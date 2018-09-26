Эта книга является попыткой проследить культурное развитие народов, живших в доисторические времена на маленьком клочке земли под названием Палестина (древняя Палестина занимала не только территорию, выделенную по решению ООН для существования Государства Израиль, а также области расселения палестинских арабов и современную Иорданию. - Пер.).

В целом культура, до того как стать сложным явлением, во всем мире имела сходные корни. До трехсот тысяч лет назад развивающаяся в Палестине культура была распространена на очень большой площади.

Когда она стала локальной, Палестина вступила на собственный путь развития сначала как часть Евразии, затем - Ближнего Востока, позднее Средиземноморья и, наконец, как регион с несколькими своими культурами. После еврейского завоевания, произошедшего в конце 2-го тысячелетия до н. э., началась подлинная письменная история Палестины.

Мы узнали имена вождей и царей того времени, даты происходивших тогда сражений, подробности политических и военных кампаний, особенности социальной и экономической жизни, общественные и духовные проблемы, беспокоившие людей того времени. Косвенные сведения об эпохе, предшествовавшей еврейскому завоеванию, можно получить из египетских, месопотамских и прочих источников, но они немногочисленны и малозначимы.

Для изучения периода между 5 тысячами и 600 тысячами минувших лет (99 процентов времени существования человечества) основным источником изучения Палестины (и не только) является археология.

Эммануэль Анати - Палестина до древних евреев

М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 368 с. - (Загадки древних цивилизаций).

ISBN 978-5-9524-3209-3

Эммануэль Анати - Палестина до древних евреев - Содержание

Часть первая ЛИК ЗЕМЛИ

Глава 1. Природные условия и культурные ареалы

Глава 2. Геология и изменения окружающей среды

Глава З. Краткое описание развития культуры

Часть вторая ЭПОХА ОХОТЫ И СОБИРАТЕЛЬСТВА

Глава 4. Люди, материалы и следы прошлого

Глава 5. Следы первых людей на Ближнем Востоке

Глава 6. Средний палеолит

Глава 7. Верхний палеолит

Часть третья ПЕРЕХОДНАЯ КУЛЬТУРА

Глава 8. Мезолитическая интерлюдия

Глава 9. Художники пустыни

Часть четвертая ЭПОХА РАННЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Глава 10. Начало производящего хозяйства

Глава 11. Неолитические культуры

Глава 12. Энеолитические культуры

Часть пятая ГОРОДСКАЯ ЭПОХА

Глава 1З. Происхождение новой эпохи

Глава 14. Культуры ранней городской эпохи

Глава 15. Гиксосы и еврейские патриархи

Глава 16. Поздний городской период

Выводы



Эммануэль Анати - Палестина до древних евреев - Часть 1- Границы



Географическое название Палестина употребляется очень часто. Оно появилось, когда на Левантийское побережье Средиземного моря пришли филистимляне. С тех пор его постоянно (правда, с небольшими перерывами) употребляли евреи, греки, римляне, арабы, турки и, наконец, английское мандатное правительство (мандат – право того или иного государства управлять территорией бывших колоний Германии, полученное им от Лиги Наций после окончания Первой мировой войны. - Пер.). Правда, каждый из них определял географические границы Палестины по-своему. Сегодня, однако, этот термин устарел, так как на этой территории находятся совершенно другие политические образования. Палестина превратилась в регион, в котором два крупнейших государства - Израиль и Иордания - соседствуют с крупными кусками «ничейной» земли, демилитаризованными зонами и районами, принадлежащими современному Египту (Синай) и Сирии.

Современные политические границы, как и в период британского мандатного правления, искусственны. Следовательно, они не обозначают географическую или культурную область. Палестиной я буду называть территорию, расположенную между Синайским полуостровом на юге и Ливанскими горами на севере, Средиземным морем на западе и Арабской пустыней на востоке. Основные ориентиры, отмечающие ее пределы, - это Вади-эль-Ариш, названный в Библии «Потоком Египетским» и располагавшийся на южной границе Ханаанской земли, на юге - северная оконечность Акабского залива, который располагается в месте соединения Синайского полуострова с Аравийским, и Джебель-эт-Тубейк, расположенный в южной Иордании и являющийся самой северной точкой Аравийского Хейджаза.

