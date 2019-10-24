Под оглушительный рев реактивных двигателей мы вышли из самолета в маленьком аэропорту. За нашими спинами возвышались заснеженные вершины Гималаев. Двое друзей обнялись. Необыкновенной теплотой и сердечностью был проникнут момент приветствия. Целый год мы готовились к этой поездке, отдавая себе отчет в том, что значит для мира встреча Далай-ламы и архиепископа. Но мы даже не догадывались, как важна эта неделя для них самих.

Великая честь и огромная ответственность - рассказать миру о диалогах, которые мы вели в течение недели в индийской резиденции Далай-ламы в Дхарамсале. В этой книге я поделюсь с вами их задушевными разговорами, наполненными неумолкающим смехом и пронзительными воспоминаниями о потерях и любви. Хотя в жизни они встречались раз пять-шесть, их объединяла куда более прочная связь, чем та, что могла возникнуть за краткие визиты.

Они считали друг друга «озорными духовными братьями». Прежде у них ни разу не было возможности провести вместе так много времени, наслаждаясь обществом друг друга. Да пожалуй, и не будет. Тяжелые шаги смерти неумолимо сопровождали наши разговоры. Дата поездки отодвигалась дважды: архиепископ должен был присутствовать на похоронах своих ровесников. Проблемы со здоровьем, мировая политика - обстоятельства как будто нарочно мешали их встрече.

Все понимали, что этот визит может стать последним. Мы провели неделю при свете неярких ламп, расставленных таким образом, чтобы не навредить чувствительным глазам Далай-ламы. Нас снимали пять видеокамер. Пытаясь понять, что такое счастье, мы разобрали немало глубоких жизненных вопросов. Целью поисков был источник истинной радости - состояния, не зависящего от превратностей судьбы и обстоятельств.

Мы знали, что для этого нужно проанализировать препятствия, из-за которых счастье кажется неуловимым. В беседах Далай-лама и архиепископ постепенно обозначили восемь основ радости. Четыре находятся в области ума, четыре - в сердце. Два великих духовных лидера соглашались в самом важном, но кое в чем их мнения расходились, и это проливало свет на новые грани.

Мы пытались собрать воедино важные знания, которые помогли бы читателям радоваться жизни в постоянно меняющемся мире, полном боли и страданий. Каждый день мы пили теплый индийский чай и преломляли хлеб - тибетские лепешки. Съемочную группу также приглашали на ежедневные чаепития и обеды. Однажды утром Далай-лама даже предложил архиепископу присутствовать на медитации в своей резиденции, а архиепископ провел для ламы причастие - ритуал, который обычно не разрешается проходить нехристианам.

В конце недели мы отпраздновали день рождения Далай-ламы в тибетской детской деревне - школе-пансионате для детей, бежавших из Тибета. На родине китайские власти запрещают им изучать тибетский язык и культуру. Родители отправляют детей через горные перевалы с проводниками, которые берутся доставить их в одну из школ Далай-ламы. Трудно даже представить боль родителей, отсылающих своих детей прочь от родного дома.

Они понимают, что могут увидеться с ними не раньше, чем через десять лет. А может, вообще больше не встретятся. Но в тот день более двух тысяч учеников тибетской школы, переживших столько невзгод, подбадривали Далай-ламу, которого архиепископ, бойкий танцор, сманил впервые в жизни совершить несколько неуверенных танцевальных движений - и это несмотря на то, что монашеский обет запрещает ламам танцевать.

Дуглас Абрамс – Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)» – 2016 г. / 166 с.

ISBN 978-5-00100-643-5

Дуглас Абрамс – Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире – Содержание

Наставление о радости

Предисловие

Прибытие. Мы хрупкие создания

День 1

Почему ты не печалишься?

Красоты не бывает без страдания

А ты отрекся от чувственных наслаждений?

Наша величайшая радость

Обед: встреча двух шутников - это прекрасно

Дни 2 и 3

Человек - незаконченный шедевр

Страх, стресс и тревога: я очень нервничаю

Раздражение и гнев: я кричу

Печаль и горе: нас сплачивают тяжелые времена

Отчаяние: в мире столько бед

Одиночество: незнакомых людей не бывает

Зависть: он снова разъезжает на своем мерседесе...

