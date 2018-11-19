Киевский священник Анатолий Жураковский - замечательный проповедник и богослов, засвидетельствовавший свою верность Христу в тюремных узах и мученической кончиной в 1937 г. Две черты поражают более всего в о. Анатолии. Первая: его пламенность. При чтении его проповедей сами собой всплывают в памяти слова Апостола: «Духа не угашайте... духом пламенейте» (1 Фес. 5:19; Рим. 12:11). Вся его жизнь была единым порывом пламени - любви ко Христу. Ему подошло бы имя Серафим - «пламенный». Но свойство огня - жечь. И его пламя зажигало ту же любовь в сердцах молодых людей, собиравшихся вокруг него в общину. И это в те годы, когда в стране бушевал противоположный по духу огонь ненависти и злобы ко Христу и всем верным Ему! И вторая: его глубочайшая искренность. Все, что он говорил, истекало прямо из сердца, из его личного опыта богообщения, опыта мук, опыта любви. Все было выношено и переплавлено в горниле глубоко личных отношений с Богом, со Христом, с Церковью и ближними. Вот почему его речь действует неотразимо даже спустя десятилетия, в совсем иную эпоху. Слышать слово о. Анатолия больно: оно ранит нас, как неусыпный голос совести, ибо затрагивает полузабытое и заглушённое, вскрывает полузажившие раны души. Но именно это дарит величайшую радость в духе - радость обновленной встречи с Господом. Это действительно слово пастыря и мученика. ВЛАДИМИР, Митрополит Киевский и всея Украины Приобрести книгу священника Анатолия Жураковского можно в киевском издательстве "Дух i Лiтера"

Священник Анатолий Жураковский - Мы спасаемся Его жизнью - Проповеди 1921-1930 гг. - Статьи

Издатель: Константин Сигов

Научный редактор: Сергей Белоконь Подготовка текста: Юрий Вестель Киев, ДУХ I ЛIТЕРА, 2011

ISBN 978-966-378-160-0

Священник Анатолий Жураковский - Мы спасаемся Его жизнью - Проповеди 1921-1930 гг. - Статьи - Содержание

Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины - Вступительное слово

От редакции Мои. Магдалина (Глаголева-Пальян). Отец Анатолий Жураковский: верность истине Евангельской I. Слова, сказанные по случаюцерковных праздников и памятей Ныне Церковь празднует зимнюю Пасху. Рождество Христово 1921 г Сей день, Его же сотвори Господь... Рождество Христово 1922 г Собор Пресвятой Богородицы Память св. первомученика Стефана Неделя о мытаре и фарисее Прощеное воскресенье Первая неделя Великого поста И ведоша Его на пропятие. Слово на пассии Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Слово на пассии Крест - символ христианского безумия. Суббота крестопоклонная 1922 г Крест - нашаупование, наша любовь. Суббота крестопоклонная 1923 г Нет образа более горнего, более близкого нам. Вторник 5-й недели Великого поста Днесь спасения нашего главизна. Благовещение 1924 г Благовещение и Крест Два голоса: Благовещение и неделя Крестопоклонная Вербное воскресенье Великая Пятница Пасха Неделя о Фоме Отдание Пасхи На нас тоже должен снизойти божественный огонь Святого Духа. Вторник перед праздником Святой Троицы День Святого Духа Память всех святых Память всех русских святых Праздник женщины. Память св. Марии Магдалины 1925 г. Воскресшим Его увидела та, кто была достойна. Память св. Марии Магдалины 1930 г Крест — красота Церкви Преображение Господне Успение Пресвятой Богородицы Перенесение Нерукотворенного Образа Господня Усекновение главы Иоанна Крестителя Рождество Пресвятой Богородицы Принять и воздвигнуть Его Крест. Воздвижение Креста Господня 1925 г Кресту Твоему поклоняемся, Владыко. Воздвижение Креста Господня 1927 г Память Казанской иконы Божией Матери Память иконы Скорбящей Божией Матери Память апостола Иакова Алфеева Память св. Иоанна Златоуста О рождественском посте Введение во храм Пресвятой Богородицы II Слова, сказанные по разным поводам Там, за стенами Церкви Об иконе Божией Матери Чудо в Кане Закрытие храма св. Марии Магдалины Дивен Бог во святых Своих О вере и неверии Быстро проходят облака, но ярко светит солнце Слово при отпевании П. И. Морозова Изгнание торгующих из храма О преподобном Серафиме Голгофа - смысл христианства Верность истине евангельской Довольно питаться молоком Ищите и найдете; стучите и отворят вам Мы уже не чужие, но свои Богу О милосердном самарянине Наступает великая минута... О покаянии Радость о Духе Святом. Чудо в Кане На суд пришел Я в мир Образ человеческого сердца Мы спасаемся Его жизнью Разве не знаете, что вы храм Божий? Сей род изгоняется только молитвой и постом О покаянии О злых виноградарях Над гробом отца Спиридона Об отце Спиридоне Не сотвори себе кумира Много званых, но мало избранных III. Статьи О Божественной литургии I. Агнец