Западная граница проходит по пескам пустыни. Естественный рубеж отмечен линией холмов, простирающихся от Джебель-эт-Тубейка на севере, переходящих в серию вади, ориентированных на запад и впадающих на востоке в оазисы долины Сирхан, обрамленных зеленью северных ворот аравийских караванных маршрутов. Ориентиром на севере является река Ярмук. Когда-то она разделяла библейские провинции Голан и Галаад, а сегодня протекает по границе между Сирией и Иорданией. Северная оконечность Иорданской долины и южные склоны тоже могут помочь ориентироваться в пространстве. На западе резкий переход от холмов и гор Галилеи, ориентированных на юг, к высокому плато, расположенному в Леванте и выходящему на север, также довольно четко определяет естественные границы Палестины.

Эта зона занимает примерно 72 тысячи квадратных километров, что примерно равно территории современной Ирландии (Иордания - около 56 тысяч, Израиль - около 13 тысяч, Египет - около 3 тысяч). Ее население - 3,5 миллиона человек~ Она является частью 4 миллионов квадратных километров Ближнего Востока, в котором живет 94 миллиона человек.

Климат и дожди

Большая часть Палестины расположена между 30 и 33 градусами северной широты. Примерно на такой же широте находятся Марокко, Грузия, южная Калифорния и южная Япония. Таким образом, климат здесь субтропический, но в каждом регионе он имеет ряд особенностей. В разных частях страны выпадает различное количество осадков, не одинаково атмосферное давление, почвы, растительность, дуют не похожие друг на друга ветры.

Дожди идут в основном в декабре, январе и феврале. В течение остальных восьми или даже девяти месяцев в году стоит засуха. В разных регионах выпадает различное количество осадков. В центральных горах их больше всего. Средняя величина осадков в Верхней Галилее - 1 метр в год, в Самарии - около 81 сантиметра в год, в Иерусалиме - примерно 61 сантиметр в год. Эти данные похожи на те, что характерны для Западной Европы и восточной части США, но они выпадают только на ограниченной горной местности и лишь в течение трех месяцев в году. Высота осадков на севере прибрежной долины составляет 61 сантиметр в год, а на юге - 30,5 сантиметра. На востоке центральных гор, на расстоянии всего 24 километров от Иерусалима, в Иудейской пустыне, средние ежегодные осадки не превышают 4 сантиметров, что составляет всего одну десятую выпадающих в Иерусалиме осадков.

В Арабской долине высота осадков составляет не более 1 сантиметра. На Ближнем Востоке существуют три основные экологические зоны: плодородная, полузасушливая и засушливая. Они окружают друг друга, и, таким образом, первая отделена от третьей. Словом «плодородная» обозначается пригодная для земледелия зона, где количество осадков составляет 30,5 сантиметра и более. Полузасушливыми называются земли, где в год выпадает от 15 до 30,5 сантиметра осадков. Там, где садков менее 15 сантиметров, в засушливой местности, невозможно ведение сельского хозяйства даже на современном уровне его развития и основными занятиями населения остаются охота и скотоводство.

Плодородная местность занимает похожую на полумесяц территорию, составляющую примерно десятую часть всего Ближнего Востока. Начиная с северного побережья Персидского залива она проходит через долины Тигра и Евфрата в северную Сирию, сворачивает на запад, а затем - на юг, где уменьшается, и заканчивается на средиземноморском побережье Палестины. К северу от «плодородного полумесяца», как его называют, располагаются полузасушливые земли. Две основные засушливые зоны находятся в горных областях восточной Анатолии и в центральной Персии. Южнее «плодородного полумесяца » располагается лишь одна узкая полоска полузасушливой земли, а за ней начинаются Сирийская и Арабская пустыни.

В Палестине северные плодородные регионы совпадают с южной и западной частями «плодородного полумесяца », в то время как Негев, пустыня, расположенная в южном Израиле, и большая часть Иордании засушливы. Между двумя этими зонами находится узкая полоска полузасушливой земли, ширина которой варьируется от 16 до 32 километров. Грань между «зеленой землей» и «желтой землей» очень тонкая.