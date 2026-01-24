Женщина христианка

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ХРИСТИАНСТВЕ

Только Православие сохранило истинное воззрение христианства на женщину. Истинное христианство признает достоинство каждого человека и является, по преимуществу, с характером всеобщности. Это не домашняя религия какой-нибудь семьи, не национальная религия какого-нибудь народа. Христианство не ограничивается какой-либо кастой или группой избранников. С самого появления своего оно призывает к себе все человечество, всем людям обещает спасение (Лк. 2, 31—32) и проповедуется всем народам (Мф. 28, 19). Только христианство показало людям Единого и Всеобщего Бога, Который есть Отец Небесный для людей всех национальностей, будь они иудеи, эллины или варвары, рабы или свободные, мужчины или женщины. Все они дети Его и меж* ду собою братья и сестры, соединенные друг с другом узами любви, составляющие одно духовное семейство, или Царство Божие (Рим. 3, 22). Да будут все едино (Ин. 17, 21), — была последняя молитва Иисуса перед страданиями.

Что внешние преимущества и отличия, равно как и разные внешние недостатки и слабость, не имеют существенного значения в Царстве Божием, это ясно показало христианство, обратившись особенно к тем, на которых в древности лежала печать отвержения. Разного рода несчастные и страждующие призываются Христом (Лк. 4, 18—19). Труждающимся и обремененным по преимуществу обещаются отрада и успокоение (Мф. 11, 28—30). Покаявшиеся мытари и блудницы получают предпочтение в Царстве Божием перед первосвященниками и старейшинами (Мф. 21, 31); слабые дети имеют свободный доступ туда (Мк. 10,13—16; Мф. 18,1—6; Лк. 18, 15—17). Нечистые язычники очищаются и сподобляются принятия Святого Духа, к изумлению верующих иудеев (Деян. 10, 15—45; ср.: 11, 9— 17); благодатные дары обильно изливаются на всякую плоть (Деян. 2,17—18).

Таким образом, право человека, как творения Божия, в христианстве поставлено выше всех прав и привилегий, даваемых происхождением, сословием, полом, или общественным положением. Прежний идеал человека, определяемый на основании этих внешних условий, не имеет ничего общего с христианским идеалом. Прежние языческие добродетели — мужество, храбрость, внешняя сила — в христианстве сменяются нравственными добродетелями, такими, например, как вера, любовь, смирение. Внешняя сила уступает свое место силе нравственной; дух торжествует над плотью. Сообразно с этим, прежнее бесправное положение женщины теперь должно было радикально измениться.

Женщина христианка. Образ и значение женщины в христианстве

Издательство «Отчий дом», 200 - 353 с.

ISBN-5-86809-113-2

Женщина христианка. Образ и значение женщины в христианстве - Содержание

Предисловие