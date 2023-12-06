3ахарьина - История русских певческих книг

Предмет наших занятий - певческая книга - погружает вас в мир письменности и книжности. Как определяет энциклопедия "Книга", "Книга - важнейшая исторически сложившаяся форма закрепления и передачи во времени и пространстве многообразной информации в виде текстового и (или) иллюстративного материала, а по мысли А. А. Гречихива, книга - "способ ивформационной коммуникации в органическом триединстве ее содержания, знаковой формы и материальной конструкции.

Один из основателей дисциплины книговедения - А. М. Ловягин, - возводит происхождение книги к естествеввой человеческой потребности в общении. Древнейшими формами общения он полагает жест и звук (как реакцию на событие), которые дали впоследствии мимику, напев и слово. Напев, быть может, более древний способ выражения, чем членораздельная речь, однако он не был вытеснен последней и развивался своими путями.

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций

Учебное пособие

СПб.: Издательство "Лань"; Издательство "ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2019. 412 с.: ил.

Учебники для вузов. Специальная литература

ISBN 978-5-8114-4117-4

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций - Оглавление

От автора

Тема 1. Предварительные сведения

Тема 2. Гимиографические книги X-XI вв.

Тема З. Гимнографические книги эпохи Студийского устава (общая характеристика)

Тема 4. Гимнографические книги XI-XIII вв.

Тема 5. Гимнографические книги конца XIII-XIV вв.

Тема 6. Певческие книги эпохи Иерусалимского устава (общая характеристика)

Тема 7. Возрождение музыкальной письменности в 1-й половине XV в.

Тема 8. Певческие книги конца ХV-1-й половины XVI в.

Тема 9. Певческие книги 2-й половины XVI-1-й половины XVII в.

Тема 10. Певческие книги Великого княжества Литовского.

Тема 11. Исправление певческих книг во 2-й половине XVII в.

Тема 12. Певческие книги последней трети XVII в.

Тема 13. Певческие книги XVIII в. синодальной традиции

Тема 14. Нотопечатание

Тема 15. Певческие книги XIX в.

Тема 16. Старообрядческая певческая книжность

Тема 17. Изучение певческих книг

Заключение

Приложения

3ахарьина Нина - История русских певческих книг. Курс лекций - От автора

Певческая книга - это собрание песнопений; предназначенных для исполнения за богослужением; расположенных в порядке; отражающем один из кругов богослужения: суточный круг; годовой календарь; порядок гласов. Книги; содержащие произведения гимнографии; появились на Руси с принятием христианства; в числе других богослужебных книг. Песнопения записывались в них в виде текста или текста с нотацией. Постепенно образовался корпус певческих книг, в котором фиксация музыкальной составляющей стала играть решающую роль. Певческие книги, таким образом, являются частью корпуса сакральной книжности, влияющего на всю культуру христианской Руси (России). Певческие книги являются основным, а подчас и единственным источником, по которому пишется история русской музыки вплоть до XVIII в. В то же время певческие книги не буквально передают музыкальную действительность, но составляют собственный виртуальный мир, собственную культуру, находящуюся в сложном двунаправленном взаимодействии с певческой практикой. Знания о певческих книгах актуальны и для тех, кто изучает историю русской музыки, и для тех, кто интересуется книжностью.

Настоящая работа сложилась как обобщение лекций, читанных автором в разных учебных заведениях:в Санкт-Петербургской консерватории и Институте религиоведения и церковных искусств. Разным был и объем курса, и подготовка аудитории. Издание предназначено для педагогов читающий этот или смежные курсы. "Лекции" представляют собой исторический курс, охватывающий ХI-начало ХХ столетий. Периодизаця истории русской певческой книжности продиктовала деление на темы, занимающие различный объем в издании и, соответственно, в занятиях. В приложении находится словарь терминов.

Каждая тема снабжена списком литературы. Общие труды по истории церковной музыки, откуда можно почерпнуть также сведения о певческих книгах, отнесены к первой теме - "Предварительные сведения". Там же находится работы, охватывающие несколько периодов. В литературу при темах помещены те работы, на основании которых излагаетеся материал этой темы. В случае, если из работы взят только какой-то определенный факт или цитата, она не помещается в литературу, но на нее даетеся ссылка. Особенно это касается лекции о "стилевом переломе", о котором нет специальных работ, а все сведения подобраны из единичных фактов и наблюдений. Цитаты из рукописных книг - заглавия рукописей, а также писцовые и владельческие записи - приводится с максимальным приближением к современным нормам языка: титла раскрыты, устаревшие буквы заменены на современные эквиваленты. Автор благодарит всех тех, кто способствовал подготовке этой книги: сотрудников кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории, рецензентов А. Н. Кручинину и Т. Г. Казанцеву, издательский коллектив и всех студентов, слушавших лекции.