниц, который был основой для книги «Почему и я — христианин», ставшей апологетикой христианства. Был инициатором переписки между интеллектуалами Москвы и Ленинграда, позже получившей название «Христианство и атеизм».

С. А. Желудков был оригинальным мыслителем, блестящим стилистом, неутомимым искателем истины. Его мировоззрение было динамичным, свободным от застывшего догматизма, однако он всегда оставался христианином, честно и смело пытавшимся осмыслить свою веру. Будучи священником (в последние годы заштатным), С. А. Желудков и в саму Церковь вносил дух пытливого вопрошания, экспериментаторства, творческих поисков. В своих беседах он напоминал мне Сократа, который, как известно, не декларировал идеи, а помогал людям самостоятельно открыть их. Он будил мысль, поднимал острые проблемы. Любимым его литературным жанром были письма, которые позволяли ему в свободной, непринужденной форме обсуждать многие жгучие вопросы жизни, веры, мысли.

А. Мень