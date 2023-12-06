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3ахарьина - История русских певческих книг

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Educational, Sheet Music Church Singing

Предмет наших занятий - певческая книга - погружает вас в мир письменности и книжности. Как определяет энциклопедия "Книга", "Книга - важнейшая исторически сложившаяся форма закрепления и передачи во времени и пространстве многообразной информации в виде текстового и (или) иллюстративного материала, а по мысли А. А. Гречихива, книга - "способ ивформационной коммуникации в органическом триединстве ее содержания, знаковой формы и материальной конструкции.

Один из основателей дисциплины книговедения - А. М. Ловягин, - возводит происхождение книги к естествеввой человеческой потребности в общении. Древнейшими формами общения он полагает жест и звук (как реакцию на событие), которые дали впоследствии мимику, напев и слово. Напев, быть может, более древний способ выражения, чем членораздельная речь, однако он не был вытеснен последней и развивался своими путями.

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций

Учебное пособие

СПб.: Издательство "Лань"; Издательство "ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2019. 412 с.: ил.

Учебники для вузов. Специальная литература

ISBN 978-5-8114-4117-4

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций - Оглавление

От автора

  • Тема 1. Предварительные сведения

  • Тема 2. Гимиографические книги X-XI вв.

  • Тема З. Гимнографические книги эпохи Студийского устава (общая характеристика)

  • Тема 4. Гимнографические книги XI-XIII вв.

  • Тема 5. Гимнографические книги конца XIII-XIV вв.

  • Тема 6. Певческие книги эпохи Иерусалимского устава (общая характеристика)

  • Тема 7. Возрождение музыкальной письменности в 1-й половине XV в.

  • Тема 8. Певческие книги конца ХV-1-й половины XVI в.

  • Тема 9. Певческие книги 2-й половины XVI-1-й половины XVII в.

  • Тема 10. Певческие книги Великого княжества Литовского.

  • Тема 11. Исправление певческих книг во 2-й половине XVII в.

  • Тема 12. Певческие книги последней трети XVII в.

  • Тема 13. Певческие книги XVIII в. синодальной традиции

  • Тема 14. Нотопечатание

  • Тема 15. Певческие книги XIX в.

  • Тема 16. Старообрядческая певческая книжность

  • Тема 17. Изучение певческих книг

Заключение

Приложения

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций - От автора

Певческая книга - это собрание песнопений; предназначенных для исполнения за богослужением; расположенных в порядке; отражающем один из кругов богослужения: суточный круг; годовой календарь; порядок гласов. Книги; содержащие произведения гимнографии; появились на Руси с принятием христианства; в числе других богослужебных книг. Песнопения записывались в них в виде текста или текста с нотацией. Постепенно образовался корпус певческих книг, в котором фиксация музыкальной составляющей стала играть решающую роль. Певческие книги, таким образом, являются частью корпуса сакральной книжности, влияющего на всю культуру христианской Руси (России). Певческие книги являются основным, а подчас и единственным источником, по которому пишется история русской музыки вплоть до XVIII в. В то же время певческие книги не буквально передают музыкальную действительность, но составляют собственный виртуальный мир, собственную культуру, находящуюся в сложном двунаправленном взаимодействии с певческой практикой. Знания о певческих книгах актуальны и для тех, кто изучает историю русской музыки, и для тех, кто интересуется книжностью.

Настоящая работа сложилась как обобщение лекций, читанных автором в разных учебных заведениях:в Санкт-Петербургской консерватории и Институте религиоведения и церковных искусств. Разным был и объем курса, и подготовка аудитории. Издание предназначено для педагогов читающий этот или смежные курсы. "Лекции" представляют собой исторический курс, охватывающий ХI-начало ХХ столетий. Периодизаця истории русской певческой книжности продиктовала деление на темы, занимающие различный объем в издании и, соответственно, в занятиях. В приложении находится словарь терминов.

Каждая тема снабжена списком литературы. Общие труды по истории церковной музыки, откуда можно почерпнуть также сведения о певческих книгах, отнесены к первой теме - "Предварительные сведения". Там же находится работы, охватывающие несколько периодов. В литературу при темах помещены те работы, на основании которых излагаетеся материал этой темы. В случае, если из работы взят только какой-то определенный факт или цитата, она не помещается в литературу, но на нее даетеся ссылка. Особенно это касается лекции о "стилевом переломе", о котором нет специальных работ, а все сведения подобраны из единичных фактов и наблюдений. Цитаты из рукописных книг - заглавия рукописей, а также писцовые и владельческие записи - приводится с максимальным приближением к современным нормам языка: титла раскрыты, устаревшие буквы заменены на современные эквиваленты. Автор благодарит всех тех, кто способствовал подготовке этой книги: сотрудников кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории, рецензентов А. Н. Кручинину и Т. Г. Казанцеву, издательский коллектив и всех студентов, слушавших лекции.

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Rating 4.2 / 5
Added 06.12.2023
Author brat Andron
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4.2/5 (5)

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