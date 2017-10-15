Сто лет назад, «в память девятисотлетия Крещения Руси», в России было выпущено немало популярных брошюр, в которых излаrалась официальная, принятая духовенством и царским правительством точка зрения на появление и распространение христианства на Руси. Пропаrандировалась следующая концепция. Осознавший убожество язычества и мучимый совестью за грехи прежних лет великий князь киевский Владимир, сравнив различные релиrии (мусульманство, иудаизм, латинское, и греческое христианство), Посоветовавшисьс боярами и старцами, склонился к православию. Затем в 988 г., дабы не унижать достоинство Отечества просьбами перед надменной Византией, Владимир отправился в поход на Херсонес (Корсунь) «завоевывать веру». Добившись победы и получив в жены сестру византийских императоров, он крестился во взятом им rороде. После этоrо с супруrой и rреческим, преимуществен но корсунским, духовенством он возвратился в Киев и крестил люд столицы, а затем и всей прочей Руси.

В популярных брошюрах рассказывалось и о состоявшемся якобы шестьсот шестьюдесятью тремя гoдами ранее крещении жителей Херсонеса. Император Константин, при котором христианство превратилось в rосударственную релиrию Римской державы, перед открытием первого вселенскоrо собора, состоявшегося летом 325 г. в Никее, отправил в Херсонес епископа Капитона в сопровождении Boeннoгo отряда. Местные язычники не хотели креститься, однако миссионер совершил чудо и они, уверовав, приняли новую религию.

3убарь В. М., Павленко Ю. В. — Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси

Киев: Наук. думка, 1988. 208 с.: ил. Библиоrр.: с. 205. (В обл.): 45 К., 27200 экз.

ISBN 5-12-000335-4

3убарь В. М., Павленко Ю. В. — Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси — Содержание

Духовная культура херсонеситов и позднеантичный религиозный синкретизм

1. Религия херсонеситов классического времени. Орфизм

2. Главные божества позднеантичноrо релиrиозноrо мировоззрения: бог-вседержитель, бог-спаситель, богиня-мать

3. Верования херсонеситов в первые века нашей эры

Утверждение христианства в Херсонесе, средневековом Херсоне-Корсуни

1. Проникновение христианства в юго-западный Крым

2. Политическая борьба в Восточно-Римской империи и христианизация херсонеситов

З. Византия и раннесредневековый Херсон

Боги древних славян

1. Функции мифологических персонажей

2. Структура праславянского пантеона

3. Среднеднепровские славяне в первом тысячелетии нашей эры. Кризис язычества

Христианство в Киеве до вокняжения Владимира Святославича

1. Сторонники и противники христианства на Руси

2. Крещение Аскольда и захват власти Олегом

3. Христианство и язычество при первых Рюриковичах

Утверждение христианства на Рycи

1. Религиозный вопрос в первые годы правления Владимира

2. Корсунский поход

3. Введение христианства на Руси

3убарь В. М., Павленко Ю. В. — Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси — Религия херсонеситов классического времени. Орфизм

Специфической чертой общественной жизни древних греков как у себя на родине, в Элладе, так и в основывавшихся ими многочисленных колониях по берегам Средиземного и Чёрного морей был целостный строй. Полис представлял собой союз свободных и в принципе равноправных граждан, сосредоточенных в определенном, как правило, укрепленном, поселении и совместно владеющих прилегающими к нему землями, разделенными между отдельными семьями на участки-клеры.

С увеличением численности населения, развитием ремесел и торговли, углублением социально-экономического неравенства полис, явившийся на первых порах античной формой крестьянской общины, постепенно превращался в город государство. В его рамках власть, как правило, принадлежала полноправным гражданам. Большинство их было прямыми потомками первопоселенцев, владевшими своими земельными наделами постольку, поскольку они обладали политическими правами и в случае военной опасности образовывали ополчение. Они же и составляли народное собрание как высший законодательный институт города-государства, избирающее лиц на общественные должности и принимающее окончательные ответственные решения по наиболее важным вопросам.

В экономике наиболее развитых торгово-ремесленных городов (Милет, Эфес, Коринф, Афины) постепенно возрастал удельный вес рабского труда. Но в преимущественно aгpapных районах, в частности в большинстве колоний, главным производителем материальных благ всегда оставался свободный земледелец. Херсонес Таврический был основан выходцами из rераклеи Понтийской могущественного города-государства, расположенного на южном побережье Чёрного моря и являющегося, в свою очередь, колонией дорийцев из города Meгары.

К тому времени, кода rераклеоты решили организовать колонию, куда могла бы переселиться часть наименее состоятельных граждан, ионийскими колонистами на северном берегу Чёрного моря уже практически были освоены все удобные для земледелия и торговли места. Кроме тoгo, в северо-причерноморских степях уже сложилось сильное Скифское царство, соседство с которым было далеко не безопасным для первопоселенцев. Южное побережье Крыма, защищенное от степи горами, заселяли тавры, известные человеческими жертвоприношениями и встречавшие греков очень враждебно. Все эти обстоятельства и определили основание колонии гepaклеотов на отдаленной периферии таврских и скифских территории в районе, мало пригодном для зернового земледелия и развития торговли с варварами, однако местность эта оказалась весьма благоприятной для виноградарства и рыболовства. Здесь же была удобная естественная стоянка греческих кораблей, пересекавших Черное море с юга на север в самом узком месте.