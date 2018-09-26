Анати - Палестина до древних евреев
Эта книга является попыткой проследить культурное развитие народов, живших в доисторические времена на маленьком клочке земли под названием Палестина (древняя Палестина занимала не только территорию, выделенную по решению ООН для существования Государства Израиль, а также области расселения палестинских арабов и современную Иорданию. - Пер.).
В целом культура, до того как стать сложным явлением, во всем мире имела сходные корни. До трехсот тысяч лет назад развивающаяся в Палестине культура была распространена на очень большой площади.
Когда она стала локальной, Палестина вступила на собственный путь развития сначала как часть Евразии, затем - Ближнего Востока, позднее Средиземноморья и, наконец, как регион с несколькими своими культурами. После еврейского завоевания, произошедшего в конце 2-го тысячелетия до н. э., началась подлинная письменная история Палестины.
Мы узнали имена вождей и царей того времени, даты происходивших тогда сражений, подробности политических и военных кампаний, особенности социальной и экономической жизни, общественные и духовные проблемы, беспокоившие людей того времени. Косвенные сведения об эпохе, предшествовавшей еврейскому завоеванию, можно получить из египетских, месопотамских и прочих источников, но они немногочисленны и малозначимы.
Для изучения периода между 5 тысячами и 600 тысячами минувших лет (99 процентов времени существования человечества) основным источником изучения Палестины (и не только) является археология.
Эммануэль Анати - Палестина до древних евреев
М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 368 с. - (Загадки древних цивилизаций).
ISBN 978-5-9524-3209-3
Эммануэль Анати - Палестина до древних евреев - Содержание
Часть первая ЛИК ЗЕМЛИ
- Глава 1. Природные условия и культурные ареалы
- Глава 2. Геология и изменения окружающей среды
- Глава З. Краткое описание развития культуры
Часть вторая ЭПОХА ОХОТЫ И СОБИРАТЕЛЬСТВА
- Глава 4. Люди, материалы и следы прошлого
- Глава 5. Следы первых людей на Ближнем Востоке
- Глава 6. Средний палеолит
- Глава 7. Верхний палеолит
Часть третья ПЕРЕХОДНАЯ КУЛЬТУРА
- Глава 8. Мезолитическая интерлюдия
- Глава 9. Художники пустыни
Часть четвертая ЭПОХА РАННЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
- Глава 10. Начало производящего хозяйства
- Глава 11. Неолитические культуры
- Глава 12. Энеолитические культуры
Часть пятая ГОРОДСКАЯ ЭПОХА
- Глава 1З. Происхождение новой эпохи
- Глава 14. Культуры ранней городской эпохи
- Глава 15. Гиксосы и еврейские патриархи
- Глава 16. Поздний городской период
Выводы
Эммануэль Анати - Палестина до древних евреев - Часть 1- Границы
Географическое название Палестина употребляется очень часто. Оно появилось, когда на Левантийское побережье Средиземного моря пришли филистимляне. С тех пор его постоянно (правда, с небольшими перерывами) употребляли евреи, греки, римляне, арабы, турки и, наконец, английское мандатное правительство (мандат – право того или иного государства управлять территорией бывших колоний Германии, полученное им от Лиги Наций после окончания Первой мировой войны. - Пер.). Правда, каждый из них определял географические границы Палестины по-своему. Сегодня, однако, этот термин устарел, так как на этой территории находятся совершенно другие политические образования. Палестина превратилась в регион, в котором два крупнейших государства - Израиль и Иордания - соседствуют с крупными кусками «ничейной» земли, демилитаризованными зонами и районами, принадлежащими современному Египту (Синай) и Сирии.
Современные политические границы, как и в период британского мандатного правления, искусственны. Следовательно, они не обозначают географическую или культурную область. Палестиной я буду называть территорию, расположенную между Синайским полуостровом на юге и Ливанскими горами на севере, Средиземным морем на западе и Арабской пустыней на востоке. Основные ориентиры, отмечающие ее пределы, - это Вади-эль-Ариш, названный в Библии «Потоком Египетским» и располагавшийся на южной границе Ханаанской земли, на юге - северная оконечность Акабского залива, который располагается в месте соединения Синайского полуострова с Аравийским, и Джебель-эт-Тубейк, расположенный в южной Иордании и являющийся самой северной точкой Аравийского Хейджаза.