Страдание и невзгоды: преодоление трудностей

Болезнь и страх смерти: я бы лучше пошел в ад

Медитация: сейчас я открою вам секрет

Дни 4 и 5

Взгляд со стороны: есть много точек зрения Смирение: я пытался выглядеть скромным Юмор: лучше шутить, лучше смеяться Принятие: без него изменения невозможны Прощение: освобождение от груза прошлого Благодарность: мне повезло, что я жив Сострадание: мы все хотим быть милосердными Щедрость: так приходит радость жизни

Праздник: песни и танцы на улицах Тибета

Отъезд: последнее прощание

Практики

Развиваем ментальный иммунитет

Утренняя практика намерения

Преодолеваем препятствия на пути к радости

Культивируем восемь столпов радости

Радуйтесь каждому дню

Отношения с людьми и община - главный источник радости

Благодарности

Об авторах

Эту книгу хорошо дополняют:

Дуглас Абрамс – Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире – Красоты не бывает без страдания

– Архиепископ, вы говорили, что изгнание Далай-ламы принесло ему великие страдания. В период апартеида ваш народ также немало испытал. И вам не удалось обойтись без мучений -я имею в виду рак простаты, с которым вы продолжаете бороться. Многие люди, заболевая, теряют способность испытывать радость. А вам удалось сохранить эту способность, невзирая на боль. Как это получается? – Во-первых, мне помогают много людей. Когда понимаешь, что ты не одинокая клетка, это греет душу. Я часть замечательного сообщества. Это очень поддерживает. Мы уже говорили, что, если искать счастье намеренно, ничего не выйдет. В результате лишь зациклишься на себе. Люди же как цветы. Их бутоны раскрываются, и они расцветают благодаря другим людям.

Мне кажется, страдание, даже сильное, - неотъемлемая часть жизни. По крайней мере, без него развить в себе способность к состраданию невозможно. Когда Нельсон Мандела попал в тюрьму, он был молод и, не побоюсь этих слов, жаждал крови. Он возглавлял самое воинственное крыло своей партии - Африканского национального конгресса. Мандела провел двадцать семь лет в заточении, и я знаю, люди говорят: «Двадцать семь лет! Сколько времени потрачено впустую!» Они удивляются, когда я отвечаю - нет, эти двадцать семь были ему необходимы. Их нужно было прожить именно так, чтобы удалить весь шлак. Муки тюремного заключения помогли Манделе стать великодушнее, научиться прислушиваться к тому, что говорит противоборствующая сторона.

Обнаружить, что те, кого он считал врагами, тоже люди со своими страхами и ожиданиями. Их такими сделало общество. Думаю, не будь этих двадцати семи лет, мы бы не увидели Манделу сострадательного, великодушного, который умел ставить себя на место других. Когда расистское правительство лишило свободы Нельсона Манделу и других политических лидеров, архиепископ возглавил борьбу против апартеида в ЮАР. Мантия англиканского священника и Нобелевская премия, которую он получил в 1984 году, стали своего рода защитой. Под таким прикрытием он довел до конца борьбу с угнетением чернокожих и других «небелых» в ЮАР. За годы этой кровавой войны похоронил бесчисленное количество своих сограждан, но, провожая их, неустанно призывал к миру и прощению.

После освобождения Нельсона Манделы и его избрания на пост первого президента ЮАР архиепископа попросили основать ставшую позже знаменитой Комиссию истины и примирения, чтобы все узнали об ужасах апартеида. При этом Мандела призывал отбросить мысли об отмщении. – Парадоксально, но именно наше отношение ко всему негативному в жизни определяет, что же мы собой представляем, - продолжал архиепископ. - Если страдания озлобляют, мы устаем от них, замыкаемся и испытываем лишь гнев и тягу к разрушению. Мой пример с матерью и родами на самом деле отличная метафора. Она показывает, что красота невозможна без боли, недовольства и страдания. Такова природа вещей.

Так устроена наша Вселенная. Позднее я был поражен, узнав, что внутриутробное развитие ребенка действительно регулируется подобным биологическим законом. Мне рассказал об этом пренатальный исследователь Патик Вадхва. Похоже, именно стресс и противостояние стимулируют внутриутробное развитие. Если биологического стресса нет, стволовые клетки не проходят дифференциации, то есть не преобразовываются в человека. Без стресса и противостояния сложные формы жизни вроде нашей никогда бы не развились. Мы никогда не появились бы на свет. – Хорошим писателем не станешь, если будешь только ходить в кино и есть конфеты, -заключил архиепископ. - Для этого нужно просто начать писать, а это может быть и неприятно. Но без преодоления никогда не добьешься хорошего результата.