II. В ограде верных

III. Благодарим Господа Илья Фесвитянин Сергей Белоконь Духовное наследие о. Анатолия Жураковского. Наблюдения источниковеда

Священник Анатолий Жураковский - Мы спасаемся Его жизнью - Проповеди 1921-1930 гг. - Статьи - Ныне Церковь празднует зимнюю Пасху

Рождество Христово 1921 г.

Ныне Церковь празднует зимнюю Пасху Рождество, явление во плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня Бог является в мир как человек и человек обожествляется.

С самого начала человеческого рода, с тех пор как человек появился на земле, он неудержимо и неустанно стремится к бесконечности. Бесконечность, по выражению Достоевского, нужна человеку для жизни так же, как та планета, на которой он живет. Бог, бесконечное Существо необходимо должно быть хотя бы только потому, что Его одного можно любить бесконечной любовью. Маленький человек живет на маленькой земле, этой песчинке, заброшенной в просторах мироздания. Но у маленького человека есть сердце, и в этом сердце таится бездна, которую наполнить может только бесконечное.

От первых дней своего бытия человек влечется страстно, пламенно к небу, к Богу. Об этом свидетельствует вся история человечества. Об этом говорят на своем своеобразном языке сохранившиеся из глубины веков, поражающие своей грандиозностью пирамиды, странные образные надписи ассириян, пожелтевшие египетские папирусы, сокровенная для нас мудрость Индии, величественные и прекрасные храмы Эллады, вдохновенная, божественная книга Израильского народа. В лесах, городах, пустынях, на берегах океанов и на высоких уступах гор во все века воздвигал человек алтари и молитвенно воздевал руки к небу. Но до Христа между землей и небом, между человеком и Богом лежала страшная бездонная пропасть. Напрасно человек тянулся к небу, плакал и тосковал о Боге.

Небо было далеким, чужим и бесстрастным. Бог казался страшным и поражал Своим бесконечным величием, Своим непостижимым превосходством. Всякому, увидавшему лицо страшного Иеговы, грозила смерть, как говорила Библия. А прочтите книгу Иова: с каким безысходным отчаянием говорит этот страдалец о недоступности вожделенного Бога. «Нет посредника между мною и Тобой, - восклицает он, - и нет никого, кто стал бы между нами, и я не могу говорить с Тобой, стать перед Твоим лицом как равный, потому что я перед Тобой ничто, теряюсь и исчезаю перед Твоим величием».

В поисках божества человек доходил до безумия, до исступленного отчаяния, он готов был раствориться, уничтожить свою плоть, угасить свой дух, лишь бы только перейти за заповедную грань бесконечности, но его исступление, его безумие оставалось бесплодным и бесцельным, и он умирал, не познав и не соприкоснувшись с Тем, о Ком так мучительно томилось его сердце.