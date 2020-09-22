Один известный проповедник XX века, рассказывая своим слушателям об Адвенте, привел такой пример. Представим себе, что нам предстоит путешествовать ночью и при этом пройти много километров в полной темноте, ориентируясь на далекий огонек, который может быть светом в окошке дома. В этих условиях очень трудно правильно оценить расстояние! Дом, в который мы стремимся попасть, может находиться и на расстоянии пяти километров, и всего лишь в ста метрах. Именно в такой ситуации находились ветхозаветные пророки, когда они с надеждой взирали в будущее, ожидая спасения своего народа. Они даже приблизительно не могли определить, когда придет Мессия: через сто или через пятьсот лет. Однако им было известно, что в какой-то момент династия царя Давида вновь возродится, что будет найден ключ, с помощью которого откроются двери темницы; что свет, мерцающий далеко на горизонте в виде крошечной звездочки, в конце концов, воссияет и явится во всей своей полноте. Все это время народ Божий должен был пребывать в ожидании.

Подобного ожидания на протяжении всей жизни требует от нас и наша Мать - Церковь. Прошло более двух тысяч лет со времени первого пришествия Христа на землю. И все это время Церковь призывала и призывает нас идти по жизни, всматриваясь в будущее. Она призывает нас, следуя своим пастырям, бодрствовать в ночи и обратить свой взор к свету, сияющему нам из Вифлеемской пещеры.

Франсиско Карвахал - В общении с Богом. Молитвенные размышления на каждый день - в пяти томах

(1565 с.)

Франсиско Карвахал - В общении с Богом. Молитвенные размышления на каждый день - в пяти томах - Содержание

Том I. Адвент и Рождественское время

Том II. Великий пост и Пасхальное время

Том III. Рядовое время. Недели I - XII

Том IV. Рядовое время. Недели XIII - XXIII

Том V. Рядовое время. Недели XXIV - XXXIV

Франсиско Карвахал - В общении с Богом. Молитвенные размышления на каждый день - в пяти томах - Том II. Великий пост и Пасхальное время - Шестая неделя после Пасхи - Суббота

88. Дар премудрости

1. Этот дар позволяет нам видеть мир в свете Божия замысла спасения и его призвания к жизни с Богом.

2. Дар премудрости и освящение земной реальности.

3. Истинная ценность этого мира и его смысл. Чтобы иметь дар премудрости, необходимо избавиться от привязанности к вещам и обрести смирение.

88.1 "Творения - это своего рода следы прошедшего Бога, запечатленные Его величием, могуществом, мудростью и иными Его атрибутами", - сказал некогда Святой Иоанн Креста. Они - зеркало, в котором отражается великолепие Его красоты, благости и мощи: "Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь".

Часто, однако, вследствие первородного греха и многих личных грехов, люди не способны различить знамений присутствия Бога в мире и не приходят к познанию Того, Кто является источником всех благ: "из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника. (...) Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были познать, сколь лучше их Господь: ибо Он, Виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их", - говорит нам Священное Писание.

Дар премудрости учит человека интерпретировать сотворенные вещи в качестве знамений, ведущих к Богу. Таким образом, тварный мир включается в порядок благодати. Святой Дух посредством мира природы и благодати приводит нас к постижению бесконечной премудрости, всемогущества, благости - всего того, что характеризует сокровенную сущность Бога. Это - дар созерцания, который, как и дар разума и ведения, делает возможным проникновение в тайну Божию.

Благодаря ему христианин со всей отчетливостью видит и понимает, что все творение, все движения земли и светил, все честные деяния людские - все от Бога. И восходит к Богу. Это - благодать свыше, благодаря которой душа становится сопричастной к знанию Самого Бога, открывает связь всего творения с Творцом, а также то, как творение может помочь человеку достичь его окончательной цели.

Выражением дара премудрости является "Песнь трех отроков" из Книги пророка Даниила, которую многие христиане читают как благодарственную молитву после святой Мессы. В ней содержится призыв ко всем сотворенным вещам включиться в гимн славословия Творцу: "Benedicite, omnia opera Domini, Domino" — Благословите, все дела Господни, Господа; пойте и превозносите Его во веки. Благословите, Ангелы Господни, Господа. Небеса... Все воды, которые превыше небес. Солнце и луна. Звезды небесные. Дождь и роса. Все ветры. Холод и зной. Иней и снег. Ночи и дни. Свет и тьма. Горы и холмы. Все произрастания на земле. Источники. Моря и реки. Киты и все, движущееся в водах. Птицы небесные... Звери и весь скот... Священники Господни... Духи и души праведных... Праведные и смиренные сердцем. Пойте и славьте, ибо вовек милость Его.

Этот прекрасный гимн всего творения, одушевленного и неодушевленного, воздает хвалу Творцу. Славословие Богу от имени небес и всего творения - это ярчайшее и чистейшее проявление дара премудрости. Мы также можем взывать к Богу словами этого гимна, особенно когда исполним то, что наиболее угодно Богу - примем участие в святой Мессе.