Западная граница проходит по пескам пустыни. Естественный рубеж отмечен линией холмов, простирающихся от Джебель-эт-Тубейка на севере, переходящих в серию вади, ориентированных на запад и впадающих на востоке в оазисы долины Сирхан, обрамленных зеленью северных ворот аравийских караванных маршрутов. Ориентиром на севере является река Ярмук. Когда-то она разделяла библейские провинции Голан и Галаад, а сегодня протекает по границе между Сирией и Иорданией. Северная оконечность Иорданской долины и южные склоны тоже могут помочь ориентироваться в пространстве. На западе резкий переход от холмов и гор Галилеи, ориентированных на юг, к высокому плато, расположенному в Леванте и выходящему на север, также довольно четко определяет естественные границы Палестины.
Эта зона занимает примерно 72 тысячи квадратных километров, что примерно равно территории современной Ирландии (Иордания - около 56 тысяч, Израиль - около 13 тысяч, Египет - около 3 тысяч). Ее население - 3,5 миллиона человек~ Она является частью 4 миллионов квадратных километров Ближнего Востока, в котором живет 94 миллиона человек.
Климат и дожди
Большая часть Палестины расположена между 30 и 33 градусами северной широты. Примерно на такой же широте находятся Марокко, Грузия, южная Калифорния и южная Япония. Таким образом, климат здесь субтропический, но в каждом регионе он имеет ряд особенностей. В разных частях страны выпадает различное количество осадков, не одинаково атмосферное давление, почвы, растительность, дуют не похожие друг на друга ветры.
Дожди идут в основном в декабре, январе и феврале. В течение остальных восьми или даже девяти месяцев в году стоит засуха. В разных регионах выпадает различное количество осадков. В центральных горах их больше всего. Средняя величина осадков в Верхней Галилее - 1 метр в год, в Самарии - около 81 сантиметра в год, в Иерусалиме - примерно 61 сантиметр в год. Эти данные похожи на те, что характерны для Западной Европы и восточной части США, но они выпадают только на ограниченной горной местности и лишь в течение трех месяцев в году. Высота осадков на севере прибрежной долины составляет 61 сантиметр в год, а на юге - 30,5 сантиметра. На востоке центральных гор, на расстоянии всего 24 километров от Иерусалима, в Иудейской пустыне, средние ежегодные осадки не превышают 4 сантиметров, что составляет всего одну десятую выпадающих в Иерусалиме осадков.
В Арабской долине высота осадков составляет не более 1 сантиметра. На Ближнем Востоке существуют три основные экологические зоны: плодородная, полузасушливая и засушливая. Они окружают друг друга, и, таким образом, первая отделена от третьей. Словом «плодородная» обозначается пригодная для земледелия зона, где количество осадков составляет 30,5 сантиметра и более. Полузасушливыми называются земли, где в год выпадает от 15 до 30,5 сантиметра осадков. Там, где садков менее 15 сантиметров, в засушливой местности, невозможно ведение сельского хозяйства даже на современном уровне его развития и основными занятиями населения остаются охота и скотоводство.
Плодородная местность занимает похожую на полумесяц территорию, составляющую примерно десятую часть всего Ближнего Востока. Начиная с северного побережья Персидского залива она проходит через долины Тигра и Евфрата в северную Сирию, сворачивает на запад, а затем - на юг, где уменьшается, и заканчивается на средиземноморском побережье Палестины. К северу от «плодородного полумесяца», как его называют, располагаются полузасушливые земли. Две основные засушливые зоны находятся в горных областях восточной Анатолии и в центральной Персии. Южнее «плодородного полумесяца » располагается лишь одна узкая полоска полузасушливой земли, а за ней начинаются Сирийская и Арабская пустыни.
В Палестине северные плодородные регионы совпадают с южной и западной частями «плодородного полумесяца », в то время как Негев, пустыня, расположенная в южном Израиле, и большая часть Иордании засушливы. Между двумя этими зонами находится узкая полоска полузасушливой земли, ширина которой варьируется от 16 до 32 километров. Грань между «зеленой землей» и «желтой землей» очень тонкая.
спасибо