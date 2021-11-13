Галина Царёва - Всё о Китае - культура, религия, традиции

В Китае существует шесть религий. Первая — религия ученых, по-китайски жу-цзяо. Можно сказать, что это религия правительства, религия всего китайского народа. Второй считается религия Будды, по-китайски ши-цзяо. В правилах отшельнической жизни и в обрядах богослужения она во многом отличается от буддийской религии, исповедуемой в Тибете и Монголии, несмотря на то, что у них одно начало. Третье место занимает религия даосов, по-китайски дао-цзяо. Основателем ее был Лао-цзы. Последние две религии с религией ученых известны под общим названием сань-цзяо, что значит «три учения» или «три закона». Четвертая — новейшая буддийская религия, по-китайски хуан-цзяо, что значит «желтый закон»; в России эта религия больше известна как ламаизм. Правительство уважает приверженцев этой религии, но китайский народ не придерживается ее правил. Пятая религия — шаманизм, но-китайски тьхяо-шень, что значит «пляска перед духами». Она относится к религии, и обряды ее положены в числе придворных, а не религиозных церемоний. Шестая религия — это ислам, по- китайски хой-хой-цзяо, исповедуемая одними туркестанцами, живущими в Китае. Рассмотрим религию ученых.

Китайцы начало религий ученых почитают священным, но божественность ее представляют, в сравнении с религиями у других народов, совершенно в другом виде. Они выводят происхождение этой религии из самой природы человека. Каждое существо в мире подчинено естественному закону, который с первого момента его бытия до последнего момента разрушения действует в нем сообразно устроению телесного состава. Человек, как вещественное звено этого мира, также находится под влиянием естественного закона, но, получив преимущественно перед всеми существами разумную душу, он, сверх того, подчинен нравственному закону, с которым обязан считаться во всех своих поступках.

Нравственный закон не заключен в физическом составе человека, он запечатлен в пяти добродетелях души, данных ей Небом. Эти пять добродетелей есть человеколюбие, справедливость, обряд, знание, верность. Это — свойства разумной души, составляющие ее природу. Человеколюбие есть любовь к ближнему. Оно общее у всех народов и имеет основание: чего себе не желаешь, того не делай другому. Справедливость побуждает воздавать каждому должное. Иметь почтение к высшим, вежливость перед равными, благосклонность к низшим — главные правила справедливости. Обряд — есть благоприличие в поступках; он предписывает человеку известный образ движений или действий в отношениях к Небу, к ближнему и к самому себе. Под знанием разумеется способность души познавать вещи посредством исследования причин каждой вещи; такое познание вещей раскрывает нам сообразность и несообразность наших дел с правилами нравственного закона. Верность заключает в себе решимость и постоянство, необходимые для совершенствования и утверждения высших четырех добродетелей.

Из этого определения добродетелей открывается, что человеколюбие и справедливость составляют основание нравственного закона; обряд и знание способствуют исполнению высших двух добродетелей, а верность — усовершенствованию всех четырех. Вследствие этих понятий о нравственной стороне человека религия ученых по внутренним ее действиям основана на справедливости, по внешним — на обряде, но в обоих случаях проистекает из природы человека.

Хотя люди рождаются с одинаковой природой, и потому чувствования ее в каждом человеке должны быть равно ясны и внятны, но примесь в качествах телосложения, воспитания и желаний заглушают голос природы, и поэтому немногие бывают в состоянии понять и совершить те действия, которые будут нравственны. Лишь немногие — святые, которых небо иногда посылает в мир для просвещения народов, будучи сложены из чистейших стихийных начал, они по внутреннему сознанию ясно видят все, что человек обязан делать сообразно с нравственной его природой. По этому внутреннему сознанию древние святые начертали правила, по которым человек может выполнять обязанности, возложенные на него в отношении к первой вине мира. В этом смысле китайцы признают божественность происхождения религии. Впрочем, они таким же образом судят об обрядах всех других религий, и основателей их ставят на одной ступени со своими святыми и порицают правила, которые кажутся им несообразными со здравым смыслом, или природой человека. Китаец будет молиться в каждом иноверческом храме, но совершит поклонение по своему обычаю.